東京都でベーカリー・ベーカリーカフェを16店舗展開する株式会社アンテンドゥ(所在地：東京都練馬区、代表取締役社長：井戸 大通)は、創業40周年の復刻企画として、2001年の発売以来多くのお客様に愛されてきた「富良野メロンクリーム」を、2025年12月1日(月)より期間限定で復刻発売いたします。

富良野メロンクリームは、ふんわりと香るメロン風味の生地に、メロンクリーム・ホイップ・カスタードの三層クリームがとろりと重なるスイーツブレッド。

ひと口食べると三層の甘みが重なり合い、ケーキのように贅沢な味わいが広がります。

販売終了後も復活を望む声が長く寄せられていた、歴代人気商品です。









■25年の歴史を経て、あの味わいが再び

2001年の誕生以降、季節商品として長く親しまれてきた富良野メロンクリーム。

2014年の販売終了後も“また食べたい”という声が続き、今回、創業40周年の節目に合わせて11年ぶりの復刻が実現しました。

復刻にあたり、

・三層クリームの“とろける一体感”

・メロン風味生地のふわっと広がる香り

がより引き立つように見直しています。





■商品の魅力

【1】三層クリームのとろける重なり

・メロンの甘みが広がるメロンクリーム

・軽くミルキーなホイップクリーム

・コク深いカスタードクリーム

三層が同時に溶け合い、ケーキのような満足感を生み出します。

【2】“ふわっ・とろっ”としたメロン風味生地

生地にはメロンソースを加え、ひと口めから香りがふわっと立ち、

食感は“ふわっ・とろっ”と軽やか。

スイーツのような口どけを楽しめます。

【3】見た瞬間に惹かれる断面美

淡いメロン色の生地の中に包まれた3種類のクリーム、美しく層を成す断面は、発売当時から人気のポイント。

SNSでも映える仕上がりで、思わず写真を撮りたくなる見た目です。





■商品概要

商品名 ： 富良野メロンクリーム

発売日 ： 2025年12月1日(月)

価格 ： 340円(税込)

販売場所： アンテンドゥ各店(※一部店舗を除く)

URL ： http://www.antendo.com/new.html









■他12月新商品のご紹介

「富良野メロンクリーム」以外にもアンテンドゥのこだわりが詰まった新商品が続々登場しております。

●ショコラマウンテン 税込360円

ショコラ風味のパンにドライフルーツを練り込み、チョコで仕上げたご褒美スイーツパン。12/1～25クリスマス期間限定販売。





●明太バター生フォカッチャ 税込270円

かねふく明太子の旨みが広がる自家製めんたいバターをたっぷりトッピングした、惣菜フォカッチャ。





●シナモンシュガーバター生フォカッチャ 税込240円

もっちり生地にシナモンシュガーを合わせた、やさしい甘さのフォカッチャ。





■担当者コメント

「富良野メロンクリームは、三層クリームのとろける味わいが魅力のスイーツパンです。

2001年発売当時の記憶に残る味わいを大切にしつつ、口どけの良さをより感じていただけるように調整しています。

40周年の節目に、懐かしい味を再びお楽しみいただければ幸いです。」









■アンテンドゥについて

＜「パンの情報発信基地」でありたいという想い＞

「アンテンドゥ」という店名は、アンテナが2本という意味のフランス語。「情報を受信するアンテナ」と「情報をパンに代えて発信するアンテナ」という意味を込めて付けた名前です。1985年の創業以来、小麦粉から生地を練り、成形して焼き上げる「オールスクラッチ製法」という手づくりの手法にこだわり、パン本来のおいしさを追求してきました。創業者 井戸 勤は全国パン菓子博覧会において「食パン日本一」に輝くとともに「高松宮王冠賞」を受賞、その後も数々の賞を受賞し、創業者自ら通算28回の受賞歴を誇ります。そのレシピと製法が現在にいたるまで継承され、アンテンドゥのパン哲学を生み出しております。





～DJベーカリー～

DJベーカリー

感動を創造する全く新しいベーカリースタイル。エンターテインメント性を兼ね備え、楽しめるベーカリー。お客様が何度も来店したくなるベーカリーを作りたい。そんな思いでDJベーカリーというコンテンツを開発、1998年11月、吉祥寺ロンロン店のオープンと同時に始まりました。コンセプトは「オープンキッチンの厨房は劇場のステージ、そこに働くスタッフはショーを演じる役者」。オーブンを起点とするレイアウトで焼成の迫力を演出すると同時に、DJ職人がマイクを通して、焼成過程をDJトークする姿には大変好評をいただいております。









■会社概要

商号 ： 株式会社アンテンドゥ

代表者 ： 代表取締役社長 井戸 大通

所在地 ： 〒179-0081 東京都練馬区北町5-11-14

設立 ： 1985年4月

事業内容： 1.ベーカリーショップ「アンテンドゥ」「石焼アンテンドゥ」の展開

2.ベーカリーカフェ「BAKERY CAFE ANTENDO」の展開

3.四季に応じた「旬」の洋菓子の販売「セゾン・ココ」の展開

4.サンドイッチ専門店「シェフズプレス」の展開

資本金 ： 3,000万円

URL ： http://www.antendo.com/





【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社アンテンドゥ お客様相談窓口

TEL ： 03-3550-8141

MAIL： info@antendo.com