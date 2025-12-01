ティーペックの15年続く取り組み、今年も実施！ 全国約10,000件の“お正月休みに診てもらえる医療機関”を探せる 「T-PEC年末年始当番医検索2025」を公開

24時間健康相談等の健康支援サービスを提供するティーペック株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：鼠家 和彦）は、年末年始（2025年12月31日～2026年1月3日）に受診可能な全国の医療機関を検索できるWebサイト「ティーペック 年末年始当番医検索」を12 月26 日（金）18 時から無料公開します。(※公開日までは昨年の画面が表示されます)

T-PEC年末年始当番医リーフレット（PDF）のダウンロードはこちら

年末年始の“もしも”に備える ― 全国10,000件の当番医情報を掲載

ティーペックは、年末年始に「どの病院が開いているのか分からない」という声に応えるため、2009年より全国の当番医情報を収集・公開しています。全国約10,000件の医療機関データを登録。地域・診療科・日付から検索でき、スマートフォンやPCから誰でも簡単に利用できます。

お正月休みの急な発熱やけが、子どもの体調不良など、“お正月休みに頼れる医療機関”を見つけるサポートツールとして、多くの家庭や企業・健保組合で活用されています。

年末年始の健康リスクに備えるために、「年末年始当番医検索」をブックマークしておくことを推奨しています。無料で公開しており誰でもアクセス可能ですので、企業・学校の広報活動や職域での健康啓発にもご活用ください。

＜参考＞医療機関（当番医）の登録件数（※件数は、12/31～1/3分の延べ件数です。）

2024年度 全国： 9,844件 東京：962件

2023年度 全国：10,228件 東京：969件

2022年度 全国：10,473件 東京：962件

2021年度 全国：10,177件 東京：982件

2020年度 全国：10,148件 東京：987件

2019年度 全国： 9,926件 東京：982件

2018年度 全国：10,094件 東京：992件

利用方法

１． WEBで「ティーペック 当番医」を検索、または下記URL、二次元コードからアクセス

URL：https://t-pec.jp/hospital/year

２．エリア（都道府県、市区町村）、日付や診療科目から医療機関を検索可能です。

ティーペック株式会社について

https://www.t-pec.co.jp/

24時間健康相談事業のパイオニアとして1989年に設立。医師・保健師・看護師などの医療資格者を有するコンタクトセンターを運営し、セカンドオピニオン手配サービスやメンタルカウンセリング、生活習慣病の重症化予防など、健康・医療分野における社会課題の解決を目的とした事業を多数展開。2017年から9年連続で健康経営優良法人「ホワイト500」に認定。

※ティーペックのサービスは、生命保険などの付帯サービスとして無料でご利用いただけます。

ご自身が利用対象かどうかは、「T-PEC利用確認センター」からご確認ください。



