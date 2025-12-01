Huawei Digital PowerのフルライフサイクルBESS安全性定量評価システムが最高評価を獲得

北京、2025年11月29日 /PRNewswire/ -- Huawei Digital Powerは、業界の主要パートナーと協力し、中国電力評議会が実施したフルライフサイクルBESS安全性定量評価システム（Full-Lifecycle BESS Safety Quantitative Assessment System）の厳格な技術評価に合格しました。評価委員会は、このシステムが世界をリードするレベルを達成し、中国と世界の両方で電池エネルギー貯蔵システム（BESS）の安全性における重大な技術的ギャップを埋めていると満場一致で確認しました。



評価委員会のメンバーには、Tsinghua大学のOuyang Minggao教授、China Southern Power Gridの主任科学者であるRao Hong氏、China Electric Power Research Institute、China Southern Power Grid Co., Ltd.、State Grid Shanxi Electric Power Company、China Electric Power Planning and Engineering Institute、Zhejiang大学、Specialized Committees of the China Energy Research Society、China International Engineering Consulting Corporation、Beijing Fire Rescue Brigade、TÜV Rheinland、People's Insurance Company of Chinaの専門家12名が含まれています。申請はHuawei Digital Powerと6つの組織によって提出されました。

委員会はプロジェクトのプレゼンテーションにアクセスし、評価資料を検討し、厳密な調査を実施しました。彼らは、BESS安全性定量評価システムの革新性、技術、実用性を高く評価し、以下の点について満場一致で同意しました。「このプロジェクトは、大規模BESSアプリケーションにおける安全運用のボトルネックに対処するために、BESSのライフサイクル全体にわたる定量的な安全性評価システムを革新的に構築している。また、システムの安全性リスクを定量化し、科学的に等級付けするための普遍的な安全性リスク進化確率評価モデルを確立し、中国国内および世界的にも技術的ギャップが埋める成果である。」

Huawei Digital Powerが共同で提案した評価システムは、BESSの安全性リスクを高から低まで、A（許容不能）、B（低減する対策が必要）、C（許容可能）の3段階に分け、各レベルに対応する故障確率の要件を明確に定めています。レベルAは、リスクが完全に制御不可能で、重大な安全事故につながる可能性がきわめて高いことを示します。レベルBは、リスクが高く、製品設計を継続的に最適化し、革新的な技術を導入して低減する必要があることを示します。レベルCは、安全上のリスクが制御可能であり、火災などの重大な結果を効果的に回避できることを示します。

このプロジェクトでは、定量的な評価フレームワークを使用してBESSの体系的な安全性リスク評価を実施し、主要なリスク要因を特定し、コア技術を通じて製品の安全性を強化します。4つのコア安全技術は次のとおりです。

[1] 高精度インテリジェント・アクティブ・セーフティ警報技術を開発。この技術は、デュアルデコーダーのマルチ周波数階層型アーキテクチャに基づいており、障害警告アルゴリズムの動作条件カバレッジを改善し、少なくとも95%のリコール率を保証します。

[2] 正圧酸素遮断と方向性排煙構造を世界に先駆けて構築。また、耐熱性、高正圧、高気密性、腐食・絶縁保護を特徴とする安全性の高いバッテリ・パックを開発しました。8個のバッテリ・セルが同時に熱暴走を起こしても、バッテリ・パックが発火したり障害が広がったりすることはありません。

[3] インテリジェントなストリング・エネルギー・ストレージ・デュアルレベル変換アーキテクチャを世界に先駆けて開発。SOC範囲全体で電力系統の過渡過電圧時に電力系統の電流逆流を防止し、安定した電力系統の回復をサポートするために一定の電力出力を維持します。それにより、エネルギー・ストレージ・システム機器と電力系統の安全性を確保します。

[4] 高温耐久性絶縁技術とリアルタイム検知技術を開発し、電解液漏れの高耐性状態を実現。全範囲リアルタイム絶縁検出と組み合わせることで、絶縁不良によるアーク発火のリスクを抑制します。

プロジェクトの成果は、中国ガリ地区のZDIグリッド・フォーミング型エネルギー貯蔵プラント、ウズベキスタンのグリッド・フォーミング型エネルギー貯蔵プラント、サウジアラビアの100％再生可能エネルギーによる「紅海デスティネーション」マイクログリッドなど、中国国内および世界の大規模案件に適用されています。



Tsinghua大学のOuyang Minggao教授は、このプロジェクトで開発された安全性定量評価システム方法論は業界で初めてのものであり、優れた技術革新を備え、BESS業界全体の安全レベルの向上に重要な支援的役割を果たすと述べました。このプロジェクトは、世界トップクラスの水準を達成しており、経済的、社会的に大きな利益と応用可能性を見込むことができます。これにより、エネルギー貯蔵の安全技術が継続的に進化し、新しい電力システムの構築と業界の高品質な発展が確実に保証されます。



Huawei Digital PowerのスマートPV＆ESS製品ライン・プレジデントであるSteven Zhouは、「今後数年間、PV、風力、エネルギー貯蔵が主流電源になるうえで重要な時期になるだろう」と語りました。業界関係者、業界当局、業界団体、上流・下流企業、標準化団体が協力し、標準規格の開発、技術の共有、エコシステムの構築という3つの主要タスクを推進することを私たちは期待しています。Huawei Digital Powerは、業界パートナーと協力して、業界の大規模、標準化、高品質の開発を促進し、主要な電源としてのPV、風力、エネルギー貯蔵の開発を加速し、世界のエネルギー格差を解消し、すべての人にグリーンで安定した手頃な価格の電力を提供することに取り組んでいきます。

