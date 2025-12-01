ライクキッズ、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会選手村一時利用を経て誕生した街「HARUMI FLAG」に、にじいろ保育園を12月より開園！

ライク株式会社

保育・人材・介護の事業を展開するライク株式会社（東京本社：東京都渋谷区、代表取締役会長兼社長 グループCEO：岡本 泰彦、以下 ライク）の子会社で、子育て支援サービス事業を営むライクキッズ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：岡本 泰彦、以下 ライクキッズ）は、2025年12月1日（月）より、中央区に新しく誕生した街「HARUMI FLAG」に『にじいろ保育園 HARUMI FLAG』を開園したことをお知らせいたします。

『にじいろ保育園 HARUMI FLAG』は、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の選手村としての役割を果たし、その後新しく誕生した街「HARUMI FLAG」内のSUN VILLAGE T棟 1階に位置する認可保育園です。ガラス張りになった窓からたっぷりと太陽の光が降り注ぎ、開放感もありつつ、明るくあたたかな雰囲気が特徴です。海に開かれた場所に位置し、周辺には緑あふれる自然豊かな公園もあります。

晴海エリアにおける地域交流や自然とのふれあいを通じて、子どもがのびやかに過ごせる保育園を目指し、12月より運営を開始いたします。

■『にじいろ保育園 HARUMI FLAG』概要

・所在地：東京都中央区晴海５丁目 「HARUMI FLAG」内SUN VILLAGE T棟 1階

・定員数：45名（1～5歳、各クラス9名定員）

■ライクキッズについて

ライクキッズでは、認可保育園である「にじいろ保育園」や学童クラブ・児童館、事業所内保育施設など、幅広い保育施設を全国で410ヶ所以上運営しております。自然素材を用いた明るい保育室では、子どもたちが自分の居場所と感じられる環境や、想像力を発揮してのびのびと過ごせる環境づくりをしています。毎日の生活の中で国産間伐材のヒノキなどをふんだんに使用した家具や手作り遊具の暖かな感覚に触れながらのびやかに過ごしてほしいと願っています。

■会社概要

商号：ライクキッズ株式会社

代表者：代表取締役社長 岡本 泰彦

所在地：〒150-0043

東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号 渋谷マークシティ ウェスト17階

設立：1989年12月

事業内容：認可保育園である「にじいろ保育園」をはじめ、学童クラブ・児童館等、様々な形態の保育施設を運営する「公的保育サービス」、事業所内保育施設(企業・病院・大学等)の運営を受託する「受託保育サービス」を提供。

資本金：50百万円

URL：https://www.like-kd.co.jp/academy/