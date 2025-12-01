ナハト、“次のエースを生み出す場所”を理念とする新設子会社「株式会社ナハトエース」を設立

株式会社ナハト

株式会社ナハト（本社：東京都渋谷区、代表取締役：安達友基、以下「ナハト」）は、100%子会社として株式会社ナハトエース（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：横手和愛、以下「ナハトエース」）を設立し、2025年12月1日（月）より事業を開始したことをお知らせします。

| 設立背景と目的

ナハトは2018年の創業以来、「日本のマーケティング力を底上げする」というミッションのもと、インフルエンサーマーケティングやSNS広告をはじめとしたSNSマーケティングの事業を展開し、これまで多岐にわたるクライアントの事業・ブランドの成長に貢献してまいりました。直近では、「2040年までにメンバー数3,000名、売上高2,000億円、子会社数50社、CxO人材（最高責任者層の経営人材）の輩出200名」という、高い成長目標の達成を目指しており、事業会社としての知見を積むための自社運営事業の立ち上げや、新たな価値提供に繋がるM&Aの実施など、積極的な事業拡大を推進しております。

この目標の達成に向け、ナハトは現在の企業フェーズを「第二創業期」と位置づけており、この急成長を支えるためには、挑戦と成長を自ら創り出す人材の力が不可欠であると認識しています。これは、創業当初、広告業界での就業経験を持たなかったメンバーのみで構成されたナハトが、「挑戦心」と「成長心」を原動力として大きな成果をあげてきた経験から基づくものです。さらに、ナハトの成長スピードに合わせた採用人数を確保するため、採用の間口を広げる必要性も感じておりました。

そこでナハトは、「経験や経歴を問わず、成長を目指し、高い挑戦意欲を持つ人材が集う場所」として、子会社ナハトエースを設立いたしました。ナハトエースでは、ナハト創業当初の環境に近い、未経験者が活躍を求めて挑戦し続ける環境を再現するため、ナハトで取締役を務める横手、本部長の中野、木村が役員兼事業責任者に就任し、現場を牽引いたします。

挑戦心と成長心を持つ新たな人材の持つ力を最大限に引き出し、クライアントへの更なる貢献を目指すことで、ナハトグループが掲げる2040年の目標達成を推進してまいります。

| ナハトエースの理念

Philosophy：次のエースを生み出す場所

ナハトエースは、ナハトの創業期に未経験のメンバーが活躍を成し遂げ、「何者でもないものが、何者にもなれた」という成功体験からくる想いを受け継ぎ、挑戦者を未来のエースへと育て上げるプロフェッショナル集団を目指します。ナハト本社とは異なる形で、グループの未来の幹部を輩出する“もうひとつのナハト”として、ここから挑戦し、仲間と共に成長し、やがてグループで活躍するエースを生み出していきます。

Mission：挑戦する仲間に、成長と飛躍のチャンスをひらく

「仲間になりたい」という覚悟を持つ人には、挑戦の扉を閉ざすべきではないという考えのもと、誰もがナハトグループに関わり、挑戦できる舞台を創ります。ナハト本社が“マーケティング産業を動かす”コミュニティであるのに対し、ナハトエースは“人の人生を動かす”SNSマーケティングカンパニーとして、成長を通じてメンバーの人生を変えることを目指します。

Vision：マーケティングで人生を動かすSNSマーケティングカンパニー

学歴や経歴を問わず、「才能より熱、配属より挑戦」という行動指針のもと、すべてのポジションを空席と捉え、意欲ある挑戦者が成果で登りつめることを期待します。「物語の主人公・主役」になりたい未来のマーケターが集まる場所であり続けます。

| 代表取締役・取締役の紹介およびコメント

代表取締役

横手 和愛（よこて かずなる）

プロフィール

1990年生まれ、東京都出身。学生時代から様々な飲食店で働いたことで、接客業にやりがいを持つように。2013年、ヘッドハンティングを受け大手飲食企業のマネージャー職に転職。新業態立ち上げに携わり、店舗運営や教育・マネジメントを経験し、2018年にナハトにジョイン。SNS広告の責任者として売上を大きく牽引し、現在は、取締役や子会社の代表、管理部門、営業部門など、会社の方針決定から現場の事業運営まで幅広い領域を担っている。2025年11月より、ナハトエース代表取締役に就任。

コメント

私たちは、“何者でもない自分”が“誰かの人生を動かす人”になれるコミュニティをつくります。ナハトエースは、才能よりも「本気」を信じる組織です。学歴や経歴ではなく、目の前のチャンスに挑み、成長で人生を変えていく仲間と共に、ここから新しいマーケティングの時代を創る。そんな熱を持つ仲間がコミュニティを動かし、やがて“次のナハト”をつくるエースになる。ナハトエースは、その第一歩を踏み出す現場です。ここから、すべてが始まります。

