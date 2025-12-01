EY¥¹¥È¥é¥Æ¥¸ー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢²Æì²¸Ç¼Â¼¤Ç¥Û¥Æ¥ë¸þ¤±¿©ºà¤Î°ì³çÄ´Ã£¼Â¾Ú»ö¶È¤ò³«»Ï
EY¥¹¥È¥é¥Æ¥¸ー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶áÆ£ Áï¡¢°Ê²¼ EYSC¡Ë¤Ï¡¢Æâ³ÕÉÜ²ÆìÁí¹ç»öÌ³¶É¤È¤Î»ö¶È¤Ç¡ÖÊ£¿ô¤Î¥Û¥Æ¥ë¤¬µá¤á¤ë¿©ºà¤Î¥Çー¥¿¤ò°ì¸µÅª¤Ë¼èÆÀ¤·¤Æ°ì³çÄ´Ã£¤·¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¼Â¾Ú»ö¶È¡×¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ»ö¶È¤Ï¡¢²Æì¸©²¸Ç¼Â¼¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¿©ºàÄ´Ã£¤Î¸úÎ¨²½¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¤äÃÏ°è¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î¸¡Æ¤¡¢½ÉÇñ¡¦Ä´Ã£¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼ûµëÆ°¸þ¤Î²Ä»ë²½¡¢¶¨¶È¤Ë¤è¤ë¼ûÍ×½¸Ìó¡¦¸úÎ¨²½¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¤äÃÏ°è¤Î¶¨¶È²½¤Ë¤è¤ëÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤È¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ²½¤Î¼Â¸½¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
²Æì¸©¤Ç¤Ï¡¢Ç¯´Ö´Ñ¸÷µÒ¿ô¤¬º£Ç¯ÅÙ1,000Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¤ÎÃæ¡¢¡ÖÎÌ¤«¤é¼Á¡×¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ñ¸÷»º¶È¤Î¼ý±×ÎÏ¸þ¾å¤äÃÏ°è¤ÎÊë¤é¤·¤ÎË¤«¤µ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥³¥¹¥Èºï¸º¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃÏ¸µÁÇºà¤Î°ÂÄêÄ´Ã£¤ä¥Ö¥é¥ó¥É²½¤Ë¤è¤ë¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ²½¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ²½¡ßÀ¸»ºÀ¸þ¾å¡×¤ò¼´¤Ë¡¢¶¨¶È¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Î¹½ÃÛ¤¬É¬Í×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ EYSC¤Ï¡¢ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡Ö¥µー¥¥å¥éー¥Äー¥ê¥º¥à¡×¤È¤·¤Æ¡¢¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¼Â¾Ú¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー´Ö¤ÎÄ´À°¡¢¸©Æâ¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î³ÈÂç¡¢Ãæ´ÖÁÈ¿¥¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤¤¡¢°Ê²¼¤ÎÆâÍÆ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¼Â¾Ú¤ÎÆâÍÆ
1.¡¡¼Â»Ü´ü´Ö¡¡
ÎáÏÂ7Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë～ÎáÏÂ8Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë
2¡¥¼Â»Ü¼çÂÎ¡¡
Æâ³ÕÉÜ²ÆìÁí¹ç»öÌ³¶É¡¢EY¥¹¥È¥é¥Æ¥¸ー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò
3¡¥»²²è»ö¶È¼Ô¡¦¶¨ÎÏÃÄÂÎ¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¦¥ê¥¶¥ó¥·ー¥Ñー¥¯¥Û¥Æ¥ëÃ«Ãã¥Ù¥¤
¡¡¡¡¡¡¡¦¥·¥§¥é¥È¥ó²Æì¥µ¥ó¥Þ¥êー¥Ê¥ê¥¾ー¥È
¡¡¡¡¡¡¡¦ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í ÂçÌ´
¡¡¡¡¡¡¡¦°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¡²¸Ç¼Â¼´Ñ¸÷¶¨²ñ
4¡¥¼Â»ÜÆâÍÆ
¡¦ÊÌ»æ¤Î¤È¤ª¤ê¡¡¡¡¡öÊÌ»æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¡¡¡¡
5¡¥¤½¤ÎÂ¾
EYSC¤ÏËÜ»ö¶È¤ò°ÑÂ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÒEY¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ó
EY¤Ï¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¡¢EY¤Î¥á¥ó¥Ðー¡¢¼Ò²ñ¡¢¤½¤·¤ÆÃÏµå¤Î¤¿¤á¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ñËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¿®Íê¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¼Ò²ñ¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥Çー¥¿¡¢AI¡¢¤ª¤è¤ÓÀè¿Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢EY¤Î¥Áー¥à¤Ï¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤¬³Î¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÌ¤Íè¤ò·Á¤Å¤¯¤ë¤¿¤á¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¡¢¸½ºß¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤Ë¤ª¤±¤ëµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤Ø¤Î²ò·èºö¤òÆ³¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ EY¤Î¥Áー¥à¤Î³èÆ°ÎÎ°è¤Ï¡¢¥¢¥·¥å¥¢¥é¥ó¥¹¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢ÀÇÌ³¡¢¥¹¥È¥é¥Æ¥¸ー¡¢¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÁ´ÎÎ°è¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£ÃßÀÑ¤·¤¿¶È³¦¤ÎÃÎ¸«¤ä¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÏ¢·È¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¥Ñー¥È¥Êー¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢150°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
All in to shape the future with confidence.
EY¤È¤Ï¡¢¥¢ー¥ó¥¹¥È¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ä¥ó¥°¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ç¤¢¤ê¡¢Ã±ÂÎ¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÊ£¿ô¤Î¥á¥ó¥Ðー¥Õ¥¡ー¥à¤ò»Ø¤·¡¢³Æ¥á¥ó¥Ðー¥Õ¥¡ー¥à¤ÏË¡Åª¤ËÆÈÎ©¤·¤¿ÁÈ¿¥¤Ç¤¹¡£¥¢ー¥ó¥¹¥È¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ä¥ó¥°¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¤ÎÊÝ¾ÚÍ¸ÂÀÕÇ¤²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢¸ÜµÒ¥µー¥Ó¥¹¤ÏÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£EY¤Ë¤è¤ë¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼èÆÀ¡¦ÍøÍÑ¤ÎÊýË¡¤ä¡¢¥Çー¥¿ÊÝ¸î¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Îá¤Ë¤è¤ê¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼çÂÎ¤¬Í¤¹¤ë¸¢Íø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ey.com/privacy¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£EY¤Î¥á¥ó¥Ðー¥Õ¥¡ー¥à¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤ÎË¡Îá¤Ë¤è¤ê¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢Ë¡Ì³¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£EY¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢ey.com¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÒEY¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ó
EY¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¿Í¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÎÏ¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÊÑ³×¤·¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¼Ò²ñ¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢ÊÑ³×¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤ÎÎÎ°è¤ÇÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£7Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëEY¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤È¥¹¥¥ë¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢¿Í¤òÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¡Êhumans@center¡Ë¡¢¿×Â®¤Ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¼ÂÍÑ²½¤·¡Êtechnology@speed¡Ë¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤·¡Êinnovation@scale¡Ë¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÊÑ³×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¿Í¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¡¢¼Ò²ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÄ¹´üÅª²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ïey.com/ja_jp/consulting¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£