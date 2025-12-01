長野里美が「全く新しいタイプのコンサルティング」を提案！初著書「ビジネスと人生が変わる『演技メソッド』」を出版し、Amazon1位を獲得！出版記念サービスとしてPDF版を5名様にプレゼントします！
経営者やビジネスパーソンはもちろん、起業家・主婦など一般社会人に向けて、ちょっと変わったコーチング書「ビジネスと人生が変わる『演技メソッド』」を出版、出版日翌日に５部門においてAmazon１位を獲得しました。現在はAmazon・Kindle版で880円で販売中です（但し、kindleUnlimited会員は無料です）。
今回は12/8（月）までにお申し込みの5名様に無料でPDF版をプレゼント致します！
まったく新しいタイプのコンサルティングであり、
受けた人にしか分からない、体験型のコンサルティングの実情をまとめています。
「影響力」や「自信」、「自己変革」、「若返り」まで得られるコンサルティングです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335728&id=bodyimage1】
要約すると、
「演技は人生を変える普遍的な力」
「演じることで、自由が得られる」
「声を整えれば、本当の自分が伝わる」
「役をまとえば、余裕と俯瞰の視点が生まれる」
といった、人生全般に活用できるヒントが書かれています。
【商品・サービス概要】
商品：Amazon・Kindle版 ビジネスと人生が変わる「演技メソッド」
提供開始日：2025年11月5日（水）
価格：880円（税込）但しkindleUnlimited会員は無料
URL：https://x.gd/fQG1w
【特長】
1.ビジネス書でありながら、すべての人に読んでいただき、活用していただける内容です。読者プレゼント付き！プレゼンの前にリラックスできる「簡単な腹式呼吸法の動画」
2.Amazon出版翌日にベストセラー1位を獲得しました。
メンタリング・コーチング部門で新着・売れ筋1位、神経言語プログラミング部門で新着・売れ筋1位など５部門でベストセラーの称号をいただいています。
3.俳優歴40年の著者が「生きやすくなる」演技コーチングについて書いています。
自分本来の声や表現を追求するので個性を生かしながら、自由で開放的な表現を目指し、ビジネススキルアップに繋げます。
【背景】
「演技」と聞くと「自分には関係ない」と思われがちですが、この「演技」によって日常で自己変革や自己解放が可能なばかりか、ビジネスシーンにおいて「声」や「影響力」「セルフプロデュース力」をアップさせることが可能です。
なぜなら人は常に演技しているもの。
それに気がついた著者が、４０年間培ってきた俳優業を基に、声の出し方や表現力などを「メソッド」として構築し、経営者・ビジネスパーソン・主婦・一般社会人に向けて実施した成功例をまとめたものです。単なる「話し方教室」でも「ボイストレーニング術」でも、ましてや「演劇書」でもありません。アナウンサーの正確さを期す話術指導とも一線を画しています。
自分を開放させるための発声法や演技メソッドを施すため、個性が出る上に自信も出て、プレゼンや取引先との商談に成功し、売り上げを3倍にアップさせたなどの成功例がまとめられています。
また、プライベートで人間関係が向上したとの例も多々あります。
昨今、若手社員研修としてコミュニケーション術を導引している企業も少なくない実情ですが、本に紹介されているセッションでは、ビジネスリーダーの方々がまずパフォーマンス力をアップさせ、独自の「影響力」を放てるように指導します。
【プレゼントお申し込み】
フォームより「本希望」と書いてお申し込みください。
https://ssl.form-mailer.jp/fms/2ee9071d819110
【今後の展望】
実際のコーチングに興味を持たれた方々のためにセッションをご用意しています。
お申し込み：https://www.ryura.net
お問い合わせ：info@ryura.net
【著者プロフィール】
神奈川県出身、早稲田大学第一文学部卒業。シェイクスピア作品や翻訳作品にも多数出演。１９９５年度文化庁派遣芸術研修員として一年間ロンドンに留学。
映像・ドラマにも出演多数。2023年第30回読売演劇大賞優秀女優賞を受賞。
2025年10月期のフジテレビの連続ドラマ「もしもこの世が舞台なら楽屋はどこにあるのだろう」三谷幸喜脚本では、浅野フレ役で好評レギュラー出演。社会人ワークショップにおいては培ってきた演技経験やコーチとしての経験で、お一人お一人をつぶさに見て導く技術に定評がある。
