出血性疾患治療市場、2032年までに351.7億米ドル到達へ、血友病負担の増大と画期的な遺伝子療法により牽引 | SNS Insider
SNSインサイダーによる包括的なレポートによると、出血性疾患治療市場の規模は、2024年に178.0億米ドルであり、2032年までに351.7億米ドルに達すると予測されています。これは、2025年から2032年までの間に、8.91%の堅調な年間平均成長率（CAGR）を反映しています。
血友病およびその他の出血性疾患に対する世界の治療環境は、遺伝子療法、組換え凝固因子製剤、個別化医療モデルにより患者の転帰が再構築され、急速に進歩しています。血友病A、血友病B、フォンウィルブランド病、稀な凝固障害の罹患率の増加により、市場は成長を続けています。
米国は、最も影響力の大きい市場の一つであり続けています。この成長は、大規模な診断患者数、新規治療法の早期導入、活発な臨床試験活動、強力な規制サポートによって牽引されています。次世代の遺伝子療法や組換えタンパク質製剤に対するFDAの承認は、同国全体での治療の近代化を加速させています。
出血性疾患治療市場の無料サンプルレポートを入手する @ https://www.snsinsider.com/sample-request/4973
出血性疾患治療市場の主要企業
● バイオジェン・インク
● CSLベーリング
● ファイザー・インク
● ノボ・ノルディスク
● グリフォルス S.A.
● バイエル
● オクタファルマ
● サノフィ
● ロシュ
● 武田薬品工業
● フェリング・ファーマシューティカルズ
● バクスター・インターナショナル
● アムジェン
● アルニラム・ファーマシューティカルズ
● ブリストル・マイヤーズ スクイブ
● ヤンセンファーマ
● ジーダス・ライフサイエンス
● サン・ファーマシューティカル
● アッヴィ
● ボシュロム
● その他
セグメント分析
種類別
血友病Aは、2023年に市場シェア55%で首位を占めました。血友病Aは全世界の血友病症例の約80%を占めるため、組換え凝固因子濃縮製剤および新興の遺伝子療法オプションへの需要は上昇し続けています。フォンウィルブランド病は、診断能力の向上、認知度の拡大、専門治療へのアクセス拡大により、最も急速に成長しているセグメントです。
薬剤クラス別
組換え凝固因子濃縮製剤は、2023年にシェア40%で支配的な地位を占めました。これらの製品は、血漿由来療法と比較して安全性プロファイルが高く、有効性が強力で、病原体伝播リスクが低減されているため、好まれています。デスモプレシンは、軽症の血友病Aおよびフォンウィルブランド病における費用対効果の高さと有効性により、最も急速に成長している薬剤クラスです。
エンドユーザー別
病院は、2023年に市場シェア50%を保持しました。診断、注入療法、先進的な治療実施の主要な中心地であり続けているためです。専門クリニックと在宅医療設定は、患者が長期的な外来治療および自己管理オプションをますます採用するにつれ、拡大を続けています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335689&id=bodyimage1】
地域別の洞察
北米が世界市場をリード
北米は、先進的な医療インフラ、強力な保険適用、革新的な遺伝子療法オプションへのアクセス拡大により、40%のシェアを保持しました。米国は臨床研究の中心地であり続けており、迅速な規制承認と継続的な製品開発が市場拡大を強化しています。
アジア太平洋地域は最も急速に成長する地域として台頭
アジア太平洋地域は、中国、インド、その他の発展途上国における認知度の向上と診断能力の拡大により、急速な成長を示しています。医療費の増加と組換え療法へのアクセス拡大が採用を牽引しています。地域の医療システムが進歩するにつれ、遺伝子療法の導入は加速すると予想されます。
