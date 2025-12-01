＼群馬から、こんにゃくの未来をアップデート！／上州のこんにゃくご飯・上州のこんにゃくラーメン 12/3群馬県渋川市『上州・村の駅』より発売開始！
群馬県渋川市にあるぐんまの旬の美味しさを届ける“食のテーマパーク”「上州・村の駅」(所在地：群馬県渋川市、運営：株式会社つつじ庵)から、こんにゃくの美味しさ・魅力を届ける「上州のこんにゃくご飯」「上州のこんにゃくラーメン」が発売されます。
公式HP： https://www.jyousyu-muranoeki.com/
「こんにゃく＝脇役」という常識をくつがえす！
【群馬といえば、こんにゃく！「こんにゃく＝脇役」という常識をくつがえす！】
上州・村の駅でも特に人気のオリジナル商品が「上州の大とろこんにゃく」。そのとろけるような食感と上品な味わいが話題となり、群馬が誇る伝統食材“こんにゃく”に、いま改めて注目が集まっています。
そしてその人気を受けてこの冬に新発売するのが、「上州のこんにゃくご飯」と「上州のこんにゃくラーメン」です。「こんにゃく＝脇役」という常識をくつがえし、主食としての新しい価値を提案するこの両商品は、“こんにゃく王国・群馬”の技と誇りを次の世代へとつなぐ挑戦です。
上州の大とろこんにゃく
◆“からだ想いの新習慣”いつもの一杯がやさしく変わる『上州のこんにゃくご飯』
群馬の伝統食材・こんにゃくを、もっと自然に、もっとおいしく。『上州のこんにゃくご飯』は、炊きたてのご飯や食感をそのままに、毎日の食卓で気軽に楽しめる“新しいご飯のかたち”です。お米と同じ大きさに仕上げたこんにゃく粒を、洗ってご飯と一緒に炊くだけという手軽さ。一般的なこんにゃく米で感じられる独特のにおいを抑えるため、厳選素材と独自製法を用い、炊き上がりの香りをやさしく整えました。
粒ひとつひとつがご飯となじみ、食感にも違和感なく、ふっくらとした自然な口あたりに仕上がります。冷めてもおいしさが続くため、お弁当やおにぎりにもぴったりです。
こんにゃくにはカルシウムや食物繊維などが含まれており、日々の食事の中で手軽に取り入れられる点も魅力。ご飯としてはもちろん、スイーツや料理の素材としてもアレンジ自在です。
“おいしいこんにゃくをもっと身近に”という想いが息づく一品です。
伝統を受け継ぎながら、現代の食卓に寄り添う。それが、上州・村の駅が提案する『上州のこんにゃくご飯』です。
＜上州のこんにゃくご飯＞
価格 ：648円(税込)
内容量 ：200g×2袋入
発売日 ：2025年12月5日
発売場所：上州・村の駅(群馬県渋川市)
販売者 ：株式会社つつじ庵
上州のこんにゃくご飯
◆“のびない・飽きない・満足できる”こんにゃく麺。『上州のこんにゃくラーメン』
“こんにゃくは、まだ進化できる。一般的なこんにゃく麺の「物足りなさ」を変えたい。”
その発想から生まれたのが『上州のこんにゃくラーメン』です。
特徴1：歯切れの良さと弾力
こんにゃく特有の香りを抑える独自製法と、米粉をプラスした麺設計によって、歯切れのよさと弾力のあるコシが特徴の”新しい”こんにゃく麺“を完成させました。
特徴2：麺がのびにくい！
時間が経ってものびにくく、最後の一口まで食感を保ちます。温かいスープでも歯ごたえが続くため、寒い季節のラーメンや鍋料理にもぴったりです。醤油・味噌・塩など、どんなスープにもよく合い、お鍋のしめとしても、主役としても楽しめる万能な一品です。
＜上州のこんにゃくラーメン＞
価格 ：756円(税込)
内容量 ：130g×2袋入(ラーメンスープ付)
発売日 ：2025年12月5日
発売場所：上州・村の駅(群馬県渋川市)
販売者 ：株式会社つつじ庵
上州のこんにゃくラーメン
◆「上州・村の駅」について
ぐんまのおいしい旬を楽しみ、味わえる場所上州・村の駅(ぐんま)群馬県の「美味しい！」を体感できる場所、それが『上州・村の駅』です。
地元契約農家様にお持ちいただく旬の産直野菜や果物、代々引き継がれてきた郷土食やおふくろの味。そして新しい食文化や群馬県を代表するお手土産まで。
群馬の“食”をまるごと集めた「食のテーマパーク」として、多くのお客様に親しまれています。
上州・村の駅について
＜上州・村の駅＞
所在地 ： 〒377-0204 群馬県渋川市白井2261番地
営業時間： 9:00～17:00
TEL ： 0279-25-8500
URL ： http://jyousyu-muranoeki.com/
＜アクセス＞
●お車でお越しの方
関越自動車道 練馬I.C→(80分)→渋川伊香保I.C→国道17号下り(沼田方面へ10分)
渋川医療センター側(国道17号上り線側)
●電車でお越しの方
上越新幹線 東京→(60分)→高崎 上越線 高崎→(20分)→渋川駅
路線バス 渋川駅→(15分)→渋川医療センター前下車 徒歩(5分)
◆会社概要
運営会社 ： 株式会社つつじ庵
代表者 ： 河越 敬仁
所在地 ： 〒377-0204 群馬県渋川市白井2261
事業内容 ： 菓子(和・洋)の企画・販売、農産物直売所「上州・村の駅」の運営
ホームページ： http://www.tsutsujian.com/