Autodesk と竹中工務店、戦略的連携に関する覚書を締結 〜「つくる・まもる・いかす」データ基盤の構築に向けた協業を開始〜

テオ・アゲロプロス（写真右） 株式会社竹中工務店 デジタル室長松尾 享 氏（写真左）Autodesk Inc. AEC デザイン戦略担当 バイスプレジデントテオ・アゲロプロス（写真右）





米国 Autodesk 社（本社：米国カリフォルニア州、プレジデント 兼 CEO：アンドリュー・アナグノスト、以下、Autodesk）は、株式会社竹中工務店（本社：大阪府大阪市、取締役社長：佐々木正人、以下、竹中工務店）と、建設業の持続的発展に向けたデジタル基盤の構築を目的とする戦略的連携に関する覚書（MOU）を 2025 年 11 月 17 日に締結しました。竹中工務店では、グループ経営ビジョンのもと「環境戦略 2050」を掲げ、各事業領域において「つくる・まもる・いかす」という建築ライフサイクル全体を視点に「中期経営計画 2030」を策定し、デジタル化を推進しています。さらに、企画・設計・施工・維持管理にわたるデータ連携を強化し、デジタルツインの活用や高度な意思決定プロセスの実現を目指しています。一方で、オートデスクは「デザインと創造のプラットフォームカンパニー」として、クラウドを活用したデータ連携や粒状化技術を備える Autodesk Forma(R) を中核に、建設業のデジタル化を支援しています。両社は将来像およびデジタル戦略において多くの共通点を有しており、データ基盤構築、標準化、ワークフロー連携などの分野で、技術的に効果的かつ持続的な連携を推進します。今回の MOU 締結は、BIM データを含む建設プロジェクトデータの利活用を中心に、建設業全体の高度化とプラットフォームの連携強化を目指す第一歩となります。両社は今後、以下の取り組みを進めていきます。