2025.12.5開催！声優×考古学者 歴史愛がつなぐ、奇跡の異業種対談 語れ！叫べ！ 世界遺産『古都奈良の文化財』 俺たちは仲間だ～！ 【出演：檜山修之、馬場 基 MC: 中村 繪里子】
歴史好き、奈良好き、声優好き、物語好き、お寺好き 集まれ！
奈良市の世界遺産『古都奈良の文化財』は、東大寺・興福寺・春日大社・春日山原始林・元興寺・薬師寺・唐招提寺・平城宮跡という8つの資産で構成されています。
世界遺産リストへの登録にあたっては、各資産が個別に評価されたのではなく8資産全体で物語って
いる奈良の歴史や文化の特質が評価されたのです。今回は、そのうちの興福寺・元興寺の物語を掘り下
げます。本職だからこそ語れる深い歴史の話から、奈良に伝わる色々な謎や伝説、奇想天外な話まで、
様々な物語を考古学者と声優が、会場に集まってくれる皆さんとともに楽しむイベントです。
ご参加者には、抽選で、今回のテーマである興福寺と元興寺の間にある、ホテル尾花の宿泊券（1組２名）他賞品も予定しています。
※本イベントは令和７年度文化庁文化芸術振興費補助金（地域文化財総合活用推進事業）「古都奈良の文化財」を守り伝えるプロジェクト 歴史文化講座×現地体験プログラム事業の一環として実施するイベントです。「古都奈良の文化財」を守り伝えるプロジェクトは、奈良の歴史や文化を未来に継承するための取り組みです。普及啓発や人材育成、調査研究を通じ、市民や観光客の関心を高め、世界遺産としての価値を広める活動を展開しています。
【イベント概要】
■2025/12/05（金）【配信なし】
■OPEN 18:00 - START 19:00 ※2０：30頃終了予定。
■LOFT／PLUS ONE（新宿区歌舞伎町1-14-7林ビルB2／TEL 03-3205-6864）
https://www.loft-prj.co.jp/schedule/plusone
【出演】
歴史が好きな人：檜山修之（声優）
発掘・研究している人：馬場 基（奈良文化財研究所 埋蔵文化財センター長）
MC: 中村 繪里子（声優）
主催：「古都奈良の文化財」を守り伝えるプロジェクト実行委員会
企画団体：NPO法人 奈良好き人のつどい
運営：STUDIO ROBIN 協力：アーツビジョン、HIKE
【会場チケット】予約制／入場無料（1ドリンク制）
チケット予約ご予約はこちらから ↓↓↓
https://www.loft-prj.co.jp/schedule/reserve?event_id=331732
03-5272-0382
＊ご入場は整理番号順となります。全席自由席です。
＊再入場はお断りしております。
＊ご予約されていない方はご入場できませんので、ご了承ください。
＊1ドリンク代が別途必要です。
※本イベントへのお申し込みにあたり、お客様にご入力いただく
個人情報（お名前、電話番号、メールアドレス、参加人数）は、
円滑なイベント運営および参加者様へのご連絡（緊急時のご連絡、イベントに関するご案内等）
を目的として、会場であるLOFT/PLUS ONEから本イベントの主催者「古都奈良の文化財」を守り伝えるプロジェクトへ提供されます。
上記内容にご同意の上、お申し込みくださいますようお願いいたします。
【出演者プロフィール】
檜山 修之 ひやま のぶゆき/NOBUYUKI HIYAMA
生年月日：8月25日 ／出身地：広島県
芸歴：東京アナウンス学院、日本ナレーション演技研究所／趣味・特技：歴史探究 ドライブ
主な出演履歴
『機動戦士ガンダム 第08MS小隊』（シロー・アマダ）、 『餓狼伝説』シリーズ（ジョー・ヒガシ）『戦国無双』シリーズ（伊達政宗、風魔小太郎、本願寺顕如）、キャプテン翼Ｊ（日向 小次郎）、『幽☆遊白書』（飛影）、勇者王ガオガイガー（獅子王 凱）『名探偵コナン』（京極 真）ほか多数
プロフィール：https://www.artsvision.co.jp/talent/14315/
