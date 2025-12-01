カジュアル面談プラットフォームPitta、日経クロストレンドの「未来の市場をつくる100社【2026年版】」に選出

株式会社Pitta

カジュアル面談プラットフォーム「Pitta (https://pitta.me/) 」を運営する株式会社Pitta（東京都港区、代表取締役 中村 拓哉・渡邉 浄真）は、日経クロストレンド（発行：日経BP社）の恒例企画「未来の市場をつくる100社 2026年版」に選出されましたことをお知らせいたします。

日経クロストレンド「未来の市場をつくる100社」について

【概要】

AIの進化により、人々の生活や消費活動に変革の兆しが見えている。さらに、物価の高騰、高齢化社会の加速、人手不足など、難題が山積する日本。ビジネスモデルの革新が迫られる。果たして、2026年の社会を明るく照らすのはどの企業か。生活や社会に変革と進化をもたらす可能性を秘めた企業を徹底的に調査。「コマース」「マーケティングDX」「エンタメ」「外食・食」「旅行・インバウンド」に加え、注目が高まる「シニア」「教育・学び」など、10分野で注目企業リストを公開する。

【取り上げるジャンル】

「コマース」「マーケティングDX」「エンタメ」「コミュニケーション」「健康・ウェルビーイング」「外食・食」「シニア」「教育・学び」「生活・金融」「旅行・インバウンド」

日経クロストレンド「未来の市場をつくる100社【2026年版】」の記事はこちら

https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/18/01282/00001/

※記事の全文閲覧は有料会員のみとなります。

カジュアル面談プラットフォーム「Pitta」とは

Pittaは、5万人以上のユーザーにご利用いただいているカジュアル面談プラットフォームです。

これまで無償版4,000社以上、有償版250社以上の企業様にご活用いただいており、キャリア相談や同職種の情報交換だけでなく、趣味の話や雑談など、さまざまなテーマに基づく2万件以上のカジュアル面談が公開されています。

自分からアクションを起こさなくても企業から面談の招待を受け取れる「おさそい機能※」により、さらに“ピッタリ”な出会いを見つけやすくなっています。

※1 全てのユーザーが無料でカジュアル面談のおさそい（スカウト）を受けることができます。

※2 カジュアル面談のおさそいを送るにはチームプラン（有料プラン）の契約が必要です。

Pittaを使ってみる(https://pitta.me/)

法人向けプラン「チームプランβ」

優秀なスタートアップ・ベンチャー人材と「ラクに」出会える・採用できるカジュアル面談のスカウトサービスです。

インターネット業界を中心に会員数は5万人以上。エンジニアや事業開発、経営・CxOクラスのハイレイヤーの登録率50%、おさそい（スカウト）の返信率は20%となっています。

法人プラン利用企業様の事例

約100名の社員全員でスカウト運用。運用3ヶ月で難関ポジションで3名採用。

株式会社Leaner Technologies 吉岡 慧斗さま

Pittaでリファラル採用文化を加速。導入5ヶ月でエンジニア採用決定。

株式会社ログラス 永井 知香さま

Pittaを活用して5名採用。内定承諾率90%超の採用体制を構築。

SecureNavi株式会社 山田 潤さま

企業様のご状況に応じてご利用いただける、各種プラン

採用決定時の成功報酬なし。毎月定額で使えば使うほどお得になる料金体系です。企業様のご状況に応じてご利用いただける、各種プランをご用意しています。

１）基本プラン

２）企業様のご状況に合わせた各種プラン

・創業期応援プラン

設立３期目以内の企業様専用のプランです。Pittaの基本料金から、70％OFFの金額で

ご利用可能です。

・認定VCプラン

Pittaが提携するVCから出資を受けている投資先企業様向けプランです。契約期間に加えて＋1ヶ月分を無償で付与・特集記事を1本無償で制作いたします。

・地方応援プラン

対象エリアに本社がある企業様向けのプランです。 Pittaの基本料金から、50％OFFの金額でご利用可能です。

・人材紹介プラン

人材紹介エージェント様専用プランです。エージェント様の場合も10～15%という高い返信率を実現するスカウト機能をご利用いただけます。

詳細は以下のサービスLPをご覧ください。





Pitta法人プランの詳細はこちら :https://pitta.me/lp/teamplan

【運営会社】

会社名：株式会社Pitta

代表者：中村 拓哉・渡邉 浄真

資本金：100百万円（資本準備金含む）

所在地：〒106-0045 東京都港区麻布十番2-20-7 BIRTHWORK麻布十番

事業内容：「Pitta（ピッタ）」の開発・運営

サービスURL： https://pitta.me/

コーポレートURL：https://corporate.pitta.me/