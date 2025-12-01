焼きスパゲティ専門店「ロメスパバルボア」期間限定スペシャルスパゲティ「味噌ラーメン風 焼きスパ」























味噌ラーメン風 焼きスパ













パンチの効いたクセになる味わいの焼きスパゲティ専門店「ロメスパバルボア」（虎ノ門店／霞ヶ関飯野ビル店）では、期間限定スペシャルメニューとして「味噌ラーメン風 焼きスパ」を、12月8日（月）から販売します。ロメスパバルボアが提供するのは、茹で上げ後に一晩寝かせた極太麺のスパゲティを各種ソースと共に豪快に炒めて仕上げる“路面スパゲティ”の通称を持つ焼きスパゲティ。濃い目でパンチの効いた、やみつきになる味わいが特徴で、圧巻のボリュームも魅力の一つ。アルデンテにあげたイタリアンパスタとは異なる日本の麺文化・洋食文化から生まれたスパゲティです。「味噌ラーメン風 焼きスパ」は、モチモチ食感のスパゲティを特製味噌スープで豪快に炒め上げた一品。味噌の濃厚な香りとコクを麺に染み込ませながら、シャキッと火が通ったもやしの歯ざわり、はじけるコーンの甘さ、チャーシューの旨味を一体化しています。仕上げにひとかたまり落としたバターがゆっくり溶け、味噌の香りと溶け合って、ツヤとコクが一気に深まったところに、トッピングの白ネギがアクセントとなり、初体験ながらなぜか懐かしい味わいが口に広がります。どこか新しくて、どこか懐かしい一皿をどうぞ。