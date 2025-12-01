「頭文字D」連載30周年記念・純金コイン《限定86枚》、表紙や原画展イラストを使用したグッズ5種類を宝石専門店KARATZより発売！「KARATZ（カラッツ）」×「頭文字(イニシャル)Ｄ」

株式会社KARATZ

国内最大級の宝石専門情報メディア「KARATZ Gem Magazine」（カラッツジェムマガジン：https://karatz.jp/）を運営する株式会社KARATZ（本社：東京都台東区）は、「頭文字(イニシャル)Ｄ』」（著：しげの秀一）の連載開始30周年を記念し、ハチロクの象徴性を“永遠の輝き”として残す30周年記念純金コイン《限定86枚》と純銀コイン《限定860枚》、そして30周年記念グッズ5種類を発売します。

コラボアイテムは2025年12月12日（金）～12月25日（木）に新宿マルイアネックスにて開催するイベントにて展示・販売を行います。また、オンラインストア「カラッツSTORE」では2025年12月12日（金）22:00から販売を開始します。

「頭文字D」×KARATZ 商品一覧ページ

https://store.karatz.jp/collections/(https://store.karatz.jp/collections/initial-d-30th)initial-d-30th(https://store.karatz.jp/collections/initial-d-30th)

「頭文字D」×KARATZ30周年記念コラボ 30周年記念純金コイン＆純銀コイン

主人公・藤原拓海の愛車「トヨタ AE86」。ハチロクをメインに、疾走感あふれるデザインに仕上げました。純金コイン、純銀コインの限定数量86枚と860枚です。

主人公・藤原拓海の愛車「トヨタ AE86」。30年間ファンに愛され続けたこの“ハチロク”を、いつまでも色褪せない形で残すため、純金（K24）を使用。純金は“変わらない価値”と“永遠の輝き”を象徴する金属で、30周年を祝う記念品にふさわしい素材です。

表面では、精密な加工技術により、AE86 のフォルムや前傾姿勢、タイヤの角度まで細部を緻密に彫刻。“走り出す瞬間”の疾走感をそのまま閉じ込めたデザインに仕上げています。

裏面には『頭文字D 30th Anniversary』ロゴ、シリアルナンバー、そして純金の品質を示す造幣局品位検定マークを刻印。記念品としてだけでなく、確かな価値を備えた特別仕様です。

