（株）備前屋が展開する「１日１組」の家族葬ホール『家族葬のファミーユ 大元ホール』が12/7（日） にオープン～岡山市内10店舗目に事務所を併設した基幹的ホール～
株式会社きずなホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 グループCEO：中道 康彰）グループの事業会社である株式会社備前屋 （本社：岡山県瀬戸内市、代表取締役：赤木 保成）は、2025年12月7日（日）に「家族葬のファミーユ 大元ホール（所在地：岡山県岡山市北区富田）」をオープンします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335619&id=bodyimage1】
（イメージ画像）「面」を効果的に取り入れた意匠のホール外観
このたび新しくオープンする「家族葬のファミーユ 大元ホール」は、岡山市街中央部のJR大元駅に近いロードサイドの見晴らしのいい交差点に立地します。事務所と倉庫機能も併設し、岡山市内で10ホールとなるファミーユホール網の中で基幹的な存在となるホールです。
ホール外観は、立体的な面で構成した意匠と、タイル調の外壁素材が高級感を引き立てます。
ホール内は独立した式場空間、ロビーと家族控室といった共有空間、岡山市内の拠点としてのオフィス空間の3つの機能を有しています。
家族葬のファミーユホールは「1日1組」です。大切な方とのお別れの時間を、他を気にすることなくゆっくりと過ごしていいただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335619&id=bodyimage2】
（地図）これまでの空白エリアを埋める新ホールの「大元ホール」
■「家族葬のファミーユ 大元ホール」概要
所在地：岡山県岡山市北区富田420-6
建物構造：木造
敷地面積：1,086.36平米
建築面積：302.67平米
駐車場：14台
施設内容：式場30席、遺族控室2室、導師控室、安置室
アクセス：＜電車＞ JR宇野線「大元駅」から徒歩約11分（タクシー約5分）
＜バス＞ 岡電バス「富田」停留所から徒歩約5分
＜ 車 ＞ JR各線「岡山駅」から約11分
URL ： https://www.sougi-bizenya.jp/area/okayama/hall/oomoto/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335619&id=bodyimage3】
■会社概要
株式会社備前屋
【設立】 1970年6月
【代表】 代表取締役 赤木 保成
【所在地】 岡山県瀬戸内市邑久町豊原90-1（本社）
岡山県岡山市北区富田420-6（岡山office） ※12月1日に移転
【URL】 https://www.sougi-bizenya.jp/
株式会社きずなホールディングス
【設立】 2017年6月
【代表】 代表取締役社長 兼 グループCEO 中道 康彰
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.kizuna-hd.co.jp/
当社は燦ホールディングス（東証上場：9628）のグループ会社です
配信元企業：株式会社備前屋
