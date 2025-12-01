「au PAY ギフトカード」、暗号資産による購入が可能に
auペイメント株式会社（本社:東京都港区、代表取締役社長：菊池 良則、以下 auペイメント）は2025年12月1日に「HashPort Wallet（提供企業：株式会社HashPort）」、2025年12月15日に「UseBitcoin（提供企業：株式会社カシェイ）」と提携し、両サービスを通じて暗号資産による「au PAY ギフトカード（コードタイプ）」の購入が可能になる（注１）ことをお知らせします。
「au PAY ギフトカード」はスマホ決済サービス「au PAY」に残高をチャージ（注２）することができるギフトカードとして、販促ツールやノベルティなど、さまざまなシーンでご利用いただいております。今回の提携により「au PAY ギフトカード」の活用先が広がり、暗号資産保有者の利便性向上に繋がります。
近年、暗号資産市場は世界的に拡大を続けており、国内でも保有者数は増加傾向にあります。一方で、暗号資産の利用は依然として限定的であり、日常生活での活用には課題が残っていました。
auペイメントはこのような課題に対し、「HashPort Wallet」「UseBitcoin」との提携を通じて、暗号資産をリアルタイムで日常決済に変換できる環境を実現しました。
auフィナンシャルグループのauペイメントは、今後も多様な金融・決済サービスとの連携を進め、「au PAY ギフトカード」がより便利に利用できる環境を提供していきます。
■「au PAY ギフトカード」について
auペイメントが提供する「au PAY ギフトカード」は、「au PAY」に残高チャージができるギフトカードです。「au PAY ギフトカード」からチャージしたau PAY 残高は、生活の様々なシーンでご利用いただけます。
コードのみのタイプや汎用デザインカードの他、オリジナルデザインを施したカードを作成することも可能です。
au PAY ギフトカード公式サイト：https://aupaygiftcard.jp/
■HashPort Walletについて
HashPort Walletは、KDDI株式会社と資本業務提携契約を締結した株式会社HashPortが運営する、誰でも安心して使えるweb3ウォレット。デジタル資産をためる、送る、受け取る、NFT・SBTを保管する など、すべてこのアプリひとつで可能です。
EXPO 2025 デジタルウォレットのNFT・SBTなどのデジタル資産をそのまま引き継ぎながら、ステーブルコインやポイントとの連携機能などを拡充予定です。より便利な体験をユーザーの皆様にお届けできるweb3ウォレットに進化していきます。
HashPort Wallet サービスサイト：https://wallet.hashport.com/
■UseBitcoinについて
UseBitcoinは、ビットコイン決済専用のオンラインストアです。
ビットコインを高速かつ低コストで決済できるライトニングネットワークを活用し、ビットコインを日常的に使う手段として普及させることを目指しています。
現在はau PAY ギフトカードをはじめVプリカギフトやDMMポイントコードなど、日常生活で役立つデジタルコードを中心に販売しており、今後もラインアップの拡充を予定しています。
UseBitcoinサービスサイト：https://usebitcoin.jp/ja/
■auペイメント株式会社について
スマホ決済サービス「au PAY」を中心とした決済・金融体験をワンストップで提供するため、 「au PAY」のプラットホームを支え、前払式支払手段型、資金移動型サービスの登録事業者として活動しています。また、サーバー管理型電子マネー「WebMoney」の発行・販売及び電子決済サービスの提供を行っています。「WebMoney」は、オンラインゲーム、ソーシャルゲーム、音楽、映像など、PCやケータイ、スマートフォンにおけるデジタルコンテンツやECサイトで個人情報を入力することなく、「かんたん・安全・便利」な、お支払い手段として広くご利用いただいています。
