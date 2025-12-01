こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
＼開催日程決定／2026年の駅弁大会は、１月６日(火)から開幕！「第61回 元祖有名駅弁と全国うまいもの大会」【京王百貨店 新宿店】
京王百貨店 新宿店では、百貨店の物産展として最大級の規模・売上を誇る、年に一度の名物催事 「元祖有名駅弁と全国うまいもの大会」（以下、駅弁大会）を、1月6日(火)〜21日(水)の16日間【1週目＝1月6日(火)〜14日(水)、2週目＝15日(木)〜21日(水)】で開催します。
1966年から歴史を途絶えさせることなく開催してきた当社の「駅弁大会」は、今年度の開催で61回目を迎えます。今大会では「記念どんぶり」「対決企画」「がんばれ！ローカル線」など駅弁大会おなじみの人気企画のほか、駅弁の新たな楽しみ方や味わいを提案する新企画など、多彩に特集。より多くのお客様に駅弁の魅力に触れていただける大会を目指して、期間計41の駅弁調製元が実演で出店し、輸送駅弁を含め、約380種類以上の駅弁が集結します。
■2026年の対決企画「調製元自慢の素材で挑む！でかネタ対決」 実演
2025年に5大会ぶりに復活した対決企画を今年度も継続します。今年度のテーマは、駅弁調製元がそれぞれ自慢の素材で勝負し、食べ応えと満足感にこだわった「でかネタ」の対決。各店こだわりの食材や調理方法で仕上げた駅弁が初登場します。
https://digitalpr.jp/table_img/2943/123663/123663_web_1.png
https://digitalpr.jp/table_img/2943/123663/123663_web_2.png
※詳細リリースにつきましては、12月下旬ごろ配信予定です。
※やむを得ない理由により、イベント開催内容を中止・変更する場合がございます。
