電通グループ（本社：株式会社電通グループ、拠点：東京都港区、代表者：代表執行役 社長 グローバルCEO 五十嵐 博、以下、dentsu ）のグループ横断のイニシアティブ「電通スポーツ＆エンターテインメント」は、インド市場における事業展開を本格的に開始しました。これは、2025年6月から推進している電通スポーツ＆エンターテインメントのグローバル展開※１の一環です。ブランド（企業）とカルチャーを強固に結び付ける力を持つスポーツ＆エンターテインメントを活用することで、現地および国内クライアントの継続的な成長に貢献することを目的としています。





インド市場の文化・経済が急激に発展する中、特にスポーツ・エンターテインメント領域におけるファン文化への人々のエンゲージメントはこれまでにない規模感とスピードで高まっています。例えば、インドの国民的スポーツであるクリケットのIPL 2025（インドのクリケットリーグ）、ICCチャンピオンズトロフィー（クリケットの国際大会）、アジアカップに代表されるイベント・試合に関連するデジタルコンテンツ（プレミアムコンテンツ）が、高い成長を維持するOTT（Over The Top：オンライン経由でコンテンツを配信するサービス）市場において、全体の約30％を占め、当該媒体に広告を出稿したブランドは多くのリーチ（広告を見たユニークユーザー数）を獲得しています。まさに、インドにおける文化に根差したコンテンツが持つビジネス成長の可能性を示しています。このトレンドの背景には、インドにおいて3億7,700万人に達したZ世代人口の購買力の急増があり、その消費支出額は2035年には約280兆円（1.8兆ドル）といわれています注。

電通スポーツ＆エンターテインメント インディアは、インドのZ世代の消費トレンドおよびインド内各地域の市場特性を加味したうえで、ファンの熱狂やクリエイターへの多様な機会の創出、さらに効果測定可能なマーケティング施策など、電通グループならではの最適化したソリューションをインド国内の現地クライアントのみならずインドへの事業展開・拡大を検討している国内クライアント向けにも提供します。また、インド国内において、多様な言語・宗教観・価値観に代表されるインド文化の独自性への知見を強みに、ファンとクリエイターのコミュニティと、ブランドとの密接な関係構築を支援します。



具体的な事業としては、日本アニメ、スポーツやeスポーツ、インフルエンサーマーケティング、エンターテインメントコンテンツの4分野に特に注力します。また、ファンのロイヤルティを高めるオリジナルのコンテンツやIPの創出を支援し、測定可能なビジネス成果を提供することも目指します。



(株)電通グループ デピュティ・グローバル・チーフ・ストラテジー・オフィサー 兼 グローバル・ヘッド・オブ・スポーツ＆エンターテインメント 伊瀬 禎宣は次のように述べています。

「電通スポーツ＆エンターテインメントの展開により、インドにおける生活者、アイデア、コミュニティを大胆且つ大規模につなげることができます。スポーツ、エンターテインメント、コンテンツの分野において、ファンの熱狂を生み出し、クリエイターの成長機会を高め、ブランドと生活者との接点におけるエクスペリエンス（体験）を創出します。また、IPホルダーなどのパートナー企業の皆さまには、急成長するインド市場における多種多様なビジネス機会を提供していきます。dentsuが数十年にわたり培ってきたグローバルな知見を、インドの活気ある環境においても活用し、生活者、クライアントの皆さま、ひいては社会全体に持続的な価値を提供していきます。」

dentsuは中期経営計画でスポーツ＆エンターテインメントを新成長領域として位置づけています。今後は、当領域のグローバル拡大と成長を実現し、グループ全体の「インテグレーテッド・グロース・ソリューション」の差別化および強化に繋げていきます。そして、B2B2S※2企業として、クライアントと事業パートナーと共に、社会全体の持続的成長に貢献していきます。

注：世界人口１位のインドのZ世代人口は3億7,700万人で全人口の約4分の1を占める。

出典：Snap Inc. & BCG Launch India’s First Report Highlighting Gen Z’s Distinctive Spending Power Across Multiple Categories, ‘The $2 Trillion Opportunity: How Gen Z is Shaping the New India’

URL: https://newsroom.snap.com/how-gen-z-is-shaping-the-new-india

※１ 詳細は2025年6月16日付のニュースリリースをご参照下さい。

「電通グループ、「電通スポーツ＆エンターテインメント」をグローバル展開」

URL：https://www.group.dentsu.com/jp/news/release/001478.html

※２ 電通グループ（dentsu）の経営方針。B2B2S（Business to Business to Society）とは、顧客企業と共に社会課題を解決し、社会全体の持続的成長を実現すること。

