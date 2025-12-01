Shanghai Electric、エンジニア育成のための「中国・パキスタン高度エンジニア人材育成アカデミー」を開設し「一帯一路」人材の育成を推進





エネルギーと電気工学の学際的な教育を通じて、産学連携および中国とパキスタンの技術的・文化的な交流を促進

上海、2025年11月30日 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric（SEHK: 2727、SSE: 601727）は、Shanghai Electricと上海電機学院による共同構想として「中国・パキスタン高度エンジニア人材育成アカデミー（Sino-Pakistan Academy of Excellence for Engineers、以下「アカデミー」）を11月24日に正式に開設しました。アカデミーは、国際競争力を備え、学際的かつ多才なエンジニア人材を育成するとともに、中国とパキスタン間の技術的・文化的交流を促進する中核的なプラットフォームを構築することを目的としています。



Shanghai Electric Launches Sino-Pakistan Academy of Excellence for Engineers to Cultivate “Belt and Road” Talent



ローンチイベントは、両国3か所をオンラインとオフラインで同時に接続して実施されました。Thar Block-I統合石炭鉱山・発電プロジェクト（以下「Tharプロジェクト」）と上海電機学院の代表者が、第I期研修プログラムの協力協定に署名し、人材育成の取り組みが正式に実行に移されました。

Shanghai Electric Group社長のZhu Zhaokai氏は、世界の産業構造が大きく転換する中で、理論的基盤、エンジニアリング実践、国際的視野、異文化協働能力を兼ね備えた多才な人材を企業が求める必要性が一段と高まっていると述べました。

また、同氏は「アカデミーの設立は、Shanghai Electricが『産学研用』の深い統合を推進し、国際的な人材育成システムを構築する上で、重要な取り組みです」とコメントしました。「上海電機学院が有する先端製造分野の学術的強みを活かし、共同研究、実践教育、教員交流を一層深化させることで、『一帯一路』構想の下、国際人材育成の新たなモデルを共に創出していきます。」

上海電機学院学長のGong Siyi氏は、アカデミーが重要な海外モデル事業であり、最優先事項となると述べました。同氏は、高品質な教員および教育リソースを統合することで、人材育成システム、教育品質、総合的なサービス支援において高い基準を維持していくと表明しました。

「アカデミーを、中国とパキスタンの友好と技術協力を結ぶ重要な架け橋として確立することが目標です」と同氏は述べました。

中国・パキスタン経済回廊（CPEC）枠組みの下で初となる企業主導型の国際エンジニア人材育成プログラムとして、アカデミーは、エネルギーおよび電気工学分野に焦点を当て、Tharプロジェクトのニーズに即した特別な修士課程を提供します。教授と業界専門家によるデュアル・メンター制度を通じて、理論と実践を結び付け、実社会の課題に対応できる人材を育成します。

近年、Shanghai Electricは、グローバル化と高度な技術統合に焦点を当てたイノベーションエコシステムを育成するため、アカデミーの設立において体系的な人材育成と戦略的計画を優先し、産学連携を深化させています。

Shanghai Electric Groupと上海電機学院が共同で設立した産学連携型人材育成プラットフォームであるShanghai Electricの高度エンジニア人材育成アカデミーは、2024年の開設以来、技術専門家の育成と高度人材の養成に注力してきました。同学院は、将来のテクノロジーリーダーを継続的に輩出する強固な人材パイプラインの構築に取り組んでいます。

アカデミーの最初のフラッグシップ施策として、技術専門家シンポジウムは、第一線の専門家や学識者が知識共有、技術協働、人材育成を推進するための高度なフォーラムとして機能しています。設立以来、最先端の技術動向や実践的なエンジニアリング知見をテーマに5回のセッションを開催しています。

Shanghai Electricの積極的な人材戦略の背景には、この急速な変革期における技術進歩と人的資本に対する強いコミットメントがあります。2025年前半だけで、同社は研究開発（R&D）に25.46億人民元を投資しており、これは前年比9.4%増で、総収益の4.7%に相当します。また、そのうち39.5%が新興分野に投入されています。

加速するイノベーションを持続させるため、Shanghai Electricは人材を最重要の戦略的リソースとして位置付け、引き続きそう位置付けていく方針であり、強固でバランスの取れたチームを構築するために人材育成体制の改革を進めています。

詳細については、https://www.shanghai-electric.com/group_en/をご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com