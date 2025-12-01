『うたの☆プリンスさまっ♪』15周年を記念したイベント「UTA☆PRI WONDERLAND-15th Anniversary-」が1月9日から開催！

































株式会社ブロッコリー（本社：東京都練馬区 社長：鈴木 恵喜）は、『うたの☆プリンスさまっ♪』の15周年を記念したイベント「UTA☆PRI WONDERLAND-15th Anniversary-」を2026年1月9日(金)から11日(日)の3日間、東京の有明GYM-EXにて開催します。特設ステージでの公開収録イベント、各種展示ブース、グッズ販売ブース、デジタルスタンプラリーなど、盛りだくさんのイベントです。更に9日(金)・10日(土)には、15周年を記念したスペシャルドローンショーが開催されます。現在一部日程のチケット一般販売中。イベントの詳細は特設サイトをご確認ください。●UTA☆PRI WONDERLAND-15th Anniversary- 特設サイト【開催概要】イベント名：UTA☆PRI WONDERLAND-15th Anniversary-開催日時：2026年1月9日(金)〜11日(日) 9：00〜18：00 ※最終入場17:00会場：有明GYM-EX【チケット一般販売】申込受付期間：2025年11月30日(日)10:00〜購入対象チケット：全チケット入場特典：特製ミニ色紙(全3種よりランダムにてお渡し)【うたの☆プリンスさまっ♪-15th Anniversary-スペシャルドローンショー】15周年イベント1日目と2日目の夜、15周年を記念したスペシャルドローンショーが開催決定！開催日時：2026年1月9日(金)・10日(土) 18：00〜 15分程度会場：有明GYM-EX周辺観覧料：無料＜観覧方法＞屋外でのイベントとなりますので、「UTA☆PRI WONDERLAND-15th Anniversary-」の入場チケットをお持ちでない方でもご観覧いただけます。ドローンショーは有明GYM-EX方面に向けて会場北側にて実施いたします。有明GYM-EX敷地内屋外からご観覧いただけます。決して近隣のご迷惑にならないように騒音など周辺環境へのご配慮をお願いいたします。＜配信について＞1.うたの☆プリンスさまっ♪公式YouTubeチャンネルにて、ドローンショーの様子を生配信いたします。2.ドローンショーを現地で直接ご覧になる方向けに、同チャンネルでプレミア公開予定のドローンショー用BGM音源を配信します。注意事項などの詳細はこちらをご確認ください。https://sp.utapri.com/utapri_wonderland/special/【グッズ（当日物販／事後通販）】※一部抜粋 ※価格は全てイベント価格うたの☆プリンスさまっ♪ トレーディング缶バッジ 15th Anniversary CD Ver.種類数：全18種よりランダムで1種うたの☆プリンスさまっ♪ アクリルスタンド 15th Anniversary CD Ver.種類数：全3種うたの☆プリンスさまっ♪ ジオラマアクリルスタンド UTA☆PRI WONDERLAND ちびキャラVer.価格 ：各1,650円（税込）種類数：全18種うたの☆プリンスさまっ♪ トレーディング織ネームタグキーホルダーUTA☆PRI WONDERLAND ちびキャラVer.「SHINING」種類数：全11種よりランダムで1種うたの☆プリンスさまっ♪ トレーディング織ネームタグキーホルダーUTA☆PRI WONDERLAND ちびキャラVer.「RAGING」価格 ：880円（税込）種類数：全7種よりランダムで1種うたの☆プリンスさまっ♪ トレーディング箔押し風クリアカードCrown Creamy Land 〜Fairground Carousel〜 Ver.「SHINING」種類数：全11種よりランダムで1種うたの☆プリンスさまっ♪ トレーディング箔押し風クリアカードCrown Creamy Land 〜Fairground Carousel〜 Ver.「RAGING」価格 ：660円（税込）種類数：全7種よりランダムで1種うたの☆プリンスさまっ♪ マスコットキャラクターズアクリルキーホルダー UTA☆PRI WONDERLAND Ver.価格 ：880円（税込）種類数：全1種うたの☆プリンスさまっ♪ PRINCE CAT アニバーサリーポストカードセット​​​​​​価格 ：1,320円（税込）種類数：全1種（ポストカード9枚セット）