純金コイン《86枚限定》、純銀コイン《860枚限定》。

数量にも“ハチロク”への敬意を込めた、30周年を象徴するメモリアルアイテムです。

【純金コイン 仕様】

素材 純金（K24）

価格 398,000円（税込）

重さ 約10g

サイズ 約25×1.3mm(直径×厚み) 刻印 シリアルナンバー入り, 造幣局品位検定マーク入り

付属品 桐箱、オリジナルコインスタンド

限定数 86枚

【純銀コイン 仕様】

素材 純銀（SV999）※金メッキ加工

価格 39,800円（税込）

重さ 約6g

サイズ 約25×1.3mm(直径×厚み) 刻印 シリアルナンバー入り,

付属品 オリジナルコインスタンド

限定数 860枚

【購入特典】

アクリルコインスタンド 全2種

※どちらかお選びいただけます。

「頭文字D」×KARATZ30周年記念コラボ グッズ

漫画1～9巻の表紙イラストや、原画展イラストを使用したこだわりのグッズです。

グッズ購入特典 イラストカード

グッズ購入2,000円（税込）ごとに、イラストカードを1枚ランダムでプレゼントします。

サイズ：約10cm×14.8cm

（ポストカードサイズ）

種類：全5種（絵柄はお選びいただけません）

KARATZポップアップストア in新宿マルイアネックス

コラボアイテムはKARATZポップアップストアにて展示・販売を行います。

全商品を直接ご覧いただけます。

期間：2025年12月12日（金）～12月25日（木）

場所：新宿マルイアネックス2F

営業時間：平日：11時～20時 土日祝日：10時30分～20時

※12/18(木)・12/25(木)のみ17時30分終了予定です。

内容：30周年記念コインの実物展示と受注販売

グッズの在庫販売

※グッズは在庫が無くなり次第、オンラインストアのみでの取り扱いとなります。

オンラインストア「カラッツSTORE」

オンラインストア「カラッツSTORE」では、下記の日程で販売を開始します。

期間：2025年12月12日（金）22:00から販売開始

※グッズは初回生産数に到達した場合、2026年1月下旬以降に変更となります。

販売ページ：https://store.karatz.jp/collections/initial-d-30th

KARATZ（カラッツ）とは

株式会社KARATZ（カラッツ）は、「宝石をより多くの方に楽しんでいただきたい」「宝石の輝きと共に皆様を笑顔にしたい」そんな願いとともに、宝石にまつわる多くの情報を発信している会社です。

web情報メディア、SNSでの発信だけでなく、米国宝石学会（GIA）や国際宝飾展（IJT）で講演をしたり、小学生講座や宝石好きの方を対象としたイベントを開催するなど、あらゆる方法にて多くの方に正しい知識を伝える活動を行っています。

また、近年書籍制作にも力を入れており、著書に「有名石から超希少石まで美しい写真でよくわかる宝石図鑑」（日本文芸社）、「小さな宝石の本」（リベラル社）があります。

KARATZの取り組み

株式会社KARATZ（カラッツ）は、宝石鑑定士が宝石の正しい知識を発信し、誰もが気軽に相談できる場所を提供したいという思いから、設立以来、宝石専門情報メディア『KARATZ Gem Magazine（カラッツ・ジェムマガジン）』（https://karatz.jp/）を中心に、Twitter、Instagram、FacebookなどSNSも活用しながら、宝石にまつわる多くの情報を発信し続けてきました。

『KARATZ Gem Magazine』は宝石の基礎知識だけでなく、本物と偽物の違いや見分け方、宝石業界の著名人へのインタビューなど多岐にわたり情報発信を続けています。

一般の方だけでなく、業界にも読者が多くいるのが特徴で、月間訪問者数は約20万人を超え宝石専門媒体としては国内最大級の規模です。

また、国内最大級の取り揃えを誇る、宝石専門通販サイト『KARATZ STORE（カラッツ・ストア）』（https://store.karatz.jp/）の運営に加え、2018年、2019年に都内で小学生を対象とした宝石講座を、2019年秋にはベネッセコーポレーション主催イベント「たまひよ ファミリーパーク」内で親子向けの宝石講座を、そして、2020年7月と9月には宝石好きの方を対象とした体験型イベントを主催し、宝石を身近に触れ、楽しんでもらいながら正しい知識を広めるための活動も行ってきました。

今後もインターネットやイベントなどを中心に同様の取り組みを続け、宝石を愛する全ての人が宝石とともに豊かな生活を送れるような環境づくりのための企業活動を行っていきたいと考えております。

株式会社KARATZ 会社概要

会社名：株式会社KARATZ（カラッツ）

代表者：代表取締役 小山慶一郎

本社所在：東京都台東区上野5丁目26番4号オフィスR4F

設立日：2017年11月29日

事業内容：宝石専門情報メディア、宝石通販サイト、宝石査定アプリの運営

会社HP：https://karatz.co.jp/

＜運営サービス＞

・KARATZ Gem Magazine（カラッツジェムマガジン）：https://karatz.jp/

・KARATZ STORE（カラッツストア）：https://store.karatz.jp/

・KARATZ AUCTION（カラオク）：https://karatz.jp/karaoku/

・KARATZ公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/karatz_official

・KARATZ公式Instagram：https://www.instagram.com/karatz_official

・KARATZ公式Facebook：https://www.facebook.com/karatz.jp

・代表小山X（旧Twitter）：https://twitter.com/keiichiro_oyama

・代表小山note：https://note.com/keiichiro_oyama

・KARATZ公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCePLrhj37krb5gaoSJvOcVg