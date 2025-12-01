レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本多関節ロボット市場 2033年に3億1,140万米ドルへ到達予測、CAGR8.7%のハイパーテクノロジー成長が製造自動化革命と産業効率最大化を牽引
日本多関節ロボット市場は、2024年の1億4,874万米ドルから2033年に3億1,140万米ドルへ成長すると予測され、2025年から2033年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は8.7％となる見込みです。多関節ロボットは、サーボ駆動の回転アームや軸を備えたプログラム可能な機械であり、直線運動や高精度な操作が可能です。これにより、溶接、塗布、組立、切断、積み下ろし、塗装などの作業において、製造効率向上や人的ミスの削減、作業工程の最適化に貢献しています。自動車、航空宇宙、化粧品、食品・飲料（F&B）、電子機器など、幅広い産業での採用が進んでいます。
市場を牽引する要因：幅広い産業での需要拡大
食品・飲料、消費財、自動車、化学、製薬、3PL、小売業など、多岐にわたる分野で多関節ロボットの導入が加速しています。特に製造ラインや組立ライン、包装・保管施設において、精密な作業を自動化するニーズが高まっており、国内産業用ロボットの需要増加に寄与しています。溶接、塗装、組立作業はもちろん、物流や医療分野でも活用が進んでおり、オーダーピッキングや梱包作業における効率化とコスト削減に大きく貢献しています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/japan-articulated-robot-market
市場制約：高額な導入コストと少量生産への制限
多関節ロボットの導入コストは、特に中小企業や少量生産において制約となります。用途ごとに再設定や再構成が必要であり、これが追加コストの要因となります。新規ロボットは50,000～80,000米ドルが一般的で、特定アプリケーション用周辺機器を含む場合は100,000～150,000米ドルに達します。中古ロボットは比較的経済的で25,000～40,000米ドル、周辺機器を含むシステムは50,000～75,000米ドルで提供されます。加えて、ワークスペース要件やリーチ、可搬重量などの制約も導入コストを高める要因となり、少量生産での導入を難しくしています。
市場機会：AI・IoT・クラウドの統合による高度化
人工知能（AI）、モノのインターネット（IoT）、クラウドコンピューティングなどの先端技術統合が進むことで、多関節ロボットはより高度でインテリジェントなシステムへ進化しています。環境に適応し学習する能力を持つロボットは、正確かつ迅速に幅広いタスクをこなす柔軟性と汎用性を提供します。また、クラウドベースの遠隔操作・管理機能により、世界中どこからでもロボット労働力を活用可能であり、グローバル規模での市場成長を促進しています。
主要企業のリスト：
● FANUC
● KUKA
● ABB
● Yaskawa
● Kawasaki
● DENSO
● Nachi-Fujikoshi
● Epson
● Staubli
● OTC
● COMAU
● Omron Adept Technologies
● SIASUN
● HIWIN （TW）
● Yamaha
● GSK
● Triowin
● Nanjing Estun Automation
市場セグメンテーション：ペイロードと機能別の分析
ペイロード別では、2024年の日本市場で16kgまでのロボットが最大シェアを占めています。自動車産業でのアーク溶接やスポット溶接などに広く利用されていることが要因です。一方、16～60kgのペイロードロボットは、電気自動車の需要増加により、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予想されます。機能別では、ハンドリング機能が最大シェアを有しており、特に自動車部品や金属部品の取り扱いが多い産業での導入が顕著です。この需要の高さが、ハンドリング機能の成長を支えています。
