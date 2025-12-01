Vantage Foundation、香港火災被災者支援のため100万香港ドルを寄付

香港、2025年11月30日 /PRNewswire/ -- Vantage Foundationは、香港大埔の王福院で発生したレベル5の火災の緊急対応と災害後の復興を支援するため、100万香港ドルを寄付した。この火災は複数の世帯に甚大な被害をもたらし、地元住民の生活に大きな混乱をもたらした。





この寄付金は、一時的な避難所、必需品、中期的な地域復興支援などの緊急援助を提供するために、地元で認められた慈善団体に割り当てられました。

資金援助に加え、ヴァンテージ経営陣の代表者と慈善団体チームのメンバーは被災地を訪れ救援活動に参加し、災害後の状況を乗り越える住民に慰めと支援を提供しました。この取り組みは、Vantage の長年にわたる企業の社会的責任への取り組みを反映しており、真のサポートはリソースだけでなく、人間の配慮とつながりからも生まれるという当社の信念を強化します。

Vantageは次のように述べています。

「Vantageでは、危機の際にコミュニティを支援することが私たちの責任だと考えています。王福院の火災は多くの家族に深刻な影響を与えており、この寄付が彼らの復興を早めるのに役立つことを願っています。また、積極的に現場を訪問し、サポートしてくれたチームメンバーを誇りに思います。彼らの共感と連帯感は、当社の中核となる価値観を体現しています。」

世界的な慈善活動に特化したプラットフォームとして、Vantage Foundation は長年にわたり、アジアおよび世界中で災害救援、教育、コミュニティプログラムに携わってきました。今後、財団は引き続きこの事件の長期的な影響を監視し、必要に応じて持続的な復旧活動を支援するための追加の方法を模索していきます。

（日本語リリース：クライアント提供）