【会社概要】
会社名：株式会社龍ら
代表者：代表取締役 上杉里美
本社所在地：〒152-0035東京都目黒区自由が丘2-16-12 RJ3
TEL：03-3290-6022
FAX：03-3290-6022
URL：https://www.ryura.net
E-Mail：info@ryura.net
配信元企業：株式会社 龍ら
今回は12/8（月）までにお申し込みの5名様に無料でPDF版をプレゼント致します！
まったく新しいタイプのコンサルティングであり、
受けた人にしか分からない、体験型のコンサルティングの実情をまとめています。
「影響力」や「自信」、「自己変革」、「若返り」まで得られるコンサルティングです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335728&id=bodyimage1】
要約すると、
「演技は人生を変える普遍的な力」
「演じることで、自由が得られる」
「声を整えれば、本当の自分が伝わる」
「役をまとえば、余裕と俯瞰の視点が生まれる」
といった、人生全般に活用できるヒントが書かれています。
【商品・サービス概要】
商品：Amazon・Kindle版 ビジネスと人生が変わる「演技メソッド」
提供開始日：2025年11月5日（水）
価格：880円（税込）但しkindleUnlimited会員は無料
URL：https://x.gd/fQG1w
【特長】
1.ビジネス書でありながら、すべての人に読んでいただき、活用していただける内容です。読者プレゼント付き！プレゼンの前にリラックスできる「簡単な腹式呼吸法の動画」
2.Amazon出版翌日にベストセラー1位を獲得しました。
メンタリング・コーチング部門で新着・売れ筋1位、神経言語プログラミング部門で新着・売れ筋1位など５部門でベストセラーの称号をいただいています。
3.俳優歴40年の著者が「生きやすくなる」演技コーチングについて書いています。
自分本来の声や表現を追求するので個性を生かしながら、自由で開放的な表現を目指し、ビジネススキルアップに繋げます。
【背景】
「演技」と聞くと「自分には関係ない」と思われがちですが、この「演技」によって日常で自己変革や自己解放が可能なばかりか、ビジネスシーンにおいて「声」や「影響力」「セルフプロデュース力」をアップさせることが可能です。
なぜなら人は常に演技しているもの。
それに気がついた著者が、４０年間培ってきた俳優業を基に、声の出し方や表現力などを「メソッド」として構築し、経営者・ビジネスパーソン・主婦・一般社会人に向けて実施した成功例をまとめたものです。単なる「話し方教室」でも「ボイストレーニング術」でも、ましてや「演劇書」でもありません。アナウンサーの正確さを期す話術指導とも一線を画しています。
自分を開放させるための発声法や演技メソッドを施すため、個性が出る上に自信も出て、プレゼンや取引先との商談に成功し、売り上げを3倍にアップさせたなどの成功例がまとめられています。
また、プライベートで人間関係が向上したとの例も多々あります。
昨今、若手社員研修としてコミュニケーション術を導引している企業も少なくない実情ですが、本に紹介されているセッションでは、ビジネスリーダーの方々がまずパフォーマンス力をアップさせ、独自の「影響力」を放てるように指導します。
【プレゼントお申し込み】
フォームより「本希望」と書いてお申し込みください。
https://ssl.form-mailer.jp/fms/2ee9071d819110
【今後の展望】
実際のコーチングに興味を持たれた方々のためにセッションをご用意しています。
お申し込み：https://www.ryura.net
お問い合わせ：info@ryura.net
【著者プロフィール】
神奈川県出身、早稲田大学第一文学部卒業。シェイクスピア作品や翻訳作品にも多数出演。１９９５年度文化庁派遣芸術研修員として一年間ロンドンに留学。
映像・ドラマにも出演多数。2023年第30回読売演劇大賞優秀女優賞を受賞。
2025年10月期のフジテレビの連続ドラマ「もしもこの世が舞台なら楽屋はどこにあるのだろう」三谷幸喜脚本では、浅野フレ役で好評レギュラー出演。社会人ワークショップにおいては培ってきた演技経験やコーチとしての経験で、お一人お一人をつぶさに見て導く技術に定評がある。
【会社概要】
会社名：株式会社龍ら
代表者：代表取締役 上杉里美
本社所在地：〒152-0035東京都目黒区自由が丘2-16-12 RJ3
TEL：03-3290-6022
FAX：03-3290-6022
URL：https://www.ryura.net
E-Mail：info@ryura.net
配信元企業：株式会社 龍ら
プレスリリース詳細へ