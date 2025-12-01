新刊「よくわかるマスター 令和8-9年度版 ITパスポート試験 対策テキスト&過去問題集」を2025年12月に発売
総合人材育成企業 株式会社富士通ラーニングメディア（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：佐竹 秀彦、以下、当社）は、2025年10月1日にお知らせしました新刊「よくわかるマスター 令和8-9年度版 ITパスポート試験 対策テキスト&過去問題集」の発売日を、2025年12月8日に決定しましたのでお知らせいたします。
「よくわかるマスター 令和8-9年度版 ITパスポート試験 対策テキスト&過去問題集」
定価：2,530円（税込）
【特徴】
ITパスポート試験の合格を目指している方に向けて、知識習得と過去問学習を一冊にまとめた書籍です。本書は、試験主催元のシラバスに沿った目次構成になっており、必要な知識を体系的に学ぶことができます。また本試験（CBT試験）さながらの過去問題プログラムが付いており、試験の形式に慣れた状態で本番に備えることができます。過去問題プログラムを繰り返し解くことによって合格に必要な実践力が身に付けることができます。
■現在発売中の主なシリーズ
よくわかるシリーズ、よくわかるマスターシリーズ、情報リテラシーシリーズ、等。
【株式会社富士通ラーニングメディアについて】
国内でNo.1のITサービス売上高を誇る富士通グループの高い技術力を、人材育成という側面から30年以上にわたって支えて来た国内最大規模の総合人材育成企業です。研修サービスにおいて近年ではICTのテクニカルスキルからヒューマン・ビジネススキルまで範囲を拡げ、年間約169,000人の受講者に約2,200コースを提供。出版サービスではパソコン初心者から資格試験の対策本まで幅広いラインアップで累計3,580万部を出荷しています。これからも当社は、富士通グループで蓄積してきたDX推進・人的資本経営のノウハウを基に「人材育成」を軸とした様々なサービスを提供し、お客様の人と組織を共に創ってまいります。
URL：https://global.fujitsu/ja-jp/subsidiaries/flm
【商標について】
記載されている製品・サービス名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
