【価値観がひっくり返る絵本】『さかさま　改訂新版』増刷＆2冊目刊行決定！

写真拡大 (全9枚)

▲『さかさま　改訂新版』

■好評につき増刷決定！　2冊目も発売予定!!

上下どちらからも読める画期的な絵本、『さかさま　改訂新版』の増刷決定！


絵と文章が上下に配置された、一見ふしぎなこの絵本は、実はとっても深い内容。


「他者の立場になって考える」「視点が変われば、ものの見方や考え方が変わる」ということを、「火の星」の住人が語るストーリーと、「水の星」の住人が語るストーリーの両方を読むことで、体験できるようになっています。


日本、そして世界のあちこちで思想や主義の違いによる分断、対立が問題になっている今、子どもたちと一緒に「視点を変えてみる」ことについて考えてみるのも大切かもしれません。


ご家庭で読むのはもちろん、保育園・幼稚園・小学校での読み聞かせにもおすすめです。


さらに、2025年12月25日には、『さかさま　おとなのいいぶん と こどものいいぶん』も発売予定です。こちらもお楽しみに！


■ストーリー

広くて大きな宇宙に、「火の星」と「水の星」が小さくよりそうように並んでいます。


「火の星」には、遊ぶこととはたらくことが好きで、「火のたね」を大事に育ててくらす人々が住んでいます。


「水の星」には、海で泳ぐことが好きで、たくさん本を読み、いろいろなものを作り出すことが得意な人々が住んでいます。


どちらの星の人々も、自分たちの「神さま」や習慣を大切にしてくらしていましたが、あるときから、「火の星」には「水の星」のにおいが、「水の星」には「火の星」のけむりがたくさん流れてくるようになり、そのせいでみんな元気がなくなってしまいます。


今までのくらしを取り戻すために、「火の星」の人々も「水の星」の人々もがんばりますが、がんばった分だけ相手の星にダメージを与えてしまい、ついに2つの星の間で戦いが始まってしまいます。



▲上下に文章が配置されていて、どちら側から読んでもOK！


▲「火の星」の住人も「水の星」の住人も、それぞれ楽しく暮らしていたものの……。


▲登場する住人たちはなんと約4,000体以上！　全員違う表情・動きをしているので、何度読んでも新しい発見があります。


▲1人で読む、2人で読む、物語を読んで考える、絵を見て楽しむ……いろいろな読み方ができます。


▲深いメッセージが込められた絵本ながら、同時に「楽しめる」絵本でもあります。

■『さかさま　改訂新版』


作・絵：TERUKO


定価：1,650 円（税込）


発売日：2024年8月1日


判型：A4／38ページ


ISBN：978-4-05-205986-5


電子版：配信予定


学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020598600(https://hon.gakken.jp/book/1020598600)



■『さかさま　おとなのいいぶん と こどものいいぶん』


作・絵：TERUKO


定価：1,760 円（税込）


発売日：2025年12月25日


判型：A4／36ページ


ISBN：978-4-05-206285-8


電子版：配信予定


学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020628500(https://hon.gakken.jp/book/1020628500)



