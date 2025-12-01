米ドル円のスプレッドを0.1銭に縮小！メキシコペソ円も！HAPPY HOURキャンペーンを開催【トライオートFX | インヴァスト証券】

インヴァスト証券株式会社

インヴァスト証券株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：伊藤 誠規、以下「当社」）は、外国為替取引サービス「トライオートFX」において、「米ドル/円」「メキシコペソ/円」を対象に毎日18時～21時限定でスプレッドを「0.2銭から0.1銭」に縮小するHAPPYHOURキャンペーンを2025年12月1日（月）～12月19日（金）まで開催いたします。

【キャンペーン概要】

キャンペーンの詳細はこちら :https://www.invast.jp/triauto/campaign/fx/happyhour/202512/

キャンペーン期間中、18時から21時の時間帯において、「米ドル/円（USD/JPY）」および「メキシコペソ/円（MXN/JPY）」のスプレッドを0.2銭から0.1銭※に引き下げます。対象時間帯の新規約定および決済約定は、キャンペーンスプレッドが適用されます。

※原則固定（例外あり）

※マニュアル（裁量トレード）のお取引のみ対象です。

その他の時間帯も業界最狭水準のスプレッドで提供

各営業日午前9時～翌日午前5時までの時間帯（※キャンペーン時間帯を除く）で上記スプレッドを提供いたします。左記以外の時間帯におきましては以下のスプレッドでの提供となります。

・米ドル/円：0.2 ～ 6.8 銭・メキシコペソ/円：0.2 ～ 9.0銭・ユーロ/円：0.4 ～ 9.8 銭・英ポンド/円：0.9 ～ 15.0 銭・豪ドル/円：0.5 ～ 9.8 銭・NZドル/円：0.7 ～ 15.0 銭・ユーロ/米ドル：0.3 ～ 6.8 pips



※原則固定（例外あり）

※2025年10月30日 当社調べ

※広告掲載日：2025年11月28日

※スプレッドの詳細はこちら(https://www.invast.jp/triauto/rules/#fx-fee)からご確認いただけます。

【インヴァスト証券株式会社 会社概要】

商号：インヴァスト証券株式会社

本社所在地：東京都港区台場二丁目３番１号

代表者：代表取締役 伊藤 誠規

資本金：30億円

設立： 昭和35(1960)年8月10日

事業内容：金融商品取引法に基づく金融商品取引業

登録番号：関東財務局長(金商)第26号

加入協会：日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会

公式HP：https://www.invast.jp/

【トライオートFX リスク費用などの重要事項について 】

本取引は、店頭外国為替証拠金取引であり、元本および利益が保証された取引ではありません。価格や金利等の変動により損失が生ずるおそれがあります。また、スワップポイントが受取から支払いに転じることもあります。当社は、有効比率が一定水準以下となった場合、全建玉を自動的に強制決済(ロスカット)いたしますが、本取引は預託すべき証拠金額以上の取引が可能なため、急激な相場変動等によっては、証拠金の額を上回る損失が発生する恐れがあります。本取引は、売付け価格と買付けの価格に差（スプレッド）があり、その値は自動売買注文とマニュアル取引とで異なります。相場状況の急変時等はスプレッドが広くなることや、意図した取引ができない可能性があります。

●売買手数料は無料です。

●「成行注文」・「逆指値注文」・「一括決済注文」・「ロスカット注文」では、同一通貨ペア・同一注文手法・同一売買区分において、取引数量の合計が100万通貨を超える場合、カバー取引に係る大口取引の調整分として大口マークアップが約定価格に加算されます。大口マークアップが加算される場合はお客様に不利な価格で約定します。

大口マークアップについて詳しくは、当社ホームページをご覧ください。

●証拠金は、各通貨ペアの時価総額の4％以上の額となります。法人は通貨ペアの時価評価額×金融先物取引業協会公表の「為替リスク想定比率」の額となります。

トライオートFXの詳しいリスク・重要事項は当社ホームページを必ずご確認ください。取引を開始されるにあたっては本取引の仕組みやリスクを十分にご理解いただき、お客様の自身の責任と判断で取引していただきますようお願いいたします。