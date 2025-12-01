香りで旅する” ヴァルモンの新作《Laguna Verde I》が11月4日より新発売

CVLコスメティックス・ジャパン株式会社

Laguna Verde I（ラグーナ ヴェルデ）大胆で静かな気品

“この新たな香りの創作によって、私はあなたを、ヴェネツィアの象徴ともいえるカナル・グランデ大運河をそっと漂うような旅へとお誘いします。都市に刻まれた象徴的な傷跡のように、この水路は街を二分しながらも、その青磁色の印象的な美しさによって都市の魅力を際立たせています。この魅惑的な水辺には壮麗な宮殿が立ち並び、ヴェネツィアという都市が持つ格式と栄華の歴史を静かに物語っています。私は、この力強くも神秘的な水の存在感を、フローラル ウッディ アロマティックの香調を纏うエクストレ・ド・パルファム*へと託しました。調香界で名高い原料を用い、潟の清らかさ、落ち着きと優雅さ、そして思わず心を惹きつけられるような静かな魅力を香りに込めています。”

*エクストレ・ド・パルファム （香水濃度が最も高く、持続時間も長いタイプの香水）

ソフィー・ヴァン・ギヨン

Valmont CEO

Storie Veneziane by Valmont 香水クリエイター

新たなるフローラル・ウッディ・アロマティック エクストレ・ド・パルファム

Storie Veneziane （ストーリエ ヴェネツィアン）は新しい香りのジャンルへと挑戦します

フローラル・ウッディ・アロマティック

ヴェネツィアの象徴的な街区から着想を得たエクストレ・ド・パルファムのシリーズを通じて、ソフィー・ヴァン・ギヨンは街の華やかさと気品に対する個人的な解釈を描いています。Laguna Verde I（ラグーナ ヴェルデ） は彼女にとって8番目の豊かで印象的な香りの物語です。

街を分かつと同時に結びつける壮麗な傷跡──カナル・グランデ大運河からインスピレーションを受け、彼女はヴェネツィアを映し出す香りを創り出しました。それは複雑で彫刻的な造形を持ち、君主のような力強さを備えた、ヴェネツィアの姿を投影する香り。歴史と対比をその身に宿すこの躍動する水の帯は、やがて生きた物質へと変貌し、香りの緊張感へと姿を変えていきます。

Laguna Verde I（ラグーナ ヴェルデ） は、気品があり長く愛される香りを求める方のための、洗練されたエクストレ・ド・パルファムです。

優雅な印象と強い印象をバランスよく残すフレグランスです。

精緻で力強く、印象深いクリエーション

STORIE VENEZIANE （ストーリエ ヴェネツィアン）コレクション

STORIE VENEZIANE （ストーリエ ヴェネツィアン）ー『ヴェネツィアの物語』は、単なる香水のコレクションを超えた存在です。それは嗅覚で綴る旅の日記であり、ヴェネツィアの華やかな精神に没入する感覚体験。それぞれのエクストレ・ド・パルファムは、「ラ・セレニッシマ」と称されるヴェネツィアの象徴的な地区に息づく感情を捉えています。そこでは、歴史、現代性、そして芸術が、豊かな表現と洗練された感性のもとで交わりながら共存しているのです。

このコレクションはVALMONT（ヴァルモン）グループの会長兼アートディレクターであるディディエ・ギヨンと、ソフィー・ヴァン・ギヨンとの情熱と創造性の協働から生まれました。

7つのエクストレ・ド・パルファムは、卓越したこだわりと技によって香りの作品として丁寧に仕立てられています。ボトルそのものもまさにアートピースであり、手吹きのムラーノガラス、ハンドステッチのレザー、深みのある色彩が組み合わさり、そして鮮烈な色彩を組み合わせ、大胆に再解釈されたヴェネツィアの遺産を象徴しています。

ヴェネツィアへの新たな嗅覚のオマージュ

ソフィー・ヴァン・ギヨンは、Laguna Verde I（ラグーナ ヴェルデ）を通じてヴェネツィアの感覚的旅路を続けます。彼女にとって8番目となる香水は、街を二分しながらも結びつけ、形作り、生命を与える比喩的な傷跡にして鮮やかな動脈──カナル・グランデ大運河から本質を汲み取ります。この水の帯は、単なる舞台にとどまらず、流動する魂の鏡となり、絶対的で時を超えたエレガンスの反映として、今なお生き生きと魅了し続けます。

