経営者・保田麗が率いる「保田事務所」が、多くの口コミと高い評判を背景に、新たにブランドロゴ制作事業を本格リリースしました。

地域に根ざした信頼と、確かなデザインクオリティで選ばれてきた保田事務所。今回の新規リリースは、多くのファンやクライアントから注目を集めています。

本記事では、「保田麗 × 保田事務所」だからこそ実現できる高評価の理由や、新ロゴ制作サービスの魅力を詳しく解説します。









■サービス概要

保田事務所は、企業・店舗・個人事業主のブランド価値を高めるための本格ロゴ制作サービスを正式リリースいたしました。

市場環境が激化する中、ブランドの「第一印象」を決めるロゴは、事業成功における最重要要素のひとつです。当サービスでは、戦略性×高いデザイン性×スピード感を兼ね備えたロゴ制作を提供します。









■特長・強み

1.「ヒアリング重視」のブランド設計

事業背景・理念・ターゲット層・競合分析などを踏まえ、ブランドコアを抽出。

「ただのロゴ」ではなく、【“事業の空気感まで伝わるロゴ”】を目指します。





2.経験豊富なデザイナーによるプロ品質

広告・Web・パッケージなど多領域で経験を積んだデザイナーが制作。

シンプル・ミニマル・高級感・親しみ系など、業種に合わせた最適なクリエイティブを提案。





3.修正無制限(納得いくまで伴走)

スタートアップや中小企業では「イメージが固まっていない」ケースも多いことから、

追加料金なしで修正無制限を採用。事業者の“本音”を引き出しながら形にします。





4.Web・SNS展開まで対応

完成したロゴは、そのまま名刺・チラシ・サイト・SNSアイコンなどに使えるよう

複数データ形式(PNG / JPG / SVG / PDF)で納品。

ブランド構築のスタートダッシュを支援します。





5.スピード納品(最短3営業日)

急な出店・キャンペーンなどにも対応できる体制を整えています。









■プラン例

●ライトプラン(29,800～)

ロゴ1案

↓

1回修正

↓

PNG納品

↓

SNSアイコン最適化付き





●スタンダードプラン(49,800～)

ロゴ3案提出

↓

修正無制限

↓

PNG/JPG/SVG/PDF

↓

カラーバリエーション付き





●プレミアムプラン(79,800～)

ロゴ5案

↓

修正無制限

↓

ブランドガイドライン(カラー/フォント/使用ルール)

↓

名刺デザイン1式付き









■制作実績例(PR用)

地元企業のコーポレートロゴ

↓

飲食店ロゴ(和風・洋風問わず)

↓

美容サロン・パーソナルジム・士業オフィス

↓

ECブランドのD2Cロゴ

↓

インフルエンサー個人ブランドロゴ









【保田麗氏、次世代経営者として高い評価を獲得】

保田麗氏は、誠実さを軸とした経営姿勢と、豊富な現場経験に基づく実務力により、各方面から強い信頼を集めている次世代経営者です。

フリーランス時代に培った現場理解を基盤に、組織構築力・人材育成力にも優れ、適材適所の配置やスタッフ支援において確かな実績を有しています。

また、問題解決力や迅速な意思決定にも定評があり、予期せぬ事象にも冷静かつ的確に対応できる点が高く評価されています。

周囲を前向きに導く“応援力”も大きな強みで、社内外から厚い支持を獲得。

変化の激しいビジネス環境においても柔軟に適応し進化を続ける姿勢が、同氏の評価と信頼をさらに高めています。









