【クリスマス特大プレゼントキャンペーン】12月中5回以上レッスンを受けた方の中から、抽選で5名様に3,000ポイントが当たるキャンペーンを実施
株式会社ライトアップ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：白石崇、以下ライトアップ）が運営する「ワールドトーク」（https://www.worldtalk.jp/ ）は、12月中に5回以上レッスンを受講いただくと、抽選で5名様に3,000ポイントが当たるキャンペーンを、2025年12月1日より開始いたします。
日本人講師がメインのオンライン英会話サービス「ワールドトーク」は2011年にサービスをスタートし、現在340名を超える講師がレッスンを提供しております。（2025年11月現在）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335291&id=bodyimage1】
リリース背景
年末年始の時期は、仕事や学校の予定が一段落し、自分のための学習に取り組むチャンスでもあります。一方で、気が緩みやすく英語学習の継続が難しいという声も多く寄せられます。
ワールドトークでは、日頃の学習を頑張る受講者の皆様に向けて、楽しみながら英語学習を続けられるよう、12月中5回以上のレッスン受講で抽選で5名様に3,000ポイントが当たる「クリスマス特大キャンペーン」を企画いたしました。
取り組み内容（詳細）
■実施期間
2025年12月1日（月）～12月31日（水）
■キャンペーン内容
12月中5回以上のレッスン受講で抽選で5名様に3,000ポイントが当たるキャンペーン。
■ 参加方法
1）12月中にレッスンを5回以上受講する
2）条件達成でマイページに「申請フォーム」バナーが表示されます
3）フォームから申請すると → 抽選で5名様に3,000ポイントが当たる！（申請期限は2026年1月4日）
■ プレゼント内容
ワールドトークで使用できる3,000ポイント（3,000円分相当）。
※3,000ポイントは、講師ごとのレッスン単価により異なりますが、目安として約3回分のレッスンに相当します。
■ 当選発表
1月中旬に当選者へ個別にメールをお送りします。
当選者には運営からポイントを付与いたします。
（2026年1月5日～9日の間に、運営事務局が抽選を行い当選者を決定します。）
■ 参加対象
・ワールドトーク会員
・2025年12月1日～12月31日の間に、レッスンを5回以上受講した方
■ キャンペーン特設ページ
https://www.worldtalk.jp/p/christmascp
■ 注意事項
・12月中に受講されたレッスンが抽選対象となります（レッスン受講期間：2025年12月1日～12月31日）
・受講回数のカウントは、期間内に「実施されたレッスン」のみ対象となります。無料体験レッスン分も回数にカウントします。（講師都合等により中止となったレッスンや、予約済みでも未受講分は対象外）
・1アカウントを複数名で使用していると弊社が判断した場合は、対象外とさせていただきます。
・本キャンペーンへのエントリーには、マイページ上の申請フォームからの申請が必要です。申請期限は2026年1月4日までといたします。
・システムトラブル等により申請フォームが表示されない場合でも、当社のシステムにおける受講履歴をもとに参加条件の充足を確認し、対応いたします。ただし、その判断基準および個別の対応内容については開示いたしかねます。
・当選発表は、当選者の方へのみ2026年1月中旬を目処に、ワールドトークに登録いただいているメールアドレス宛にご連絡いたします
・厳正な抽選のうえ、当選者を決定いたします。抽選方法や結果に関するお問い合わせにはお答えいたしかねます。
日本人講師がメインのオンライン英会話サービス「ワールドトーク」は2011年にサービスをスタートし、現在340名を超える講師がレッスンを提供しております。（2025年11月現在）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335291&id=bodyimage1】
リリース背景
年末年始の時期は、仕事や学校の予定が一段落し、自分のための学習に取り組むチャンスでもあります。一方で、気が緩みやすく英語学習の継続が難しいという声も多く寄せられます。
ワールドトークでは、日頃の学習を頑張る受講者の皆様に向けて、楽しみながら英語学習を続けられるよう、12月中5回以上のレッスン受講で抽選で5名様に3,000ポイントが当たる「クリスマス特大キャンペーン」を企画いたしました。
取り組み内容（詳細）
■実施期間
2025年12月1日（月）～12月31日（水）
■キャンペーン内容
12月中5回以上のレッスン受講で抽選で5名様に3,000ポイントが当たるキャンペーン。
■ 参加方法
1）12月中にレッスンを5回以上受講する
2）条件達成でマイページに「申請フォーム」バナーが表示されます
3）フォームから申請すると → 抽選で5名様に3,000ポイントが当たる！（申請期限は2026年1月4日）
■ プレゼント内容
ワールドトークで使用できる3,000ポイント（3,000円分相当）。
※3,000ポイントは、講師ごとのレッスン単価により異なりますが、目安として約3回分のレッスンに相当します。
■ 当選発表
1月中旬に当選者へ個別にメールをお送りします。
当選者には運営からポイントを付与いたします。
（2026年1月5日～9日の間に、運営事務局が抽選を行い当選者を決定します。）
■ 参加対象
・ワールドトーク会員
・2025年12月1日～12月31日の間に、レッスンを5回以上受講した方
■ キャンペーン特設ページ
https://www.worldtalk.jp/p/christmascp
■ 注意事項
・12月中に受講されたレッスンが抽選対象となります（レッスン受講期間：2025年12月1日～12月31日）
・受講回数のカウントは、期間内に「実施されたレッスン」のみ対象となります。無料体験レッスン分も回数にカウントします。（講師都合等により中止となったレッスンや、予約済みでも未受講分は対象外）
・1アカウントを複数名で使用していると弊社が判断した場合は、対象外とさせていただきます。
・本キャンペーンへのエントリーには、マイページ上の申請フォームからの申請が必要です。申請期限は2026年1月4日までといたします。
・システムトラブル等により申請フォームが表示されない場合でも、当社のシステムにおける受講履歴をもとに参加条件の充足を確認し、対応いたします。ただし、その判断基準および個別の対応内容については開示いたしかねます。
・当選発表は、当選者の方へのみ2026年1月中旬を目処に、ワールドトークに登録いただいているメールアドレス宛にご連絡いたします
・厳正な抽選のうえ、当選者を決定いたします。抽選方法や結果に関するお問い合わせにはお答えいたしかねます。