株式会社凌芸舎が、フィンテック企業である株式会社ネットスターズと正規パートナー契約を締結したと発表しました。







今回の提携は、ネットスターズ社のマルチQRコード決済サービス「StarPay」と、セルフサービス型の「KIOSK端末」を組み合わせ、店舗のキャッシュレス化と業務効率化を推進することを目的としています。まずは、特にニーズが高いとされる沖縄県内の飲食店や小売店、サービス業を中心にソリューションを提供していく計画です。





店舗運営における人手不足の解消や、増加するインバウンド観光客への対応は、多くの事業者にとって克服すべき点となっています。提供されるKIOSKソリューションは、タッチパネルによる簡単な操作で注文から決済までをセルフサービス化し、レジ待ち時間の短縮や多言語対応を実現するとしています。



凌芸舎は2022年に沖縄オフィスを設立して以来、地域での事業推進に注力しており、今回の提携を通じて沖縄県内における事業者のDXをさらに支援し、地域経済の発展に貢献することを目指すと説明しています。





提携および提供ソリューションの概要

・提携内容: 株式会社凌芸舎と株式会社ネットスターズの正規パートナー契約締結

・主な対象地域: 沖縄県内の飲食店、小売店、サービス業

・提供ソリューション:

・マルチQRコード決済サービス「StarPay」

・セルフサービス型「KIOSK端末」の提供、導入支援、コンサルティング

・モバイルオーダーサービス

・主な特徴:

・タッチパネルによる注文・支払い・発券のセルフサービス化

・レジ待ち時間短縮と人手不足の解消支援

・多言語対応によるインバウンド対策

・キャンペーンやクーポン発行機能

・関連URL: https://regi-less.jp/