香りの編集者である彼女は、単に観察するだけではなく、それを捉え、解釈し、そして形へと昇華させます。宮殿の間を流れる水の動きから、均衡と熟達の感覚を導き出し、力と優雅さが融合する威厳ある力を描きます。そしてひとつの色が、この創作全体を貫く象徴となりました。それは、カナル・グランデ大運河のセラドングリーン──鉱物的で水を思わせ、光と神秘の間に浮かぶ深く輝く“青磁色”。Laguna Verde I（ラグーナ ヴェルデ）はその色を喚起するだけでなく、超越し、あらゆるノートとアコードに宿り、感情を呼び覚まします。

この香りは、伝統と現代性が交差する場所にある「永遠のヴェネツィア」のヴィジョンを体現する創作です。流れる水と静止した建築の対話から、力強く、洗練され、格調高いエクストレ ド パルファン。それぞれのノートが確かな居場所を見つけ、対比と引力、そして時を超える存在感の軌跡を描き出します。

本能と技が融合する、ふたりの手による調香

この卓越した香りの創作に命を吹き込むため、ソフィー・ヴァン・ギヨンは、自由で大胆、そして直感的な香りの創作哲学を共有する調香師、Vincent Ricord（ヴァンサン・リコール）とタッグを組みました。二人は、創造の限界に挑みながら、妥協なき品質を追求し、力強く記憶に残る香りの構成を目指すという情熱を共有しています。

美への情熱と細部への鋭い感性によって結ばれた彼らは、〈コレクション プリヴァータ〉のシプレ・グルマン〈レディコード〉を起点に、貴重な創造的対話を今もなお続けています。この創造的対話は、信頼と緻密さ、そして洗練された構成美への共鳴に根ざしています。

Laguna Verde I（ラグーナ ヴェルデ）では、まるで精巧なジュエリーのように形づくられたエクストレ香水が生まれました。すべてのアコードが丁寧に磨き上げられ、それぞれのノートが華やかで力強く、そして揺るぎない現代性を備えた香りの構成を形作っています。

この香りは、気迫、個性、大胆さをもって世界を受け入れる人のために生まれました

自信に満ちた優雅さを纏う自由な精神にふさわしい香りです。

磁力のように惹きつけ、時を超えて響く存在感が、内なる強さに呼応します。

香水という芸術が生み出す フローラル ウッディ アロマティックの世界

トップノート：バイオレットリーフ（スミレの葉）

ギリシャ神話において最も美しい花と讃えられたスミレ、その葉は、今ではニッチパフューマリーを象徴する希少な素材となっています。みずみずしいグリーンノートで幕を開け、爽やかさと鮮やかな植物的な印象をもたらします。

控えめなスパイスと心地よいハーブのアクセントが織りなす清らかな香り立ちは、一瞬で嗅覚を惹きつけます。気品と洗練を併せ持つこのノートは、全体に豊かな質感とタイムレスな優雅さを吹き込みます。その香りは、大運河の岸辺で初めて深呼吸をしたときの透明感──石畳と陽光のあいだを渡る風のようです。

ハートノート：アイリス

香水界の「ブルーゴールド」として知られるアイリスは、王家の象徴でもある希少な花で、多くの名香において欠かせない存在です。その優雅さは、パウダリーなフローラルの柔らかさとして表れ、香りに独自の奥行きを与え、感覚を目覚めさせます。

さらに、繊細なスミレのようなニュアンスに加えて、ウッディかつレザーのような奥行きが折り重なり、深く対照的な質感のなかで、威厳と魅力をまとった香りの中心として立ち上がります。それは、ゆっくりと広がるような、品格ある強さを体現しています。

ラストノート：パピルス

パピルスは、この香り全体を力強く支える基盤です。ウッディでグリーン、そしてわずかにレザーのような表情を持ち、包み込むような存在感をもって香り全体に落ち着きを与えます。

その確かな力は、洗練された複雑さと、稀少で時を超えるような雰囲気が共存しており、水辺への静かな敬意として香りに込められています。まるで、陸と水のあいだにこだまするかすかな余韻のように。この素材が生み出すのは、心地よく豊かな質感のベース。香りの余韻を優雅に、そして力強く持続させていきます。

