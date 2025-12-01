【電気機器】特許資産規模ランキング2025 トップ3は三菱電機、パナソニックHD、ＮＥＣ
株式会社パテント・リザルトは12月1日、「電気機器業界」の特許を対象に、各社が保有する特許資産を質と量の両面から総合評価した「電気機器業界 特許資産規模ランキング2025」をまとめました。2024年4月1日から2025年3月末までの1年間に登録された特許を対象に、個別特許の注目度を得点化する「パテントスコア」を用いた評価を行い、企業ごとに総合得点を集計しました。
集計の結果、1位 三菱電機、2位 パナソニックホールディングス、3位 ＮＥＣとなりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335747&id=bodyimage1】
1位 三菱電機の注目度の高い特許には「熱変位量を高精度に補正可能な工作機械制御装置」や「車両の車輪の空転または滑走の有無を判別し、適切なブレーキ制御を行う空転滑走判別装置」に関する技術が挙げられます。
2位 パナソニックホールディングスは「通信中における通信端末の移動の自由度が高くなる、無線通信装置」や「自動的に適切な偏波を選択して無線通信を行える端末」に関する技術などが注目度の高い特許として挙げられます。
3位 ＮＥＣの注目度の高い特許には「直交時間周波数空間（OTFS）信号を保ちつつ、少ない計算量で精度よくOTFS信号を復調できる無線通信装置」や「顧客の利便性と店舗の集客能力を損なわない商品登録装置」などに関する技術が挙げられます。
4位 京セラは「環状オレフィンコポリマーを主成分とする誘電特性安定性と耐熱性に優れた有機絶縁体」、5位 村田製作所は「圧電センサの検知感度を向上させることができる電子機器」が、注目度の高い特許として挙げられます。
詳細については、ランキングデータ「電気機器 特許資産規模ランキング2025」にてご覧いただけます。
■価格：50,000円（税抜）
お申し込みは下記URLをご参照ください。
https://www.patentresult.co.jp/ranking/scale/2025/electric.html
■本件に関するお問い合わせ先
株式会社パテント・リザルト 事業本部 営業グループ
ホームページURL：https://www.patentresult.co.jp/
メールアドレス：info@patentresult.co.jp
■会社概要
社名：株式会社パテント・リザルト
住所：〒101-0021 東京都千代田区外神田2-19-3 お茶の水木村ビル7階
配信元企業：株式会社パテント・リザルト
集計の結果、1位 三菱電機、2位 パナソニックホールディングス、3位 ＮＥＣとなりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335747&id=bodyimage1】
1位 三菱電機の注目度の高い特許には「熱変位量を高精度に補正可能な工作機械制御装置」や「車両の車輪の空転または滑走の有無を判別し、適切なブレーキ制御を行う空転滑走判別装置」に関する技術が挙げられます。
2位 パナソニックホールディングスは「通信中における通信端末の移動の自由度が高くなる、無線通信装置」や「自動的に適切な偏波を選択して無線通信を行える端末」に関する技術などが注目度の高い特許として挙げられます。
3位 ＮＥＣの注目度の高い特許には「直交時間周波数空間（OTFS）信号を保ちつつ、少ない計算量で精度よくOTFS信号を復調できる無線通信装置」や「顧客の利便性と店舗の集客能力を損なわない商品登録装置」などに関する技術が挙げられます。
4位 京セラは「環状オレフィンコポリマーを主成分とする誘電特性安定性と耐熱性に優れた有機絶縁体」、5位 村田製作所は「圧電センサの検知感度を向上させることができる電子機器」が、注目度の高い特許として挙げられます。
詳細については、ランキングデータ「電気機器 特許資産規模ランキング2025」にてご覧いただけます。
■価格：50,000円（税抜）
お申し込みは下記URLをご参照ください。
https://www.patentresult.co.jp/ranking/scale/2025/electric.html
■本件に関するお問い合わせ先
株式会社パテント・リザルト 事業本部 営業グループ
ホームページURL：https://www.patentresult.co.jp/
メールアドレス：info@patentresult.co.jp
■会社概要
社名：株式会社パテント・リザルト
住所：〒101-0021 東京都千代田区外神田2-19-3 お茶の水木村ビル7階
配信元企業：株式会社パテント・リザルト
プレスリリース詳細へ