株式会社インフィニブレイン(本社：大阪市中央区、代表取締役：武山 英治)は、オンラインゲームプラットフォーム「DMM GAMES」( https://games.dmm.com/ )にて配信している、近未来くノ一ロールプレイングゲーム『対魔忍RPG』は、11月30日(日)より限定ユニットを獲得できる期間限定レイドイベント「猫又先生の恩返し」などをお知らせいたします。▼公式サイトhttps://games.dmm.com/detail/taimanin_rpg/▼公式X(Twitter)アカウント(@taimanin_rpg)https://x.com/taimanin_rpg▼公式対魔忍RPGチャンネルhttps://www.youtube.com/channel/UClq3kKcD2Senp1tF5WsJVIw―――――――――――――――――――――――▼イベント概要イベント名：「猫又先生の恩返し」開催期間 ：2025年11月30日 (日) 17:00 ～ 12月16日 (火) 10:59ストーリー：放課後。五車学園の対魔忍・神大路瑠亜は、居合の名人である緋堂麗李から個人指導を受けていた。寮監を務める麗李は、瑠亜と友人の梨珠那を女子寮での食事に誘ってくれる。女子寮に関する噂が気になっていた二人は、喜んで誘いに乗ったのだが――。

猫又先生----------五車学園教師・井河さくらが子供の頃に飼っていた忍猫が魔獣化し、人の姿となった猫又。さくらが影遁の術の修行をしていた時に起きた事故に巻き込まれ、影に飲みこまれて行方不明となったが、その事故が原因で魔獣化が起き、元の世界へと戻ってこれた。帰還後は真っ先にさくらに復讐しようと闇討ちしたが、返り討ちに遭い、以後使い魔として使役されている。今は学生寮を管理する寮母の一人として学生対魔忍たちの面倒をイヤイヤ見ているが、世話をして喜ばれるのはまんざらでもない様子。

▼ピックアッププレミアムガチャが開催！期間中は新規キャラクター『神大路 瑠亜』『マリー』『シグナス』の出現確率がアップしております。

神大路 瑠亜----------五車の学生対魔忍。ふうまの一つ後輩にあたる。彼女の忍法は隼の術の傍系に当たり、神経に特化した肉体強化系で、一時的に神経伝達を数倍に高められる。銃弾すらも容易く見切り、さらには鋭敏な皮膚感覚によって相手の攻撃行動を察知することも出来る。

マリー----------魔界の鉱山地域に住まうドラッドリアの姫。本名はアンナマリー・リントヴルム。ドラッドリアは翼を持たない地竜の末裔で、尻尾と角はその名残。他の魔族に比べて身長こそ低いが、恵まれた体躯を持つ者が多い。

シグナス----------米連所属の軍人。父親も米連の軍人であり、愛国者たる父の背中を追って軍人となった。作戦中に片足を失い前線を退くも、軍人として国を守り人々を守るという在り方を求め続け、失った足の機械化を志願。加えて、それに連動した機械兵装の運用にも志願し、いくつもの対魔族作戦で成果を上げた。彼女のもたらしたデータと成果、その献身によって欠損後の機械化志願者は格段に増えている。

▼ステップアッププレミアムガチャが開催！ガチャを行うごとにステップアップする特別なガチャです。最大5ステップまであり、DMMポイントで購入できます。各ステップで価格・ガチャ回数・セット内容、及び排出確率も異なります。2ステップ以降にはセットアイテムが含まれており、3ステップ目、5ステップ目では『ユニットスキルの書(秘伝)』を入手可能です。

注意事項・キャンペーン、イベントの仕様、日程については予告なく変更する場合があります。・本イベントは今後、再度開催する可能性があります。