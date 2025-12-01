株式会社オンリースタイル(本社：東京都練馬区)は、この度、現代を生きるすべての人々が自分自身の価値を見つめ直し、内なる輝きを解き放つための新しいラグジュアリーヘアブランド「VAL(ヴァル)」を立ち上げます。

そして、その記念すべき第一弾製品として、心と頭皮を優雅に満たす新感覚の頭皮ケア「VAL Fragrance Head Scrub BLACK TEA(フレグランスヘッドスクラブ ブラックティー)」を2025年12月1日より販売開始いたします。





VAL フレグランスヘッドスクラブ





■新ブランド「VAL」が提案する、真の美しさへの哲学

「VAL」というブランド名は、「私という価値(Value)を、選択(val)する。」という哲学に由来します。日々の喧騒の中で見失いがちな自分らしさや、心のゆとり。VALは、そうした現代社会に生きる人々が、製品を通じた五感の体験によって、自分自身と深く向き合い、秘められた美意識や本来の輝きを再発見する「時間」を提供したいと願っています。ミニマルで洗練されたデザインと、選び抜かれた香りが織りなすVALの世界観にご期待ください。





ロゴマーク





■ブランド第一弾製品：深淵なブラックティーの香りが誘う、瞑想のようなバスタイム

VALのデビューを飾る「Fragrance Head Scrub BLACK TEA」は、まさにブランドの哲学を体現する製品です。

本製品の最大の魅力は、その深みと奥行きを兼ね備えた「ブラックティー」の香りです。淹れたてのブラックティーが放つ洗練されたアロマが繊細に重なり合います。バスルームいっぱいに広がるその香りは、五感を研ぎ澄まし、まるで瞑想のような心安らぐ時間へと誘います。単なるヘアケアを超え、心の奥底からリラックスを促すフレグランス体験をお届けします。









■健やかな頭皮と、生まれ変わるような指通りの美髪へ

上質な香りに加え、頭皮と髪への効果にも徹底的にこだわりました。ミネラル豊富な塩を微細なスクラブ粒子にし、日常のシャンプーでは落としきれない毛穴の奥の汚れや古い角質を優しく除去し、頭皮をすっきりと健やかな状態に整えます。また、ユズ果実エキス(ユズセラミド)やカンゾウ葉エキスが、頭皮と髪に潤いと栄養を与え、洗い上がりはまるで生まれ変わったかのような、驚くほどなめらかで指通りの良い美髪を実感いただけます。









■製品概要

製品名 ： VAL Fragrance Head Scrub BLACK TEA

内容量 ： 200g

希望小売価格 ： 6,500円(税込)

予約販売開始日： 2025年12月1日

販売チャネル ： VAL公式サイト他、Amazon、楽天、Yahooにて順次販売予定

URL ： https://val-cosme.jp