撮影ポイントランキング製作委員会(北海道札幌市)は、沖縄・奄美・鹿児島の美しい風景や絶景ポイント、特有の動植物の魅力を発信することで、素晴らしい地域資源を発見し活性化につなげる「沖縄・奄美・鹿児島撮影ポイントランキング」( https://okinawa-amami-kagoshima-photo.jp/ )を、拓伸会(拓南グループ)様の特別協賛を得て、新たに2025年12月1日(月)に開設しました。





トップページイメージ





【沖縄・奄美・鹿児島撮影ポイントランキングについて】

●サイトの目的

沖縄県、鹿児島県(奄美群島含む)の圧倒的な自然や独自の文化、美しい動植物の魅力を写真を通して発信します。撮影者が見つけた美しい風景や撮影ポイントを紹介し、県内外へ魅力を発信することで、地域の活性化を目指す情報メディアを確立します。





本サイトは、先行して開設されている「北海道撮影ポイントランキング」「東北撮影ポイントランキング」で培ったノウハウを活かして運営を行います。





●サイトの役割

・撮影者にとって

自身の撮影した写真や、お気に入りの撮影ポイントを発信できるメディアであり、観光情報を発信することで地域貢献につながります。





・地域の閲覧者にとって

地元の人でも知らなかった絶景や撮影ポイントを再発見でき、各エリアを熟知した方々からの深い情報を得られるメディアとなります。





・観光客・閲覧者にとって

一般的な観光雑誌やサイトだけでは知ることができない、ディープな観光スポットやエリア情報を知ることができます。





●サイトの特徴と主な機能

美しい風景や絶景ポイントの情報を楽しめるよう、以下の機能を搭載しています。





毎月開催「月間グランプリ」(Amazonギフト券贈呈)： 投稿された作品の中から、毎月「月間グランプリ」を決定します。ランキング上位入賞者や優秀作品の投稿者には、副賞としてAmazonギフト券を贈呈。趣味の撮影活動を応援し、楽しみながら参加できる仕組みを提供します。





ランキングシステム： 審査による「スターポイント」と、ユーザーによる「いいねポイント」の合計で順位が決定します。





MAP機能





MAP表示機能：写真に埋め込まれたGPSデータを利用し、撮影ポイントを地図上に表示します(手動設定も可能)。





マイページ機能





マイページ・アルバム機能：投稿写真はユーザーごとのアカウントに保存され、地図付きのフォトアルバムとしても利用可能です。

●公式SNS X(旧Twitter)アカウント： https://x.com/oaka_photos