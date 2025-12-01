【電気機器】特許資産規模ランキング2025　トップ3は三菱電機、パナソニックHD、ＮＥＣ

写真拡大

株式会社パテント・リザルトは12月1日、「電気機器業界」の特許を対象に、各社が保有する特許資産を質と量の両面から総合評価した「電気機器業界　特許資産規模ランキング2025」をまとめました。2024年4月1日から2025年3月末までの1年間に登録された特許を対象に、個別特許の注目度を得点化する「パテントスコア」を用いた評価を行い、企業ごとに総合得点を集計しました。
集計の結果、1位 三菱電機、2位 パナソニックホールディングス、3位 ＮＥＣとなりました。



【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335747&id=bodyimage1】


1位 三菱電機の注目度の高い特許には「熱変位量を高精度に補正可能な工作機械制御装置」や「車両の車輪の空転または滑走の有無を判別し、適切なブレーキ制御を行う空転滑走判別装置」に関する技術が挙げられます。

2位 パナソニックホールディングスは「通信中における通信端末の移動の自由度が高くなる、無線通信装置」や「自動的に適切な偏波を選択して無線通信を行える端末」に関する技術などが注目度の高い特許として挙げられます。

3位 ＮＥＣの注目度の高い特許には「直交時間周波数空間（OTFS）信号を保ちつつ、少ない計算量で精度よくOTFS信号を復調できる無線通信装置」や「顧客の利便性と店舗の集客能力を損なわない商品登録装置」などに関する技術が挙げられます。

4位 京セラは「環状オレフィンコポリマーを主成分とする誘電特性安定性と耐熱性に優れた有機絶縁体」、5位 村田製作所は「圧電センサの検知感度を向上させることができる電子機器」が、注目度の高い特許として挙げられます。


詳細については、ランキングデータ「電気機器　特許資産規模ランキング2025」にてご覧いただけます。


■価格：50,000円（税抜）
お申し込みは下記URLをご参照ください。
https://www.patentresult.co.jp/ranking/scale/2025/electric.html


■本件に関するお問い合わせ先
株式会社パテント・リザルト　事業本部　営業グループ
ホームページURL：https://www.patentresult.co.jp/
メールアドレス：info@patentresult.co.jp


■会社概要
社名：株式会社パテント・リザルト
住所：〒101-0021　東京都千代田区外神田2-19-3　お茶の水木村ビル7階

配信元企業：株式会社パテント・リザルト
プレスリリース詳細へ