ホカロンソックスが魅せる「レトロポップ」なぬくもり！ 今年も高滝湖グランピングリゾートとコラボ展開
レンフロ・ジャパン株式会社(本社:東京都品川区、取締役支社長:高橋 良太)は、人気ブランドホカロンの「ホカロンソックス」と株式会社HAMIRU運営の高滝湖グランピングリゾート(所在地:千葉県市原市、代表取締役:熊崎紗弥佳)とのコラボレーションルームを2025年11月1日(土)から2026年2月28日(土)までの期間限定で展開しています。
今年のホカロンソックスのプロモーションは、TVer広告でもレトロなクリエイティブテーマで展開。平成初期のトレンディドラマをキーワードに、メインターゲット層である20代～40代女性へ向けて訴求しています。
また、2025年12月1日（月）からは、豪華グランピング宿泊券が当たるXでのフォロー＆リポストキャンペーンを実施し、より多くの方にホカロンソックスの温かさと特別なグランピング体験をお届けします。 「ぬくもりを通じて、こころの通い合う」というホカロンの世界感を体現した特別な空間を、ぜひこの機会にご体験ください。
高滝湖グランピングリゾート・ホカロンソックスコラボレーションルーム（イメージ）
ホカロンの世界観をさらに体感できる空間演出
ホカロンソックスをモチーフにした赤色ベースの温かみある内装に加え、2025年はフォトブースを新設。SNS映えする写真撮影が楽しめ、思い出に残る滞在を演出します。「ぬくもりを通じて、こころの通い合う」というホカロンのブランドパーパスを体現した特別な空間をご用意いたします。
ホカロンソックスコラボルーム宿泊券が当たるXオープンキャンペーンを実施
昨年も多くの方にご参加いただいたX(旧Twitter)でのオープンキャンペーンを今年も開催いたします。公式アカウントのフォロー＋指定投稿のリポストで簡単にご参加いただけます。
【キャンペーン概要】
期間 ：2025年12月1日（月）～12月7日（日）
2025年12月8日（月）～12月14日（日） 2週連続で開催
景品 ：高滝湖グランピングリゾート
ホカロンソックスコラボルーム宿泊券(1組最大4名様を2組)
応募方法：X公式アカウント(@renfro_storejp)をフォロー
キャンペーン投稿をリポスト
当選発表：X公式アカウントのDMにて通知
コラボレーションの概要
期間：2025年11月1日(土)～2026年2月28日(土)
場所：高滝湖グランピングリゾート（千葉県市原市養老1012-1）
料金：ドームテント(シングルベッド4台)＋専用BBQハウス
16,000円～消費税込み（大人4名様ご利用時、1室1名様あたり）
※料金は宿泊日によって変動いたします。
コラボレーションルームの特徴
本コラボレーションでは、みんなにあったかい「ホカロンソックス」の世界観と平成レトロのエモさを融合させた特別なグランピングドームテントをご用意いたします。
- ホカロンソックスをモチーフにした赤色ベースの温かみある内装
- SNS映えするフォトブース（新設）
- ホカロンソックス、ホカロンカイロ等の提供
- 快適な暖かさを提供する設備
特典・限定グッズ
ご宿泊のお客様には以下の特典をご用意しております。
- ホカロンソックス（サイズ23cm～25cm/レディース）
- ホカロンカイロ
- ホカロンオリジナルミニトート
- ロッテのおかし
予約方法
以下のいずれかの方法でご予約いただけます。
高滝湖グランピングリゾート（公式Webサイト、楽天トラベル、じゃらん等）
※ 画像はすべてイメージです 。
※ 内容は変更になる場合がございます 。
※「ホカロン」は株式会社ロッテの商標です 。ホカロンソックス及び本企画は株式会社ロッテとのライセンス契約に基づき企画されたものです 。
レンフロ・ジャパン株式会社について
レンフロ・ジャパン株式会社は、米国最大級の靴下製造販売会社の日本法人です。「ホカロンソックス」は、吸湿発熱素材を使用し、足首からつま先まで暖かさを提供する人気商品となっています。
レンフロ・ジャパン株式会社は移り行く時代の中で、現代社会に寄り添い、過去の靴下業界の慣習や概念にとらわれることなく、大きく変動する市場や消費者のニーズの変化をいち早く捉え、行動し、製品を世に出していくことを目標に、靴下業界、アパレル業界を牽引するべく次世代へバトンを手渡す役割を担ってまいります。
"We Are Gamechanger"私たちは足もとから世界を変えていく
レンフロ・ジャパン株式会社スピリットとともに、皆さまと共有する夢の扉を開きます。
会社概要
会社名 ：レンフロ・ジャパン株式会社
本社所在地：〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-4 天王洲ファーストタワー3F
代表取締役：高橋 良太(たかはし・りょうた)
設立 ：2012年10月
資本金 ：5,000万円
事業内容 ：靴下・メリヤス類の製造・販売
公式サイト：http://renfrojapan.com/
高滝湖グランピングリゾートについて
高滝湖グランピングリゾートは、廃校となった旧高滝小学校を千葉県市原市より借り受け、2021年4月に開業したリゾート施設です。自然豊かな環境で快適なグランピング体験を提供しています。｀