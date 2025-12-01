Poggio ai Santi Luxury Boutiqueホテル -- トスカーナ海岸と地中海の光が出会う場所





フィレンツェ（イタリア）, 2025年11月29日 /PRNewswire/ -- 多くの旅行者はトスカーナを知っていると思っています ― なだらかな丘陵地帯、ルネサンスの町々、そして糸杉が並ぶ田舎道を。しかし、トスカーナにはイタリアでも屈指の美しい海岸線があることを知っている人はほとんどいません。ティレニア海に沿って広がるその海岸線は、有名なエルバ島を含む7つの島々からなる特別な群島へと開かれています。これはヨーロッパ最大の海洋保護区ですが、多くの訪問者にとってはまだ知られざる場所です。



one of the "nest", in the Tuscan bush



Poggio ai Santiは、この海岸世界の一部です。サン・ヴィンチェンツォの丘の上に位置し、トスカーナの田園風景の美と地中海の光が出会う希少な場所のひとつです。敷地からは、海が広大な銀色の地平線のように広がり、背後にはオリーブの木立や地中海性低木、穏やかな海岸丘陵のリズムが広がります。海風と田園の香りが自然に交わる風景です。

さらに知る人は少ないのですが、イタリア最高峰のワイン、サッシカイア、オルネライア、マッセートの産地であるボルゲリが、Poggio ai Santiからわずか12キロしか離れていないということです。これらの有名なワインはまさにこの海岸線で生まれました。その並外れた個性は、ブドウ畑に反射する海の光、南西に面した抜群の立地、そして古代の海洋堆積物によって形成された土壌という、唯一無二の組み合わせから生まれています。この陸と海の結びつきが、優雅で深みのあるワインをボルゲリにもたらします。

Poggio ai Santiもこの土地ならではの気候条件を共有しています。海岸沿いの冬は穏やかで、気温はサルデーニャ島南部とほぼ同じ暖かさです。そのため、Poggio ai Santiは一年を通して光と静寂に包まれた隠れ家となります。冬には散歩を楽しみ、落ち着いた風景に浸り、夏の喧騒とはまったく違う地中海の穏やかな美しさを満喫できます。

私たちの哲学はシンプルです ― 本物であること、ゆとりのある空間、そして自然との調和です。スイートはプライベート・ガーデンやテラスに面しており、空気にはハーブと海風の香りが漂い、風景はくつろぎと瞑想を誘います。当ホテルのレストランIl Saleでは、敷地内や信頼できる地元の生産者から多くの食材を直接取り寄せており、海岸と田園、両方の環境が育んだ風味を表現しています。

Poggio ai Santiは、単に滞在する場所ではなく、光あふれる海辺の風景、農業の営み、そして本物が持つ深みを備えた、あまり知られていないトスカーナを発見するための招待状です。ここでは、海と丘がひとつの地平線を共有しています。

Suite Mare, rest area





Suite mare, sleeping area





Swimming pool with sea view



