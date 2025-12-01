エアーコンプレッサー専門店エアセルフ、超PayPay祭へ参加！ 主要人気モデルが特別価格で登場
エアーコンプレッサー専門店エアセルフ（運営：株式会社メカニスタ、代表取締役：小野寺鉄）は、2025年12月1日より開催されるYahoo!ショッピングの大型セール「超PayPay祭」に参加し、同店の人気シリーズである静音オイルレスコンプレッサーを特別価格で販売いたします。
近年、国内ではDIY人口の増加や軽作業の効率化が進み、一般家庭からプロユースまで幅広い層でコンプレッサー需要が伸びています。特に、住宅地でも使用しやすい静音モデルのニーズが高まっており、エアーコンプレッサー専門店エアセルフでは従来より静音性と耐久性の両立を重視した製品開発を行ってきました。今回のセールは、そうした市場背景を踏まえ、多くのユーザーに高品質なコンプレッサーを手に取りやすい価格で提供することを目的としています。
超PayPay祭 概要
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335338&id=bodyimage1】
■ セール名称：超PayPay祭（Yahoo!ショッピング）
■ 開催期間：
開始 2025年12月1日（月）12:00
終了 2025年12月16日（火）01:59
超PayPay祭は、Yahoo!ショッピング内でも特に注目度の高い大型キャンペーンで、毎年多くのユーザーが参加する人気イベントです。期間中はポイント還元率が高まり、多くの関連カテゴリーで購買が活発になる傾向があります。エアセルフはこのタイミングに合わせ、高性能かつ使いやすい人気モデルの価格を大幅に見直し、ユーザーがより手軽に購入できる環境を整えました。
セール対象商品ラインナップ
今回のセールでは、静音性・耐久性・軽量性の3点を特に重視したラインナップを選定しています。いずれも家庭用から現場作業まで幅広く対応し、空気圧工具の使用、タイヤの空気充填、清掃作業、塗装など多彩な用途で活躍します。
■ 商品1
エアセルフ静音オイルレスコンプレッサー 30L 100V ホワイト
通常価格：39,900円
セール価格：35,900円
家庭用DIYや小規模工房で特に人気の30Lモデル。静音性に優れ、住宅地でも使いやすい設計を採用しています。オイルレスのため日常的なメンテナンスも簡易で、初心者ユーザーでも扱いやすい点が特徴です。
・Yahoo!ショッピング
https://store.shopping.yahoo.co.jp/aircompressor/etop24w.html
・楽天スーパーセール
https://item.rakuten.co.jp/air-compressor/airself-ss/
・楽天大感謝祭
https://item.rakuten.co.jp/air-compressor/airself/
■ 商品2
エアセルフ静音オイルレスコンプレッサー 30L 100V ホワイト
通常価格：39,900円
セール価格：35,900円
商品1と同仕様の人気モデル。長時間運転時の安定性に優れ、DIY用途はもちろん、複数台の空気圧工具を使用する軽作業にも対応します。
・Yahoo!ショッピング
https://store.shopping.yahoo.co.jp/aircompressor/etop24w.html
・楽天スーパーセール
https://item.rakuten.co.jp/air-compressor/airself-ss/
・楽天大感謝祭
https://item.rakuten.co.jp/air-compressor/airself/
■ 商品3
エアセルフ静音オイルレスコンプレッサー 軽量 アルミ製 50L 100V ブラック
通常価格：69,900円
セール価格：64,900円
アルミ製タンクを採用した軽量50Lモデル。容量・持ち運びやすさ・静音性のバランスが良く、工房や現場など使用頻度の高い環境でも重宝されるモデルです。今回の「超PayPay祭」ではYahoo!ショッピングでの販売はなく、楽天内セールイベントにて展開します。
近年、国内ではDIY人口の増加や軽作業の効率化が進み、一般家庭からプロユースまで幅広い層でコンプレッサー需要が伸びています。特に、住宅地でも使用しやすい静音モデルのニーズが高まっており、エアーコンプレッサー専門店エアセルフでは従来より静音性と耐久性の両立を重視した製品開発を行ってきました。今回のセールは、そうした市場背景を踏まえ、多くのユーザーに高品質なコンプレッサーを手に取りやすい価格で提供することを目的としています。
超PayPay祭 概要
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335338&id=bodyimage1】
■ セール名称：超PayPay祭（Yahoo!ショッピング）
■ 開催期間：
開始 2025年12月1日（月）12:00
終了 2025年12月16日（火）01:59
超PayPay祭は、Yahoo!ショッピング内でも特に注目度の高い大型キャンペーンで、毎年多くのユーザーが参加する人気イベントです。期間中はポイント還元率が高まり、多くの関連カテゴリーで購買が活発になる傾向があります。エアセルフはこのタイミングに合わせ、高性能かつ使いやすい人気モデルの価格を大幅に見直し、ユーザーがより手軽に購入できる環境を整えました。
セール対象商品ラインナップ
今回のセールでは、静音性・耐久性・軽量性の3点を特に重視したラインナップを選定しています。いずれも家庭用から現場作業まで幅広く対応し、空気圧工具の使用、タイヤの空気充填、清掃作業、塗装など多彩な用途で活躍します。
■ 商品1
エアセルフ静音オイルレスコンプレッサー 30L 100V ホワイト
通常価格：39,900円
セール価格：35,900円
家庭用DIYや小規模工房で特に人気の30Lモデル。静音性に優れ、住宅地でも使いやすい設計を採用しています。オイルレスのため日常的なメンテナンスも簡易で、初心者ユーザーでも扱いやすい点が特徴です。
・Yahoo!ショッピング
https://store.shopping.yahoo.co.jp/aircompressor/etop24w.html
・楽天スーパーセール
https://item.rakuten.co.jp/air-compressor/airself-ss/
・楽天大感謝祭
https://item.rakuten.co.jp/air-compressor/airself/
■ 商品2
エアセルフ静音オイルレスコンプレッサー 30L 100V ホワイト
通常価格：39,900円
セール価格：35,900円
商品1と同仕様の人気モデル。長時間運転時の安定性に優れ、DIY用途はもちろん、複数台の空気圧工具を使用する軽作業にも対応します。
・Yahoo!ショッピング
https://store.shopping.yahoo.co.jp/aircompressor/etop24w.html
・楽天スーパーセール
https://item.rakuten.co.jp/air-compressor/airself-ss/
・楽天大感謝祭
https://item.rakuten.co.jp/air-compressor/airself/
■ 商品3
エアセルフ静音オイルレスコンプレッサー 軽量 アルミ製 50L 100V ブラック
通常価格：69,900円
セール価格：64,900円
アルミ製タンクを採用した軽量50Lモデル。容量・持ち運びやすさ・静音性のバランスが良く、工房や現場など使用頻度の高い環境でも重宝されるモデルです。今回の「超PayPay祭」ではYahoo!ショッピングでの販売はなく、楽天内セールイベントにて展開します。