取締役 SNS広告事業 統括

木村 将也（きむら まさや）

プロフィール

1996年生まれ、愛知県出身。南山大学を卒業後、Webマーケティングと回線営業のインターン経験を経て、2020年2月に株式会社ナハトに入社。その後、自身の部署を月数億円の売上を創出できる組織へと大きく成長させ、その成果を牽引。2025年からは、Meta Platforms,inc.が運営するFacebook広告を活用したマーケティング部門の統括に就任。客観的なデータ分析と行動変容を促すクリエイティブ戦略により、継続的な成果創出を実現。2025年12月より、ナハトエース始動に伴い、取締役兼SNS広告事業の統括に就任。

コメント

私は、ずっと「今を楽しむこと」をモチベーションに、目の前の目標に全力でトライし続けてきました。ナハトエースは、その達成の瞬間を求めるガッツと素直さを持った仲間が集まる現場です。最短でナハト本社を超える粗利・売上を出す。これが私たちの気概です。私たちは、ここで活躍する「本気の仲間」をナハト本体へ送り出し、戦略を描く立場へとキャリアを築くマーケターとして輩出していきます。

取締役 インフルエンサーマーケティング事業 統括

中野 智貴（なかの ともき）

プロフィール

1995年生まれ、埼玉県出身。新卒でエンジニアとしてキャリアをスタートした後、ナハトにインフルエンサーエージェントとして入社。 圧倒的な売上実績を上げた功績が評価され、インフルエンサー第一事業部の部長に就任。その後、クライアントへのLP開発・改善や商品動線の設計を伴走提案する戦略企画部を立ち上げ、組織の中核を担う。現在は、インフルエンサー広告を通してナハトが「市場で勝ち続ける」ための新規案件開拓や施策立案に注力。ナハト、クライアント、インフルエンサーの架け橋として、“三方よし”の実現を追求している。2025年11月より、ナハトエース始動に伴い、取締役兼インフルエンサーマーケティング事業の統括に就任。

コメント

私たちは、誰が上や下など関係なく、同じ熱量と意志を持つ「本気の仲間」として、共に戦う現場を創ります。ナハトエースは、才能や安定ではなく、成長で人生を変えていく覚悟を持ち、仕事を本気で楽しむ集団です。この船には「負けず嫌い」で、唯一無二の能力を武器に戦いに行く人が乗るべきです。“次のナハト”をつくるエースを生み出します。

| ナハトエースのロゴについて

ナハトエースのロゴにある「炎」の色は、組織のエースとしての存在を象徴しています。これは、ナハトエースのメンバー全員が炎のように周りを照らし、熱をもたらす存在であることを求める理念を表しており、「炎を持っている仲間の集まり」と「未来のエースの輩出」という二つの意味が込められております。

| ナハトエースの概要と事業内容について

| 株式会社ナハト について

株式会社ナハトは、マーケティング支援事業と自社事業開発の二つの側面を持つ次世代マーケティングカンパニーです。ブランドプロミス「～Profitable Marketing～ 利益に繋げるマーケティング」を掲げ、クライアントの成長を加速させます。私たちは、この事業力を起点として、国内消費の活性化や自社プロダクトの海外展開を通じ、日本経済を動かすことを目指します。「仲間と勝ち続ける」をPhilosophyに、自由な組織風土の中で「コミュニティの繁栄」のために、仲間、成長、勝利の実現を目指します。詳しくは、コーポレートサイト（https://nahato.co.jp/）をご覧ください。

【受賞・選出歴】

2023年

・「Meta Business Partner」選出

・「TikTok for Business Japan Agency Awards 2023 Rising Star部門シルバー」受賞

・「GooglePremierPartner」選出

2024年

・「Meta Agency First Awards Japan 2024『Planner of the Year』（取締役栗田）」受賞

・「バチャナビThe Best Office Awards」受賞

・「X広告認定代理店」選出

2025年

・「LINEヤフーSales Partner」選出

・「働きがいのある会社ランキング中規模部門 11位」受賞

・「働きがいのある会社 女性ランキング 中規模企業部門 5位」受賞

・「Meta Agency First Awards Japan 2025『Best Solution Award - Reels & Creator Collaboration』」受賞

【会社概要（URL：https://nahato.co.jp/）】

・所在地：東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティウエスト 15F

・代表者：安達 友基

・創 業：2018年7月

・事業内容：マーケティング事業、D2C事業、クリエイティブ事業、人材育成事業 等