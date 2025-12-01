ワーキングプアを自覚する人が多数、安定のない働き方が浮き彫りに働いても生活が苦しい人が6割

株式会社アーラリンク

格安スマホサービス「誰でもスマホ」を提供する株式会社アーラリンク（本社：東京都豊島区、代表取締役：高橋翼）は、勤労感謝の日に合わせて、40歳以上の非正規雇用者(契約社員、派遣社員、パート・アルバイト、業務委託・フリーランス、自営業)431名を対象に、働き方と生活実態に関するアンケート調査を実施しました。同社は、通信料金の滞納などによりスマホを持てない方が、再び社会とのつながりを取り戻すことを支援する「リスタートモバイル市場」の第一人者として事業を展開しております。

今回の調査の結果、働いても生活が苦しい人が60.0％という深刻な実態が明らかになりました。また、半数以上が「急な出費に対応できない」と回答し、ワーキングプアの構造的課題が浮き彫りとなりました。

本調査は、社会的に弱い立場にある人の声を継続的に発信する取り組みの一環として今後も毎月実施していきます。

【 調査結果のポイント 】

・働いても生活が「苦しい」人：60.0％

・来月の収入が見通せない人：21.0％

・社会保険に未加入の人：48.0％

・働き方は「生活のため仕方なく」選んだ人：23.0％

・急な出費に“対応できない”人：54.0％

・自由記述では「感謝より生活を支えてほしい」という声が多数

【 属性情報 】

今回の調査で回答いただいた431名の非正規雇用者の方々の属性は以下の通りです。

【 働いても生活が「苦しい」人が60.0％ 】

調査の結果、回答者の6割が「生活が苦しい」と回答しました。物価高騰の影響を強く受け、「食費や光熱費を削っている」「子どもに十分な食事を与えられない」などの声が複数寄せられました。働いているにもかかわらず生活が成り立たず、未来への希望が持てないという“働く貧困層”の深刻さが浮き彫りとなっています。

Q「生活が苦しい」と感じる場合、どのような場面でそう感じますか。（自由回答）

「生活費で精一杯。働いても暮らしが良くならない」（40代／パート・アルバイト）

「週6で働いても家計が回らず不安ばかりです」（50代／派遣社員）

「収入と支出の差がなさ過ぎる。富裕層との差も感じる」（50代／パート・アルバイト）

「生活が楽になって欲しいし、物価高のせいで生活が定まらない状況です」（60代／契約社員）

【 来月の収入が“見通せない”人が21.0％ 】

5人に1人以上が「翌月の収入がわからない」状態で働いていることがわかりました。シフト制や単発仕事が多い困窮層では、来月の収入が読めず家計管理が不可能な状況に置かれています。「シフトが急に削られる」「体調を崩すとその月は破綻する」など、わずかな変化が即座に生活困難へ直結。収入の不安定さは精神的負担にもつながっており、長期的な生活設計が困難です。

Q毎月の収入はどれくらい変動しますか。（自由回答）

「来月いくら稼げるか不明で家計管理ができない」（40代／パート・アルバイト）

「体調で働けないとその月は生活が破綻します」（50代／パート・アルバイト）

「仕事が少なく医療費にお金が廻せない」（50代／パート・アルバイト）

「将来年金がもらえるのか不安です。光熱費、食料も値上げしているので、毎月苦しいです」（50代／契約社員）

【 社会保険未加入が48.0％ 】

約5割が社会保険に未加入という結果に。加入を拒まれるケースも多く、「病院に行けない」「将来が不安」という切実な声が寄せられました。医療・年金・労災などの社会保障から取りこぼされている層が一定数存在し、セーフティネットの欠如が生活不安に拍車をかけています。

Q社会保険（健康保険・厚生年金など）には加入していますか。(自由回答)

「保険に入れず、病気をしたときが本当に怖い」（40代／派遣社員）

「社会保険加入させたくない会社が多い」（40代／パート・アルバイト）

「将来の年金がほとんど期待できない」（50代／契約社員）

「国民がもう少し楽になる政治改革をして欲しい。国民の声を無視しないでほしい」（50代／パート・アルバイト）

【 急な出費に「対応できない」人が54.0％ 】

半数以上が「急な出費に対応できない」と回答。1～3万円の支出でも生活が破綻する層が多く、「冷蔵庫が壊れたらどうにもできません」「医療費が払えないため受診を控える」など深刻な声が出ています。貯金ゼロやマイナスの人も多く、経済的安全網が極めて脆弱であることが明らかです。

Q急な出費（病気・けが、家電の故障など）があったとき、どれくらい対応できそうですか。(自由回答)

「家電が壊れたら生活が破綻します」（40代／パート・アルバイト）

「毎月の料金支払いだけでもとても大変です」（50代／派遣社員）

「物価高対策として給付金が欲しい」（60代／パート・アルバイト）

【 働き方を「仕方なく選んだ」「どちらとも言えない」23.0％ 】

働き方を自分で選べていない人は約4人に1人。「年齢で落とされる」「子育てで選択肢がない」「健康上の理由で働けない」など、社会的制約で望む働き方を実現できない人が多数存在します。困窮層が働き方の選択肢を得るためには、就労支援や労働環境の改善が不可欠です。

Q今の仕事（働き方）は、自分で選んだと思いますか。(自由回答)

「体調不良でフルタイム勤務ができません」（40代／パート・アルバイト）

「子育ての都合で選べる仕事がありません」（40代／パート・アルバイト）

「高齢になると年齢制限や体力の減少、親の介護で行動が制限され、長時間働けない」（60代／パート・アルバイト）

【 調査概要 】

・調査名：勤労感謝の日に向けた生活困窮者の働き方・生活実態調査

・調査期間：2025年11月19日～11月21日

・調査方法：全国の「誰でもスマホ」利用者へWEBアンケートフォームを送付

・有効回答数：431名

・調査対象：40歳以上の非正規雇用者(契約社員、派遣社員、パート・アルバイト、業務委託・フリーランス、自営業)

今回のアンケートで、誰でもスマホをご利用の皆さまの生活が想像以上に厳しく、働いても苦しい・急な出費に耐えられないという声が多数ある現実を痛感しました。だからこそ、誰でもスマホをもっとコスパの良い、安心して使えるサービスに改善し続けることをお約束します。

さらに通信の枠を超え、就労支援やファイナンシャルプランナー相談など、今の満足度が高くない方、将来が不安な方への支援を一層拡充してまいります。

代表取締役 高橋 翼

【会社概要】

