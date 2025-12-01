スイーツ激戦期に“フルーツだけ”で勝負する、お歳暮ギフト ～フルーツブーケ専門店の国産イチゴのフルーツギフト～
プレジール株式会社（本社：東京都渋谷区／代表取締役：菅原信治）から、今年のお歳暮に、“花束でもスイーツでもない”新しい選択肢として注目いただきたいフルーツギフトが登場しました。
フルーツブーケ専門店プレジールの冬限定商品「（冬）Aveline（アヴェリーヌ）」は、国産いちごを贅沢に使用した、ブーケ型のフルーツギフト。
上質なお歳暮需要にマッチする“甘すぎない贅沢ギフト”として、テレビ・雑誌各媒体でのご紹介に最適な商品です。
年末のお歳暮商戦は、焼き菓子や洋菓子、肉・海産物ギフトが主流となる一方で、「健康志向」「見た目の華やかさ」「写真映え」を満たすギフトのニーズが年々高まっています。
「Aveline（アヴェリーヌ）」は、
〇国産いちごをふんだんにあしらった華やかなビジュアル
〇チョコレート・生クリーム・小麦・卵 不使用
〇すべてフレッシュフルーツのみで仕上げたヘルシーなギフト
という3つの特徴から、お取引先や目上の方への“きちんと感”のあるお歳暮としてだけでなく、健康に気を配る方や、小さなお子さま・ご年配の方がいるご家庭への贈り物としても安心してお選びいただけます。
また、まるで花束のように立体的に組まれたフルーツブーケは、箱を開けた瞬間に歓声が上がるインパクト。
・国産いちごの赤色を中心に、パイナップルやメロンなどをグラデーションになるように配置
・蝶の形にカットしたパイナップルが舞うようにデザインされ、冬の食卓を優雅に演出
・Mサイズで約3～5名向けのボリューム感があり、家族で囲む年末年始の団らんにも最適
“その場がぱっと華やぐギフト”として、お歳暮特集のビジュアルカットや、スタジオセットのディスプレイとしてもご活用いただけます。
保存料も一切使用せず、フルーツの乾燥を防ぐため一部に寒天を使用することで、みずみずしさと色鮮やかさを保っています。
大切な方への大切な贈り物に、自信をもっておすすめできるプロダクトです。
商品のご提供・追加画像データのご用意なども柔軟に対応いたします。お気軽にお問い合わせください。
■商品概要
商品名： （冬）Aveline（アヴェリーヌ）
価 格： 税込 14,850円
サイズ： Mサイズ（3～5名様程度向け／約47本／縦横約20cm・高さ約35cm）
販売期間：お歳暮シーズン（お歳暮以外のギフトとしてもご利用いただけます）
取扱い： フルーツブーケ専門店プレジール オンラインショップ
URL： https://fruit-bouquets.com/products/detail/4857
※フルーツの仕入れ状況により内容が一部変更となる場合がございます。
※消費期限はお届け日当日。ヤマト運輸クール冷蔵便にて、本州（一部地域を除く）のみ配送可能です。
