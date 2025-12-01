まちのリアルを地図で見える化！累計1,000万DLのマップアプリシリーズを手掛ける合同会社ファービヨンドの新たな挑戦
◆「仕事を探す」から「仕事を創る」時代へ
合同会社ファービヨンド（本社：東京都新宿区、代表社員：上野 淳）は、地域密着型マップアプリシリーズの新たな挑戦として、地図から近くの仕事を探せるマップ型求人サービス『お仕事さち子さん』を公開しました。
本サービスは、子育てが落ち着いた女性、アクティブシニアなど、働きたくても働けない人々のスキマ時間を地域の力に変える仕組みです。
従来の求人サイトでは拾いきれなかった「地域の仕事」を地図上で直感的に可視化し、暮らしの延長線上にある“私でも働ける”を見つけられる「お仕事さち子さん」は、その課題に対するひとつの答えです。
求人アプリとして単に人を集めることではなく、地域の中で仕事を創ること。シニアでも対応できる仕事や、DXに不慣れな老舗商店の仕事を可視化し、地元の人に報酬を支払うことで、お金と信頼が地域の中で循環するように設計されています。
働いた分が地域経済を支え、さち子さん世代のモチベーションや誇りにつながっていく。それがマップアプリ型求人「お仕事さち子さん」の価値。新しい地域共創型プラットフォームです。
◆シリーズ累計1,000万DL。地図で社会課題を解くファービヨンドの次なる挑戦
ファービヨンドはこれまでに、『トイレ情報共有マップくん』『喫煙所マップ』など、生活者の視点から社会インフラを支えるマップアプリを多数開発。シリーズ累計ダウンロード数は1,000万を突破し、全国の自治体・企業・NPOと連携しながら社会課題の可視化を進めてきました。これまで同社は、バリアフリー、防災、子育てなどの分野で「必要な情報を、誰もが、すぐに見つけられる社会」を目指してきました。その延長線上に誕生したのが、『お仕事さち子さん』です。
単なる求人アプリではなく、口コミ機能を活かした「職場が見える」「人の力を見える化するインフラ」として位置づけています。
◆代表コメント：合同会社ファービヨンド 代表社員 上野 淳
「これまで“地図”を通じて見えない社会課題を可視化してきました。今度は“お仕事”という形で、人と人、地域と地域をつなぐインフラをつくりたい。 ただお金を稼ぐ、求人することだけでなく、持続可能な社会の為に人の力を活かす仕組みをテクノロジーで支えることが、私たちの使命だと考えています。」
◆地域経済の循環を生む仕組み
『お仕事さちこさん』は、依頼主と働き手が直接つながるシンプルな設計で、地域内でお金と想いが循環する仕組みを目指しています。清掃、買い物代行、イベントの手伝いなど、ボランティアでは担いきれない細やかな業務を地域の人々が支え合うことで、“誰かのスキマ時間”が“地域活性”へと変わります。また、自治体やNPO、商店街などと連携し、地域ごとのカスタマイズにも対応。先行自治体や商工会での実証も進行中です。
◆ファービヨンドが手掛ける意義
・生活者目線で社会課題を可視化するマップデザイン力
・自治体・企業・支援団体をつなぐ共創ネットワーク
・防災・福祉・教育など多領域に広がる社会実装ノウハウ
これらの強みを活かし、「地域社会を支える情報インフラの見える化」を推進しています。
『お仕事さちこさん』はその集大成として、働くことを通じて地域と個人の幸福度を高めることを目指しています。
◆今後の展開
今後は、自治体連携モデルの構築、介護・子育て支援事業との連携強化を予定。
「働く」を通じて、地域に笑顔と活力を生む共創モデルを全国に広げていきます。
【会社概要】
合同会社ファービヨンド（FARBEYOND LLC）
所在地：東京都新宿区
代表社員：上野 淳
公式サイト：https://far-beyond.biz/
事業内容：地図アプリ・地域情報プラットフォームの開発・運営
■お仕事さち子さん案内サイト
https://lp.dai-job.work/new-lp/recruiter-a-landing-page/
■お問い合わせ
TEL03-6457-7645
https://far-beyond.biz/contact
