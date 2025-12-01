コンタクトセンター事業を展開するキューアンドエー株式会社（代表取締役社長：野村勇人、宮城本店：宮城県仙台市、以下、キューアンドエー）は、国立大学法人東北大学（宮城県仙台市）大関研究室（情報科学研究科）と共同で、量子アニーリング技術を活用した採用指標の推定・評価に関する研究を開始しました。本取り組みは、東北大学の特別講義から発展した事例として民間企業初となり、量子アニーリング技術を採用活動に応用することで、地域企業の人材確保課題に対する新たな解決策を模索します。





■背景・目的

キューアンドエーは、宮城県を拠点にコンタクトセンター事業を通じて地域社会の課題解決に取り組んできました。今回、東北大学で開講された産学共同型講義「実践的量子ソリューション創出論」を契機に、量子技術の社会実装に向けた共同研究を開始することにしました。

■取り組み内容

● 採用活動における組み合わせ最適化問題を量子アニーリング技術で解析

● 新卒採用だけでなく中途採用にも対象を拡大し、即戦力人材の発掘を支援

● 採⽤後の活躍・定着を考慮し、⼊社後に長期的な活躍ができるポテンシャル⼈材を発掘

キューアンドエーは、東北大学との共創を通じて、地域に根ざした産学連携のモデルケースを築き、地域企業の持続的な成長と地域社会の活性化を目指します。

今後も、ICT技術の知見を活かし、デジタル社会に新しい価値を創出し続けます。

【研究の概要】

・研究テーマ：「量子アニーリングを用いた採用指標の推定・評価」

・研究目的：採用側・応募側双方のニーズを考慮した採用活動を実現するため、量子アニーリング技術を用いて組み合わせ最適化を行い、採用指標を推定・評価します。

・研究体制：

- 研究者：東北大学 大関研究室

（量子アニーリングを活用した分析・解析・評価）

- 研究協力者：キューアンドエー株式会社

（主にデータ・情報提供）

・研究期間：2025年12月～2026年3月末

以上