大日本印刷株式会社（DNP）XRコミュニケーション(R)事業では、2025年12月1日（月）～3日（水） に東京ポートシティー竹芝（東京都）で開催される国内最大級のXR業界カンファレンス「XR Kaigi 2025」に出展します。DNPは東京都のスタートアップ支援事業「TIB CATAPULT」＊1に採択され、XR（クロスリアリティ）領域のスタートアップを支援する事業者と構成するクラスター（同じ目的の複数企業による組織）「XR Innovation Lab」の代表企業として、AIと XR技術を融合した新しい体験型のソリューションを支援しているスタートアップと共に紹介します。本展示では、「DNP XR STUDIO」＊2や、「イマーシブ自販機・ストア体験」、ゲームを活用した教育サービス「DNPゲーム活用教育サービス」など、スタートアップの革新的な技術を活用して、企業や自治体のブランド価値を「体験」で伝える新たなコミュニケーション施策を発信します。

展示内容

１．「DNP XR STUDIO」（スタートアップ支援：Activ8株式会社）

AIとXRを融合したバーチャルプロダクション／モーションキャプチャ複合スタジオ。設備提供にとどまらず、生成AIによる効率化・表現拡張技術を組み合わせ、映像制作の「コスト」「納期」「人材不足」といった課題をワンストップで解決します。業界横断の技術実証や知見共有を進める「共創の場」として、新しい制作ワークフローを提案します。

２．「DNPゲーム活用教育サービス」（スタートアップ支援：株式会社5Blocks、株式会社Meta Osaka）

MinecraftやRobloxなどのゲームプラットフォームを活用し、子どもたちの学習意欲を高めながら、企業や自治体のブランドを体験的に伝える教育支援サービスです。CSR活動、採用、周年事業など多様な用途に対応し、教育とエンターテインメントを融合した学びの場を提供します。

３．「イマーシブストア」×「FUN’S PROJECT」（スタートアップ支援：株式会社HIKKY）

HIKKY社が提供する「イマーシブストア」とDNPクリエイター共創サービスFUN’S PROJECTの公式キャラクター「ファンズちゃん」が連携し、3Dキャラクターによる接客や自販機型のインタラクティブ体験を実現します。リアルとバーチャルをシームレスにつなぐ新しい購買体験は、イベントや施設での集客・ブランド訴求に最適です。

＊1 東京都「TIB CATAPULT」について → https://TIBcatapult.metro.tokyo.lg.jp ＊2 DNP XR STUDIOについて → https://www.dnp.co.jp/news/detail/20177450_1587.html

「XR Kaigi 2025」展示会概要

名称： XR Kaigi 2025日程： 2025年12月1日（月）～12月3日（水）会場：東京都立産業貿易センター浜松町館／ポートホール（東京都港区海岸一丁目7番1号 東京ポートシティ竹芝） 主催： XR Kaigi実行委員会公式サイト： https://www.xrkaigi.com

DNPブース番号：3-17

今後の展開

DNPは「XR Innovation Lab」の構成企業とスタートアップとともに、2028年3月までに20件以上の価値創出を 目指します。スタートアップが持つXR関連の技術やサービスと、構成企業が持つ多様なアセット（資産）やネットワークと連携し 、東京都から全国、さらにグローバルへ挑戦するスタートアップ支援を加速します。

DNPのXRコミュニケーション(R)事業について

あらゆる年齢・性別・言語等の人々が互いに分け隔てられることなく、リアルとバーチャルの双方を行き来できる新しい体験と経済圏を創出する「XRコミュニケーション事業」を2021年より展開し、メタバースを活用した教育支援や、自治体の地域活性化、「メタバース役所」等の行政サービス向上と窓口業務のデジタルトランスフォーメーション（DX）を支援しているほか、企業向けXRコミュニケーションの提案を行っています。DNPのXRに関する取り組みはこちら：https://www.dnp.co.jp/biz/products/maintag/xr.html※ 「XRコミュニケーション(R)」は、DNP大日本印刷の登録商標です。その他記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。※ 記載された製品の仕様、サービス内容などは発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。