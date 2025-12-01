旅館空間に馴染む無人売店システム「OneQR」、ホテルでの導入事例を公開

ELESTYLE株式会社

ELESTYLE株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役CEO：盧 迪、以下 ELESTYLE）は、ソラーレホテルズアンドリゾーツのグループ会社である株式会社ジャパンリゾートホテルオペレーションズが運営する旅館・ホテルにおける「OneQR（ワンキューアール）」の導入事例インタビュー記事を公開しました。

本記事では、売店の無人運営をテーマに、導入の背景や運用の手ごたえについて紹介しています。

ジャパンリゾートホテルオペレーションズについて

ジャパンリゾートホテルオペレーションズは、全国の旅館・ホテルの運営再生を手掛け、地域観光の活性化に貢献するホテルオペレーション企業です。

同社が運営する『山中温泉 河鹿荘』『ザ・パルス霧島』では、売店の新設に伴い「OneQR」を導入し、無人販売の効率化やオペレーション負荷軽減を実現しています。

OneQR導入のポイント

売店運営における下記課題を背景に「OneQR」を採用いただきました。

- 旅館の空間に馴染む無人販売システムのデザイン性- 高齢層でも使いやすいシンプルで直感的なUI- 24時間無人運営を可能にする省人化・効率化- CSV出力による柔軟な売上・在庫管理

詳細はインタビュー記事にて紹介しています。

導入事例インタビュー記事はこちら

https://elestyle.jp/casestudy/japanresorthoteloperations

OneQRについて

「OneQR」は、QRコードとマルチ決済で店舗運営を効率化するマルチモバイル決済SaaSです。

最大40種類以上の決済手段に一括対応でき、売上機会損失の防止に貢献します。月額費用は1,000円から、決済手数料も業界最低水準と、導入しやすいリーズナブルな料金体系を実現しています。また、お客様のビジネスに合わせたカスタマイズが可能で、飲食店・小売店・宿泊施設・駐車場など、幅広い業態で導入が進んでおり、すでに全国20万ヶ所以上でご利用いただいています。

ELESTYLEについて

ELESTYLE株式会社は、QRコードやクレジットカード、電子マネー等、さまざまな決済方法に一括対応が可能な決済ゲートウェイサービス「elepay」と、セルフオーダーやモバイルオーダーなど、キャッシュレス決済に対応可能なモバイル決済SaaS「OneQR」を提供しています。キャッシュレス決済を通じて、お客様のキャッシュレス化、DX推進をサポートしています。

ELESTYLEでは、今後も多様な業界との連携を進め、キャッシュレス社会の実現を加速してまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/21921/table/57_1_43b19c0c95959f5480e5f0ff82cfe5f4.jpg?v=202512011159 ]

＊本記事内に記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。