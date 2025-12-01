【価値観がひっくり返る絵本】『さかさま　改訂新版』増刷＆2冊目刊行決定！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、『さかさま 改訂新版』を2025年11月14日（金）に増刷いたしました。

■好評につき増刷決定！ 2冊目も発売予定!!

▲『さかさま 改訂新版』

上下どちらからも読める画期的な絵本、『さかさま 改訂新版』の増刷決定！

絵と文章が上下に配置された、一見ふしぎなこの絵本は、実はとっても深い内容。

「他者の立場になって考える」「視点が変われば、ものの見方や考え方が変わる」ということを、「火の星」の住人が語るストーリーと、「水の星」の住人が語るストーリーの両方を読むことで、体験できるようになっています。

日本、そして世界のあちこちで思想や主義の違いによる分断、対立が問題になっている今、子どもたちと一緒に「視点を変えてみる」ことについて考えてみるのも大切かもしれません。

ご家庭で読むのはもちろん、保育園・幼稚園・小学校での読み聞かせにもおすすめです。

さらに、2025年12月25日には、『さかさま おとなのいいぶん と こどものいいぶん』も発売予定です。こちらもお楽しみに！

■ストーリー

広くて大きな宇宙に、「火の星」と「水の星」が小さくよりそうように並んでいます。

「火の星」には、遊ぶこととはたらくことが好きで、「火のたね」を大事に育ててくらす人々が住んでいます。

「水の星」には、海で泳ぐことが好きで、たくさん本を読み、いろいろなものを作り出すことが得意な人々が住んでいます。

どちらの星の人々も、自分たちの「神さま」や習慣を大切にしてくらしていましたが、あるときから、「火の星」には「水の星」のにおいが、「水の星」には「火の星」のけむりがたくさん流れてくるようになり、そのせいでみんな元気がなくなってしまいます。

今までのくらしを取り戻すために、「火の星」の人々も「水の星」の人々もがんばりますが、がんばった分だけ相手の星にダメージを与えてしまい、ついに2つの星の間で戦いが始まってしまいます。

■動画で内容をチェック！

▲上下に文章が配置されていて、どちら側から読んでもOK！▲「火の星」の住人も「水の星」の住人も、それぞれ楽しく暮らしていたものの……。▲登場する住人たちはなんと約4,000体以上！ 全員違う表情・動きをしているので、何度読んでも新しい発見があります。▲1人で読む、2人で読む、物語を読んで考える、絵を見て楽しむ……いろいろな読み方ができます。▲深いメッセージが込められた絵本ながら、同時に「楽しめる」絵本でもあります。

絵本の内容を動画でも紹介！ ぜひご覧ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=UgB1vhgfbj8 ]

［商品概要］

■『さかさま 改訂新版』

作・絵：TERUKO

定価：1,650 円（税込）

発売日：2024年8月1日

判型：A4／38ページ

ISBN：978-4-05-205986-5

電子版：配信予定

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020598600(https://hon.gakken.jp/book/1020598600)

■『さかさま おとなのいいぶん と こどものいいぶん』

作・絵：TERUKO

定価：1,760 円（税込）

発売日：2025年12月25日

判型：A4／36ページ

ISBN：978-4-05-206285-8

電子版：配信予定

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020628500(https://hon.gakken.jp/book/1020628500)

