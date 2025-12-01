近年、旧日本軍を扱う映像作品や舞台が増えるなか、役者の所作や装具の扱いに対して、より高い再現性が求められるようになっています。求められるのは「ただの軍人役」ではなく、時代背景を理解し、動作ひとつでその時代の人物として立ち上がる表現力。こうしたニーズに応えるため、軍事監修の実績を持つビッグファイタープロジェクトは、旧日本陸海軍の所作を基礎から学べる専門ワークショップを開催します。









2025年は戦後、80周年。映画、ドラマ、舞台、ゲーム等幅広いメディアで戦争に関する作品が、作られました。しかしながらしっかり軍事監修や軍事指導が付いている作品とそうでない作品との格差が、ついてしまっています。ある映画で日本陸軍が、現在の自衛隊の所作になっていたり、ゲートルの巻き方が、著しく違っていたりと所作や装具に詳しい方が見たら「えっ？」という感じになってしまう事が、多いです。大切なのは物語では、有りますが、その中で役者さんが、どれだけ当時の兵隊になりきれるかが、歴史を伝えるためにもとても大事なことになってきます。

それには、まず所作が、しっかり出来ること、その役になり切れる事。

よく作品の監修や指導を行うときに軍人役の方には、「気を付けに始まり、気を付けに終わる」と言わさせて頂いておりますが、一つ一つの動作がきちんと出来て初めて兵隊と名乗れると思います。

そんな背景から弊社では、旧日本陸海軍に関する所作指導専門のワークショップを開催することになりました。









■旧日本陸海軍ワークショップの特徴

・座学→展示→実施 陸上自衛隊出身の当社インストラクターが展示を含め懇切丁寧に教える。

・現在の自衛隊と旧日本陸海軍の所作の違いを座学で学ぶ。

・実際のゲートルを使って正しい巻き方を教える。

・座学→展示→実施

・受講生で条件の合う人には、旧日本陸海軍が出てくる作品に優先的に推薦する事が出来る。

・38式歩兵銃とゲートルは、劇用の物をそろえており実際に使用しながら学べる。

・来年1月下旬にクランクインする作品への推薦が可能。





特攻隊





旧日本陸軍





海軍幹部





旧軍明治

■当社実績（旧日本陸海軍に関する作品）

「あんぱん」「晴天を衝け！」「太陽の子」「スパイの妻」「エール」「いだてん」

「波うららかに、めおと日和」「晴れたらいいね」

「ゴジラ‐1.0」「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら」「リボルバー・リリー」

「私の幸せな結婚」「アルキメデスの大戦」「永遠の0」「日本のいちばん長い日」

「太平洋の奇跡」他多数





B.F.P.旧軍ワークショップ

日程： 2025年12月7日(日)18：00～20：30

場所： 豊島区池袋のスタジオ(受講希望者のみ連絡)

料金： 5,000円(消費税別)

主催： ビッグファイタープロジェクト









■受講申し込み先

受講を希望される方、もしくは詳細について内容を聞きたい方は下記よりお問い合わせいただけます。

Mail： info@bfp54.com





＜株式会社ビッグファイタープロジェクト＞

https://www.bfp54.com/