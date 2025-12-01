こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
Autodesk と竹中工務店、戦略的連携に関する覚書を締結 〜「つくる・まもる・いかす」データ基盤の構築に向けた協業を開始〜
米国 Autodesk 社（本社：米国カリフォルニア州、プレジデント 兼 CEO：アンドリュー・アナグノスト、以下、Autodesk）は、株式会社竹中工務店（本社：大阪府大阪市、取締役社長：佐々木正人、以下、竹中工務店）と、建設業の持続的発展に向けたデジタル基盤の構築を目的とする戦略的連携に関する覚書（MOU）を 2025 年 11 月 17 日に締結しました。
株式会社竹中工務店 デジタル室長
松尾 享 氏（写真左）
Autodesk Inc. AEC デザイン戦略担当 バイスプレジデント
テオ・アゲロプロス（写真右）
竹中工務店では、グループ経営ビジョンのもと「環境戦略 2050」を掲げ、各事業領域において「つくる・まもる・いかす」という建築ライフサイクル全体を視点に「中期経営計画 2030」を策定し、デジタル化を推進しています。さらに、企画・設計・施工・維持管理にわたるデータ連携を強化し、デジタルツインの活用や高度な意思決定プロセスの実現を目指しています。
一方で、オートデスクは「デザインと創造のプラットフォームカンパニー」として、クラウドを活用したデータ連携や粒状化技術を備える Autodesk Forma(R) を中核に、建設業のデジタル化を支援しています。
両社は将来像およびデジタル戦略において多くの共通点を有しており、データ基盤構築、標準化、ワークフロー連携などの分野で、技術的に効果的かつ持続的な連携を推進します。今回の MOU 締結は、BIM データを含む建設プロジェクトデータの利活用を中心に、建設業全体の高度化とプラットフォームの連携強化を目指す第一歩となります。
両社は今後、以下の取り組みを進めていきます。
データ基盤のための検証とワークフロー検討
設計・施工プロセスにおける Autodesk Construction Cloud(R)によるデジタル化とデータ連携の検討
これらを通じて、建築プロジェクト全体の効率化・可視化を促進し、建設産業全体のデジタル変革に貢献していきます。
【戦略的連携に関する覚書の概要】
建設業の発展に寄与すべく、デジタル化とデータ基盤の構築を目指す
両社の知見とソリューションを活用した、持続可能な協業モデルの構築
竹中工務店について
株式会社竹中工務店は大阪市に本社を置く、1899年に創立した総合建設会社です。「最良の作品を世に遺し、社会に貢献する」という経営理念のもと、ランドマークとなる数多くの建築物を手掛けてきました。時代の流れとともに、「作品」を通じた活動は国内外へ、また建築の枠を超えて、豊かで安心な「まちづくり」へと広がっています。環境・エネルギー分野、DXにおいても先進的な技術の開発、取り組みを積極的に推進しています。
Autodesk／オートデスクについて
1982 年に設立した Autodesk は、米国カリフォルニア州サンフランシスコに本社を構え、現在世界約 40 カ国・地域で事業を展開している「デザインと創造」のプラットフォームカンパニーです。サステナブルな建築物から次世代自動車、デジタルファクトリー、最先端技術を駆使した映画やゲームにいたるまで、ありとあらゆるものづくりのデザイン・設計・創造をテクノロジーの力でサポートしています。建設、製造、メディア & エンターテインメント業界における業務の効率化・自動化を促進する業界に特化したソリューションを搭載したインダストリークラウドを提供するほか、部門間のみならず業界全体の連携を実現し、業務プロセスを横断的にサポートする「デザインと創造のプラットフォーム」を展開し、より良い未来を築くべく、新たな可能性に挑戦するすべてのイノベーターを支援しています。詳細については、https://www.autodesk.com/jp をご覧になるか、Autodesk のソーシャルメディアをフォローしてください。 #MakeAnything
Autodesk および Autodesk ロゴは、米国および / またはその他の国々における、Autodesk, Inc.、その子会社、関連会社の登録商標です。その他のすべてのブランド名、製品名、または商標は、それぞれの所有者に帰属します。該当製品およびサービスの提供、機能および価格は、予告なく変更される可能性がありますので予めご了承ください。また、本書には誤植または図表の誤りを含む可能性がありますが、これに対して当社では責任を負いませんので予めご了承ください。
(C) 2025 Autodesk, Inc. All rights reserved.