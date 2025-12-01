農業法人深作農園有限会社(所在地：茨城県鉾田市、代表：深作勝己)と、カゴメ株式会社『野菜生活100』季節限定シリーズのコラボレーション商品が全国発売いたしました。このたびコラボレーションを記念し、2025年11月27日(木)から深作農園の登録商標いちご「ラブソング」(紅ほっぺ)の予約を開始したことをお知らせいたします。





深作農園カゴメコラボ商品





深作農園は6代100年以上にわたり、茨城・鉾田で伝統と革新を融合した農業に取り組み、農産物の直販や観光農業、加工スイーツ事業まで幅広く展開してきました。今回のカゴメ株式会社とのコラボレーションでは、茨城を代表するいちご農家として、地域の美味しさを全国の皆さまにお楽しみいただく“地産全消”をコンセプトとする「野菜生活100 本日の逸品」シリーズと共鳴し、味わい豊かないちご「紅ほっぺ」の美味しさを全国へとお届けしています。





深作農園カゴメコラボ商品POP





「野菜生活100 本日の逸品 茨城県産紅ほっぺミックス」発売日の翌日、2025年11月26日(水)に茨城県知事 大井川 和彦 氏にも本商品をご試飲いただき「苺の味がしっかりしてこれはおいしい。全国販売はすばらしい。」とのコメントをいただきました。





茨城県知事 大井川 和彦 氏にもご試飲いただきました





【コラボレーション商品について】

■商品概要

商品名：野菜生活100 本日の逸品 茨城県産紅ほっぺミックス





■商品特徴

・果実ピューレーを贅沢に使った濃厚な味わいの「本日の逸品」シリーズ

・酸味が少なく濃厚な茨城県産紅ほっぺの味わい





■発売日

2025年11月25日(火)※2026年3月上旬の期間限定販売(在庫なくなり次第終了)

・プロモーション動画URL： https://youtu.be/1YxYqSBlvdM









【深作農園ブランドいちご「ラブソング」(紅ほっぺ)について】





深作農園いちごは11/27予約開始





■商品概要

商品URL ： https://www.fukasaku-farm.com/c/type/strawberry/love

受注期間： 2025年11月27日(木)予約開始









【いちご生産と6次産業化について】

深作農園では、このたびのコラボレーションでも取り上げられたいちご・紅ほっぺを中心に、茨城県鉾田の地でいちごの生産に取り組み続けています。伝統と先進技術により編み出された土作りに支えられた、健康的で味わい豊かないちごは、地域をはじめ、全国の皆様に愛されています。

直売所での農産物直接販売に加え、EC事業では、直接お越しいただくことが難しい遠方の皆様にも深作農園の唯一無二の美味しさをお届けすべく、いちご・メロン・さつまいものご予約販売をはじめ、バウムクーヘンや洋菓子の販売も全国にむけ取り組んでおります。

今シーズンはコラボレーション商品の発売を記念し、深作農園ブランドいちご「ラブソング」(紅ほっぺ)のご予約受付を、2025年11月27日(木)より、いち早くスタートいたします。





・深作農園ブランドいちご「ラブソング」(紅ほっぺ)

URL： https://www.fukasaku-farm.com/c/type/strawberry/love





また、いちごを新鮮なまま皆様へ直接お届けしたいとの思いから、深作農園では2000年から農園ハウスにていちご狩りも実施しています。2026年シーズンは1月15日から、予約制を取り入れ、よりお楽しみいただけるいちご狩りを開催いたします。いちごを加工したバウムクーヘンなど洋菓子の製造販売事業、および、いちごをたっぷり使ったパフェなどをご提供するカフェ事業も運営しており、毎年1月～4月のいちごシーズンには多くの皆様に農園を訪れていただいております。





深作農園いちご狩りは2026年1月15日開始





【深作農園について】

農業法人深作農園有限会社は、6代100年以上にわたり、茨城・鉾田で伝統的な農業を受け継ぎ、土と向き合いながら、新しい農法を取り入れ躍進を続ける先進的な農業法人です。かねてより農産物の品質の高さには定評があり、メロンの直売や春のいちご狩りには行列が途切れないほどの人気を博す農園です。

また、農業の6次産業化にも積極的に取り組み、農産物を加工したバウムクーヘンやスイーツの製造・販売、ならびにカフェ事業の運営など、多角的に事業を運営しています。

深作農園は、2022年に第61回農林水産祭 内閣総理大臣賞受賞、また2023年には第51回日本農業賞大賞を受賞しております。2024年に「日本さつまいもサミット」において、殿堂入り農家の第一号として認定、さらに2025年3月には「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞を受賞するなど、内外で生産物および取り組み姿勢に対し高い評価をいただいております。

こうした道のりを経て、カゴメ株式会社とのコラボレーションを通じ、全国へと茨城県鉾田の美味しさをお届けするに至りました。今後もますます、地域の美味しさを全国へと広く伝えることを目指し、邁進してまいります。





深作農園いちごパフェ





【会社概要】

会社名 ： 農業法人深作農園有限会社

所在地 ： 茨城県鉾田市台濁沢361

代表者 ： 代表取締役 深作勝己

事業内容 ： 農産物の生産・加工・販売、観光農業、

カフェ・スイーツ事業、EC事業

公式サイト： https://fukasaku.com/