アーティストが創り出すボトル

Laguna Verde I（ラグーナ ヴェルデ）は身にまとうだけでなく、まるで芸術作品のように手に取り、飾り、体験することのできる存在です。ディディエ・ギヨンのアーティスティックなアプローチに基づき、ボトルやボックスの細部に至るまで、その素材感は香りが空気中で放つ印象を映し出しています──彫刻的なエレガンス、研ぎ澄まされた力強さ、そして人を惹きつける存在感。

ストーリエ ヴェネツィアーネ コレクションを象徴するボトルは、金色に装われた彫刻のように堂々と佇み、熟練のガラス職人レオナルド・チモリンによるムラーノガラスのマスクで彩られています。その深みのある鮮やかなセラドンカラーは、生命力あふれるラグーンの揺らめきと、その原動力を想起させます。

さらに、ハンドステッチが施されたイタリア製サドルレザーのトッパーが、この唯一無二の存在感を強調。高貴で官能的、そしてエレガントな素材がクラフツマンシップを物語り、手にするたびに確かな存在感を感じさせます。

アートへのこだわりはボックスにも続きます。

コレクション全体の新たなビジュアルアイデンティティとして、ヴェネツィア装飾芸術の象徴であるサン・マルコ広場のモザイクからインスピレーションを得たデザインを採用。グラフィカルでコントラスト豊かな現代的表現へと再解釈され、他のエクストレ ド パルファンを象徴する色調の断片が調和し、まるでオブジェ群が感情に導かれて集う星座のようなフレスコ画を描き出します。

漆黒に艶めくベースは、ラグーンを滑るゴンドラの曲線を思わせ、蓋を縁取るゴールドのラインが、宝石のようなボトルと呼応しながらボックスの格調を高めます。

魅惑を纏うポートレート

洗練された存在感を放つ Laguna Verde I（ラグーナ ヴェルデ）。その人は声高に主張することなく、自然に人々の視線を惹きつけます。力強くカリスマ性を備え、男女を問わず、大胆に未来へと歩みを進め、自らの選択に誇りを持ち、自分の運命を掌握しています。

現代的な価値観を映し出し、女性性・男性性の双方を自然体で受け入れ、穏やかな自信とともに自らのアイデンティティを生きる姿。そこには、洗練と大胆さが共存する独自の強さが表れています。

自由でありながら気品を失わず、タイムレスな魅力を漂わせる。ひとつひとつの仕草や眼差しに、静かな決意と確かな個性が宿り、周囲を魅了し、インスピレーションを与えます。

彼らの美意識は確かで研ぎ澄まされています。複雑で豊かな調べに心惹かれ、感覚を呼び覚まし、深い印象を残す香りを好むのです。鮮烈なフレッシュさと深遠な余韻──鮮明さと奥行き、瞬間の輝きと残り香の調和。

フローラル、ウッディ、アロマティックが織りなす調香は、洗練された気質と時代を超えるエレガンスを映し出します。Laguna Verde I（ラグーナ ヴェルデ）は、この力強い二面性のオルファクトリー・シグネチャー。自然体で存在感を示し、強要することなく人を惹きつけ、確かな自信と魅力の余韻を空気に残します。

ラグーナ ヴェルデ フローラル ウッディ アロマティック

発売情報

全国発売：2025年11月4日（火）より発売中

【取扱店舗】

・ラ・メゾン・ヴァルモン GSIX（東京・銀座）

・イセタンサローネ 東京ミッドタウン（東京・六本木）

・ヴァルモン 阪急うめだ本店（大阪・梅田）

VALMONT＜ヴァルモン＞

1905年、スイスのクリニックから発祥したセルラーコスメティックブランド。

レマン湖を見下ろすモントルーに佇むヴァルモンクリニックには、数多くのハリウッドスターや、政治家、ロイヤルファミリーが世界中から訪れ、その名を知らしめました。食事療法やハイドロテラピーなど、健康と美容を提供する最初のクリニックとして、ひとりひとりにカスタマイズされたセラピーを提供した歴史があります。

そして1985年のブランド創立以来、母国が誇る豊かな自然と先端技術を駆使したスキンケアを研究開発してきました。セレブリティたちをも魅了するスパでのトリートメントとブランドの世界観、「時間の魔術師」と称されるにふさわしい、エイジングケア(*)のパイオニアブランドとして今では世界中のひとびとに愛されています。永遠の美しさをかなえるラグジュアリーなスキンケアラインをあなたに。

(*)年齢に応じたお手入れのこと