好きな時に、必要な分だけ全国のドン・キホーテでお礼品を受け取れる『ドンキふるさとクーポン』が「さとふる」に登場！〜12月1日から、オリジナルブランド「情熱価格」10品目でスタート〜

さとふる特集ページURL：https://www.satofull.jp/static/special/donki_coupon.php

■「ドンキふるさとクーポン」利用方法寄付金の入金完了1週間以内に、登録のメールアドレス宛にクーポンURLを記載したメールが送付されます。その後、ドン・キホーテ系列店舗にて、対象の商品をお持ちのうえレジまでお越しください。メールに記載されたURLからクーポン画面を開き、レジで提示することで対象商品と引き換えられます。※対象商品は店舗によって取り扱いがない場合や、在庫が切れている場合があります。その際はクーポンを利用できませんので、あらかじめご了承ください※寄付自治体にお住まいの方は、クーポンを受け取ることができませんのでご注意ください





■ドン・キホーテのオリジナルブランド「情熱価格」



2009年10月に誕生したドン・キホーテのオリジナルブランド「情熱価格」は、2021年2月に、自社完結で開発するブランド、つまり自社の所有物としての“プライベートブランド”ではなく、お客さまと一緒に商品をつくる“ピープルブランド”と定義してリニューアル。食品・日用品・家電・衣料品など多岐にわたるカテゴリで合計約3000点の商品を発売しています。



「情熱価格」HP https://www.donki.com/j-kakaku/



■株式会社さとふるについて



株式会社さとふるは、ふるさと納税（自治体への寄付）を通して地域活性化を推進しています。「ふるさとの元気を“フル”にする、ふるさとの魅力が“フル”に集まる ふるさと応援、ふるさと納税ポータルサイト」をコンセプトに、寄付者向けに「さとふる」で寄付先の自治体やお礼品の選定、寄付の申込み、寄付金の支払いなどができるサービスを提供しています。自治体向けには寄付の募集や申込み受け付け、寄付金の収納、お礼品の在庫管理や配送など、ふるさと納税の運営に必要な業務を一括代行するサービスを提供しています。また、ふるさと納税を活用した地域活性化の取り組みを掲載する、地域情報サイト「ふるさとこづち」（https://www.satofull.jp/koduchi/）を運営しています。



