『第18回日本マーケティング大賞』（経済産業省後援） 募集を12月1日より開始

公益社団法人 日本マーケティング協会（JMA 所在地：東京都港区、会長：藤重貞慶）は、第18回 日本マーケティング大賞の募集を2025年12月1日より開始する。

創立50周年（2009年）を契機に創設された本賞は、総合的なマーケティング計画にもとづき、社会に新たな需要を生み市場を動かした卓越したプロジェクトやサービスを顕彰する制度として発展し、今年で18回目を迎える。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2eLvrVNrz7g ]

日本を代表するマーケティング賞としての実績

本賞は グランプリ、準グランプリ、奨励賞、地域賞 の4部構成から成り立つ。

グランプリには、第1回の機能性インナー市場を刷新した ユニクロ「ヒートテック」を皮切りに、その時代の消費行動を大きく変えたプロジェクトが選出されてきた。昨年第17回は、レモンサワー市場に新潮流を生んだ アサヒビール「未来のレモンサワー」がグランプリを受賞。準グランプリには「立ち仕事は当たり前」という固定観念を覆したマイナビ「座ってイイッスPROJECT」が選ばれ、労働環境に新たな視点をもたらした。

奨励賞は、独自性・先行性・社会課題解決性・新しいマーケティングの芽を軸に選考、第16回では、廃棄されるホタテ貝殻を資源に変えた環境配慮型ヘルメット 「HOTAMET／ホタメット」（TBWA HAKUHODO） が受賞している。

地域賞では、地域資源を活かしたマーケティングを評価し、第17回北海道地区では牛乳需要の低迷という課題に対し、「牛乳飲みてぇ！総選挙」を実施し10万件超の投票で1位となった「あんぱん」に着目。木村屋總本店と共同で「牛乳が飲みたくなるあんぱん」を開発し、併売による需要喚起に挑んだホクレン農業協同組合連合会の取り組みが高く評価された。

これら多様な受賞プロジェクトが示すのは、本賞が業界賞にとどまらず、市場の再活性、消費行動の変化、社会課題の解決までを射程に置く、日本を代表するマーケティングアワードであるということだ。

第18回は初めて非会員社（法人）からの応募も可能に

第18回からは応募範囲を拡大し、従来の日本マーケティング協会会員社からのみであった応募枠を、非会員社法人（民間企業、NPO法人、自治体等の法人格を有する団体）からの応募も可能とした。

非会員社からの応募は自薦のみで事務手数料は 1件あたり11,000円（税込）。

企業規模や業種の枠をこえ、多様なマーケティング活動を全国から募る。

対象となる期間・活動

2025年1月1日～12月31日 に実施されたマーケティング活動。

社会に新しい需要を生み出し、市場を再活性化した取り組みを高く評価する。

また以下も対象に含む：対象期間前から継続し、当該期間に“ブレイク”したプロジェクト。対象期間以降も継続が見込まれるプロジェクト 第1～17回応募済みのプロジェクトでも、継続性があれば再応募可能。

募集期間

2025年12月1日（月）～2026年1月31日（土）

応募は WEBエントリーのみ。詳細は日本マーケティング協会の公式サイトで公開している。

