第一生命NEOBANK、「新規口座開設キャンペーン」を実施

住信SBIネット銀行株式会社

住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長(CEO)：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）と、第一生命保険株式会社（代表取締役社長：隅野 俊亮、以下「第一生命」）が提供する「第一生命NEOBANK」にて、2025年12月１日（月）より「第一生命NEOBANK 新規口座開設キャンペーン」を開始いたします。

対象期間

2025年12月１日（月）～ 2026年２月28日（土）

対象支店

第一生命支店

条件および特典- 取引条件：下記をすべて達成すること・対象期間中に第一生命NEOBANKの口座を新規開設し、専用ページからエントリーすること・2026年２月28日23時59分時点で円預金※に３万円以上の残高があること※円普通預金、円定期預金、SBIハイブリッド預金の合計- 特典内容：現金3,000円プレゼント- 特典提供時期：2026年３月末（予定）

・キャンペーン詳細はこちら(https://neobank.netbk.co.jp/contents/cmp/20251201_004601/)

第一生命NEOBANK 概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/37968/table/530_1_16b00946252d4733fddd62761faeb0b9.jpg?v=202512011159 ]ご注意事項- 本キャンペーンは、住信SBIネット銀行と第一生命が実施するキャンペーンです。- 本キャンペーンの内容は、予告なく変更または中止する場合があります。- 新規口座開設は、郵送での口座開設の場合など、10日～２週間程度かかる場合がございます。余裕を持った口座開設申込をお願いいたします。- 本キャンペーンの特典は課税の対象となる場合がありますので、所轄税務事務所にご確認ください。- 以下のいずれかに該当した場合、キャンペーン対象外となりますのでご注意ください。- 口座凍結、住信SBIネット銀行が定める各種取引規定に違反した場合- お客さまの不正行為により、住信SBIネット銀行がキャンペーン対象外と判断した場合

住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと最先端のテクノロジーを活用することで、金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。

「NEOBANK(R)」は、住信SBIネット銀行の登録商標です。登録商標 第5953666号。

「ネオバンク(R)」は、住信SBIネット銀行の登録商標です。登録商標 第6455993号。

以上