「SPA＆HOTEL舞浜ユーラシア」（運営会社：株式会社武蔵野 本社：埼玉県朝霞市 社長：安田信行）は、2026年1月15日（木）より、スパエリアをフルリニューアルしてオープンいたします。スパエリア フルリニューアルオープンに向けて、最新情報を公開！今回は、スパの営業時間・料金についてご案内いたします。

第2弾情報公開

概要

オープン日：2026年1月15日（木）11時～所在地：千葉県浦安市千鳥13-20アクセス：『舞浜駅』より無料シャトルバス約5分公式サイト：https://www.my-spa.jp/

https://www.my-spa.jp/

料金・営業時間

スパエリアには、「SPA入館料」と「SPA+(スパプラス)料金」の2種類の利用区分があります。SPA入館料は、天然温泉や男女合わせて13種類のお風呂、8種類の本格サウナなど、男女別のスパエリアをご利用いただくための基本料金です。SPA+(スパプラス)料金は、グランビューサウナや岩盤浴、くつろぎエリアなどを含む、男女共用のエリアを追加でご利用いただくためのオプション料金です。

それぞれのエリアで楽しめる設備や雰囲気が異なりますので、目的や気分に合わせてお選びいただけます。

お得なセットプラン

スパ入館料とSPA＋（スパプラス）料金がセットになった、 平日限定のお得なプランを2,800円（税込）で販売いたします。※大人のみ利用可能なプランです。新たな施設情報につきましては、順次公開いたします。

【会社概要】

SPA＆HOTEL舞浜ユーラシアは、東京からも電車で20分とアクセスも良く、 車窓に広がる海や街並み、テーマパークなど贅沢なロケーションに建ち、ベイエリア随一の景色が広がる眺望も楽しめます。名称：SPA＆HOTEL舞浜ユーラシア所在地：千葉県浦安市千鳥13-20アクセス：舞浜駅より無料送迎バスで約5分公式HP：http://www.my-spa.jp/建物概要：地上10階客室数：289室運営会社：株式会社 武蔵野