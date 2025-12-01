こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
好きな時に、必要な分だけ全国のドン・キホーテでお礼品を受け取れる『ドンキふるさとクーポン』が「さとふる」に登場！〜12月1日から、オリジナルブランド「情熱価格」10品目でスタート〜
株式会社ドン・キホーテ（本社：東京都、代表取締役社長：鈴木康介）と株式会社さとふる（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：藤井宏明）は、2025年12月1日（月）より、ふるさと納税ポータルサイト「さとふる」（https://www.satofull.jp/）にて、ドン・キホーテのオリジナルブランド「情熱価格」商品と引き換え可能な電子クーポン「ドンキふるさとクーポン」の寄付受け付けを開始します。寄付者には全国のドン・キホーテ系列店舗（一部店舗を除く）で利用できる電子クーポン「ドンキふるさとクーポン」が発行され、好きなタイミングに、1商品から店舗にて対象商品と交換できます。
近年、共働き世帯や単身世帯の増加により、生活スタイルが多様化しています。こうした変化により、ふるさと納税のお礼品にも、自宅で受け取る従来のかたちだけでなく、好きな時に必要な分だけ受け取れる仕組みへのニーズが高まっています。また、指定の場所に出向いてお礼品を受け取る場合、配送に伴う梱包資材の削減や輸送によるCO₂排出の低減にもつながります。
「ドンキふるさとクーポン」と交換できる「情熱価格」商品の第一弾は、高い人気を誇る「大容量ザバン海苔 120g」や「濃厚カレー」など、日常で消費しやすい食品10品目です。いずれも生産工場を有する自治体がお礼品として提供するもので、4,000円から寄付できます。今後は食品以外にも対象商品を拡大し、より多くの選択肢を提供していく予定です。
■「ドンキふるさとクーポン」概要
ドン・キホーテのオリジナルブランド「情熱価格」商品を全国のドン・キホーテ系列店舗（一部店舗を除く）で交換できる電子クーポン「ドンキふるさとクーポン」が、ふるさと納税サイト「さとふる」限定でお礼品として登場しました。
電子クーポン1枚につき1商品と引き換えられる回数券タイプのお礼品で、商品ごとに必要なクーポン枚数を選べます※。クーポンを受け取った日から120日間の有効期限内であれば、好きなタイミングで全国のドン・キホーテ系列店舗（一部店舗を除く）にて対象商品と交換できます。
※クーポン枚数はお礼品によって異なります
詳細はこちら： https://www.donki.com/products/furusatonozei/
■「ドンキふるさとクーポン」利用方法
寄付金の入金完了1週間以内に、登録のメールアドレス宛にクーポンURLを記載したメールが送付されます。その後、ドン・キホーテ系列店舗にて、対象の商品をお持ちのうえレジまでお越しください。メールに記載されたURLからクーポン画面を開き、レジで提示することで対象商品と引き換えられます。
※対象商品は店舗によって取り扱いがない場合や、在庫が切れている場合があります。その際はクーポンを利用できませんので、あらかじめご了承ください
※寄付自治体にお住まいの方は、クーポンを受け取ることができませんのでご注意ください
■お礼品詳細
https://digitalpr.jp/table_img/2034/123725/123725_web_1.png
■ドン・キホーテのオリジナルブランド「情熱価格」
2009年10月に誕生したドン・キホーテのオリジナルブランド「情熱価格」は、2021年2月に、自社完結で開発するブランド、つまり自社の所有物としての“プライベートブランド”ではなく、お客さまと一緒に商品をつくる“ピープルブランド”と定義してリニューアル。食品・日用品・家電・衣料品など多岐にわたるカテゴリで合計約3000点の商品を発売しています。
「情熱価格」HP https://www.donki.com/j-kakaku/
■株式会社さとふるについて
株式会社さとふるは、ふるさと納税（自治体への寄付）を通して地域活性化を推進しています。「ふるさとの元気を“フル”にする、ふるさとの魅力が“フル”に集まる ふるさと応援、ふるさと納税ポータルサイト」をコンセプトに、寄付者向けに「さとふる」で寄付先の自治体やお礼品の選定、寄付の申込み、寄付金の支払いなどができるサービスを提供しています。自治体向けには寄付の募集や申込み受け付け、寄付金の収納、お礼品の在庫管理や配送など、ふるさと納税の運営に必要な業務を一括代行するサービスを提供しています。また、ふるさと納税を活用した地域活性化の取り組みを掲載する、地域情報サイト「ふるさとこづち」（https://www.satofull.jp/koduchi/）を運営しています。
●この報道発表資料に記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。
●この報道発表資料に記載されている内容、製品、仕様、問い合わせ先およびその他の情報は、発表日時点のものです。これらの情報は予告なしに変更される場合があります。
本件に関するお問合わせ先
＜お客さまから＞
・株式会社ドン・キホーテ
HP〈https://www.donki.com〉の「ご意見・お問い合わせ」フォームをご利用ください
・さとふるサポートセンター E-mail：ask@satofull.co.jp
Tel：0570-048-325 受付時間：午前10 時〜午後5 時（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）
本件に関するお問合わせ先
＜お客さまから＞
・株式会社ドン・キホーテ
HP〈https://www.donki.com〉の「ご意見・お問い合わせ」フォームをご利用ください
・さとふるサポートセンター E-mail：ask@satofull.co.jp
Tel：0570-048-325 受付時間：午前10 時〜午後5 時（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）
