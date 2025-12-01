パフォーマンスマーケティング事業・メディア事業の株式会社インタースペース（所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：河端伸一郎、証券コード：2122、以下インタースペース）が運営する、日本最大級のママ向け情報サイト「ママスタ」（URL: http://mamastar.jp/）。情報発信メディア「ママスタセレクト」では、東京都江東区・大久保朋果区長へのインタビューを行いました。2025年 12月1日（月）より4回にわたり、特集記事を配信します。

大久保朋果区長は1971年（昭和46年）生まれ。2023年（令和5年）12月に江東区長に選出されました。子育て中の2児のママでもあります。江東区の子育て・福祉・教育施策には、大久保朋果区長が実際に経験したワンオペ育児、義両親の介護、都の職員として携わった障がい児支援のリアルな体験が色濃く反映されています。政治を志すきっかけとなったのは、娘さんの「今の世の中、私たちが“子どもをもちたい”と思える環境じゃない」という言葉。その一言が、「制度をつくる側ではなく、住民に直接届く場所で働きたい」という思いを後押しし、区政への挑戦につながりました。ママスタセレクトでは大久保朋果区長にインタビューを行い、育児と介護のダブルケアなど自身の実体験をもとにした、社会課題に寄り添う江東区の政策について話を伺いました。＜東京都江東区 大久保朋果区長 全4回内容＞・哺乳瓶の煮沸で1日が終わる―ワンオペ育児が子育て支援の原点―・「今の時代、子どもをもちたいと思えない」娘の言葉が私を変えた・育児と介護のダブルケア、障がい児支援で得た経験を区の政策へ・英語体験・デジタル学習・地域交流で育てる「子どもたちの未来」東京都江東区 大久保朋果区長へのインタビュー記事は2025年12月1日（月）から全4回にて配信します。

■東京都江東区 大久保朋果区長プロフィール

【特集ページ】 https://select.mamastar.jp/tag/okubo_tomoka

■ママスタセレクトについて なにかと正解のわからない子育て期において奮闘するママたちにエールを届けられるよう、ママスタセレクトは今後もママたちの悩みに寄り添った情報発信をしていきます。 【ママスタセレクト】 https://select.mamastar.jp/ 【ママスタ】 月間9.6億PV、725万人以上のユーザーに利用される日本最大級のママ向け総合情報サイト「ママスタ」。ママの今に最適な情報を発信し、必要なコミュニケーションの場を提供する「ママのための情報プラットフォーム」です。子育て・生活関連ニュース、コミュニティ、習い事や塾探しなど、様々なサービスを通じてママにとって役立つ情報を提供しています。 ■SNSママスタセレクト公式アカウントFacebook：https://www.facebook.com/mamastar.selectTwitter：https://twitter.com/mamastar_selectInstagram：https://www.instagram.com/mamastar_mangahttps://www.instagram.com/hahadojoLINE：https://line.me/R/ti/p/@oa-mamasta■会社概要社名 株式会社インタースペース （https://www.interspace.ne.jp/）所在地 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル8階代表者 河端 伸一郎設立 1999年11月8日資本金 984,653,800円事業内容 パフォーマンスマーケティング事業・メディア事業【リリースに関するお問い合わせ先】 株式会社インタースペース コーポレート統括室 広報担当 三ツ村 E-mail：contact@interspace.inc TEL：03-5339-8680 FAX：03-5909-4578