産業用スクリューコンプレッサーの世界市場2025年、グローバル市場規模（単軸スクリューコンプレッサー、二軸スクリューコンプレッサー）・分析レポートを発表
2025年12月１日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「産業用スクリューコンプレッサーの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、産業用スクリューコンプレッサーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新調査によると、世界の産業用スクリューコンプレッサー市場は2024年に約19,250百万米ドルと評価され、2031年には約25,120百万米ドルへ拡大する見通しであり、レビュー期間における年平均成長率は3.9％となります。本レポートでは、米国の関税制度および各国の政策適応を踏まえ、市場競争への影響、地域経済の変化、サプライチェーンの強靭性を総合的に分析しています。スクリューコンプレッサーは、雄雌2つのローターが逆方向に回転し、その間の容積変化によって空気を圧縮する機構を持つ装置であり、産業分野で広く利用される重要設備です。
________________________________________
調査の特徴
本レポートは、メーカー別、地域・国別、タイプ別、用途別の多角的視点から市場を分析しています。2020年から2031年までの市場規模、販売数量、平均価格を体系的に予測し、市場成長を左右する供給・需要トレンド、価格動向、技術革新の影響を明らかにしています。また、主要企業の事例や2025年における市場シェアの推計値も掲載され、市場構造の理解に大きく寄与する内容となっています。
________________________________________
調査目的
本レポートの目的は、世界および主要国の市場機会の把握と、産業用スクリューコンプレッサーの成長可能性の評価にあります。さらに、製品タイプ別・用途別の需要予測を示し、企業が戦略的意思決定や市場参入計画を策定するための実用的な指針を提供します。また、市場競争を形成する要因を整理し、今後の業界動向を展望することも目的としています。
________________________________________
主要企業の分析
本レポートでは、Atlas Copco、Ingersoll Rand、Kaeser Compressors、ELGi Equipments、Kaishan Group、Howden Group（Chart Industries）、Hitachi、Kobelco Compressors、Boge Compressors、Hertz Kompressoren などが主要企業として取り上げられています。各社の企業概要、売上、販売数量、利益率、製品ラインナップ、地域展開、技術革新の状況などが詳細に分析されており、グローバル市場における競争優位性や差別化ポイントが明確化されています。
________________________________________
市場セグメント
市場は「単軸スクリューコンプレッサー」と「二軸スクリューコンプレッサー」の2タイプに分類されます。二軸タイプは高効率と信頼性の高さから幅広い産業で利用され、単軸タイプは低コストでの運用が求められる環境で多く採用されています。用途別には「産業製造」「石油・ガス」「食品・飲料」「医薬品」「その他」に分類され、特に産業製造分野が最大の需要を占めています。また、衛生管理が求められる食品・飲料や医薬品分野でも利用が拡大しています。
________________________________________
地域別分析
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカの5地域を比較し、それぞれの販売動向、市場規模、成長率を分析しています。北米と欧州は成熟市場であり、エネルギー効率規制の強化が市場成長を後押ししています。アジア太平洋は中国、インド、東南アジアで製造業が拡大しており、最も高い成長が期待されています。南米および中東・アフリカではインフラ整備や資源産業の拡大が需要増加の背景となっています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「産業用スクリューコンプレッサーの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、産業用スクリューコンプレッサーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新調査によると、世界の産業用スクリューコンプレッサー市場は2024年に約19,250百万米ドルと評価され、2031年には約25,120百万米ドルへ拡大する見通しであり、レビュー期間における年平均成長率は3.9％となります。本レポートでは、米国の関税制度および各国の政策適応を踏まえ、市場競争への影響、地域経済の変化、サプライチェーンの強靭性を総合的に分析しています。スクリューコンプレッサーは、雄雌2つのローターが逆方向に回転し、その間の容積変化によって空気を圧縮する機構を持つ装置であり、産業分野で広く利用される重要設備です。
________________________________________
調査の特徴
本レポートは、メーカー別、地域・国別、タイプ別、用途別の多角的視点から市場を分析しています。2020年から2031年までの市場規模、販売数量、平均価格を体系的に予測し、市場成長を左右する供給・需要トレンド、価格動向、技術革新の影響を明らかにしています。また、主要企業の事例や2025年における市場シェアの推計値も掲載され、市場構造の理解に大きく寄与する内容となっています。
________________________________________
調査目的
本レポートの目的は、世界および主要国の市場機会の把握と、産業用スクリューコンプレッサーの成長可能性の評価にあります。さらに、製品タイプ別・用途別の需要予測を示し、企業が戦略的意思決定や市場参入計画を策定するための実用的な指針を提供します。また、市場競争を形成する要因を整理し、今後の業界動向を展望することも目的としています。
________________________________________
主要企業の分析
本レポートでは、Atlas Copco、Ingersoll Rand、Kaeser Compressors、ELGi Equipments、Kaishan Group、Howden Group（Chart Industries）、Hitachi、Kobelco Compressors、Boge Compressors、Hertz Kompressoren などが主要企業として取り上げられています。各社の企業概要、売上、販売数量、利益率、製品ラインナップ、地域展開、技術革新の状況などが詳細に分析されており、グローバル市場における競争優位性や差別化ポイントが明確化されています。
________________________________________
市場セグメント
市場は「単軸スクリューコンプレッサー」と「二軸スクリューコンプレッサー」の2タイプに分類されます。二軸タイプは高効率と信頼性の高さから幅広い産業で利用され、単軸タイプは低コストでの運用が求められる環境で多く採用されています。用途別には「産業製造」「石油・ガス」「食品・飲料」「医薬品」「その他」に分類され、特に産業製造分野が最大の需要を占めています。また、衛生管理が求められる食品・飲料や医薬品分野でも利用が拡大しています。
________________________________________
地域別分析
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカの5地域を比較し、それぞれの販売動向、市場規模、成長率を分析しています。北米と欧州は成熟市場であり、エネルギー効率規制の強化が市場成長を後押ししています。アジア太平洋は中国、インド、東南アジアで製造業が拡大しており、最も高い成長が期待されています。南米および中東・アフリカではインフラ整備や資源産業の拡大が需要増加の背景となっています。